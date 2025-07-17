شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات يومية قد تساعد في تخفيف الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب هو استجابة طبيعية من جسمك للإصابة أو العدوى أو المواد الضارة، الاحمرار والحرارة والتورم والألم هي بعض علامات الالتهاب، في حين أن الالتهاب قصير الأمد مفيد للشفاء، فإن الالتهاب طويل الأمد قد يُعطل وظائف الجسم الصحية ويزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة.



وفقا لموقع " NDTV، يرتبط الالتهاب طويل الأمد بالعديد من الحالات الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكر والتهاب المفاصل، وحتى بعض أنواع السرطان، قد تزيد خيارات نمط الحياة غير الصحية من الالتهاب، مما يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد.

عادات يومية لتقليل الالتهاب 1. تناول الطعام الصحيح

العديد من الأطعمة غنية بخصائص مضادة للالتهابات بشكل طبيعي، منها على سبيل المثال لا الحصر: التوت، والكركم، والثوم، والزنجبيل، والخضراوات الورقية، وزيت الزيتون، والشوكولاتة الداكنة، والمكسرات والبذور، كما أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في تخفيف الالتهاب. كذلك، يُنصح بتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والسكرية.

2. اشرب كمية كافية من الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى احتباس السموم في الجسم، مما يؤدي إلى الالتهاب، اشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم للتخلص من الفضلات والحفاظ على صحة الدورة الدموية، اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وأكثر إذا كنت نشيطًا أو تعيش في مناخ حار.

ممارسة الرياضة بانتظام ضرورية لصحتك وعافيتك العامة من جوانب متعددة، ممارسة نشاط بدني معتدل عدة مرات أسبوعيًا يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

4. احصل على قسط كافى من النوم

يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مؤشرات الالتهاب وإضعاف جهاز المناعة، النوم الجيد لمدة 7-9 ساعات كل ليلة يسمح للجسم بالتعافي والتجدد، مما يقلل الالتهاب.

5. إدارة التوتر

يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول الزائدة إلى تفاقم الالتهاب، يمكن لتقنيات مثل اليقظة الذهنية والتأمل واليوجا، أو حتى مجرد تخصيص وقت للاسترخاء، أن تساعد في موازنة مستويات التوتر وتقليل الاستجابات الالتهابية.

6. تجنب التدخين

يُضرّ الإفراط في التدخين بالصحة، وقد يُفاقم الالتهابات في الجسم، ويمكن أن يُؤدي تقليل هذه العادات أو التوقف عنها إلى تحسينات ملحوظة في مستويات الالتهاب.