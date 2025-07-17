شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة هندية تتحدث عن أعراض مرحلة انقطاع الطمث.. ما دور التغيرات الهرمونية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مقدمة برامج تلفزيونية هندية شهيرة عن الأعراض المزعجة التي واجهتها خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، والتي أثرت أيضًا على صحتها النفسية، من ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى الأرق والتعب وضبابية الدماغ والقلق، في السطور التالية نتعرف على الأعراض الشائعة التي تواجهها جميع النساء فوق سن الأربعين، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقالت ميني ماثور: "كانت هناك أعراض مفاجئة مثل عدم قدرتي على النوم من الساعة 3 إلى 5 صباحًا كل يوم، وكان ذلك يُشعرني بالإرهاق الشديد".وأوضحت ماثور: "كان هذا التعب يؤدي إلى قدر من ضبابية الدماغ".

مرحلة ما قبل انقطاع الطمث هي الفترة الانتقالية التي تسبق بدء انقطاع الطمث، عندما يمر جسم المرأة بتغيرات هرمونية تؤدي إلى نهاية الحيض.

ووفقًا للخبراء، فإنها تمثل الوقت الذي يؤدي إلى آخر دورة شهرية، عندما تنتج مبايض المرأة تدريجيًا كمية أقل من هرموني الإستروجين والبروجسترون، يمكن أن يؤدي هذا الانتقال إلى أعراض جسدية وعاطفية مختلفة حيث يتكيف الجسم مع هذه التحولات الهرمونية.

وفقًا للخبراء، تبدأ مرحلة ما قبل انقطاع الطمث في منتصف الثلاثينيات أو في أواخر الخمسينيات، قد تعاني بعض النساء من الأعراض لفترة قصيرة فقط، بينما تستمر لدى أخريات لعدة سنوات.

على الرغم من أن دوراتكِ الشهرية غير منتظمة ومستويات الهرمونات لديكِ آخذة في الانخفاض، إلا أنه لا يزال من الممكن الحمل في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، عندما تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتالية، تكونين قد وصلتِ رسميًا إلى سن اليأس.

ما هي التغيرات الهرمونية خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟

خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، قد تواجهين الكثير من التغيرات الهرمونية بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، ويقول الأطباء إن مبايضكِ تنتج هرمون الإستروجين، الذي يلعب دورًا مهمًا في الجهاز التناسلي، مع انخفاضه، يُخلّ توازنه مع هرمون البروجسترون، وهو هرمون آخر تنتجه مبايضكِ.

في حين أنه من الشائع أن تتقلب مستويات الهرمونات خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، صعودًا وهبوطًا، بمجرد بلوغ سن اليأس، يُنتج جسمكِ كمية قليلة جدًا من الإستروجين، مما يُؤدي إلى توقف مبايضكِ عن إنتاج البويضات اللازمة للإباضة.

متى تبدأ مرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟

يقول الأطباء إن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تبدأ عادةً قبل انقطاع الطمث بحوالي ثماني إلى عشر سنوات، أي في منتصف الأربعينيات، ولكنها قد تبدأ أيضًا قبل ذلك يُعرف انقطاع الطمث قبل سن الأربعين بانقطاع الطمث المبكر.

يبلغ متوسط مدة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حوالي أربع سنوات، ولكنها قد تستمر حتى ثماني سنوات قد لا تتجاوز بعض النساء هذه المرحلة لبضعة أشهر، بينما قد تستمر أخريات في هذه المرحلة الانتقالية لعدة سنوات.

علامات وأعراض ما قبل انقطاع الطمث

-عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها

-دورات شهرية أكثر أو أقل من المعتاد

-تغيرات في المزاج، مثل الانفعال والقلق والاكتئاب وحتى تقلبات المزاج

-هبات ساخنة

-تعرق ليلي

-إلحاح التبول

-مشاكل النوم التي تؤدي إلى الأرق

يُنصح دائمًا باستشارة طبيبكِ إذا ظهرت عليكِ هذه الأعراض، لأنها تُشبه أعراض أمراض أخرى أيضًا.