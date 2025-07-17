شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع التهاب ملتحمة العين وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الملتحمة، هو عدوى شائعة ومعدية في العين تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ويظهر أعراضًا مثل احمرار وحكة وإفرازات في العين، ويمكن أن يكون سببه فيروسات أو بكتيريا أو حساسية أو مواد مهيجة، ورغم أنه غالبًا ما يُعتبر إزعاجًا بسيطًا، إلا أن التهاب الملتحمة قد يُشكل مشكلة خطيرة إذا تُرك دون علاج أو إذا انتشر إلى الآخرين، ولحسن الحظ، مع الرعاية والعلاج المناسبين، يمكن السيطرة على التهاب الملتحمة والوقاية منه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز اوف انديا".

ما هو التهاب الملتحمة؟

يحدث التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية، عندما تلتهب الملتحمة وهو الغشاء الرقيق الذي يغطي الجفن، ويتسبب هذا الالتهاب في تورم الأوعية الدموية الصغيرة في الملتحمة، مما يجعل بياض العين يبدو ورديًا أو محمرًا، ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو ردود فعل تحسسية، أو عند الرضع، بسبب عدم انفتاح القناة الدمعية، وعلى الرغم من أنه قد يكون مزعجًا، إلا أن التهاب الملتحمة نادرًا ما يؤثر على الرؤية.

أنواع مختلفة من التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري هما أكثر أنواع التهاب الملتحمة شيوعًا، ويُعد الفيروس الغدي السبب الرئيسي لالتهاب الملتحمة الفيروسي، ولكن قد تكون فيروسات أخرى، مثل الهربس البسيط والحماق النطاقي، مسئولة أيضًا.

غالبًا ما يحدث كلا النوعين بالتزامن مع نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، وقد يؤدي سوء نظافة العدسات اللاصقة أو مشاركة العدسات إلى التهاب الملتحمة البكتيري، وهذان النوعان من التهاب الملتحمة شديدا العدوى، وينتشران عن طريق التلامس المباشر أو غير المباشر مع إفرازات العين المصابة، يمكن أن تُصاب إحدى العينين أو كلتيهما، مما يجعل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى أمرًا ضروريًا.

يحدث التهاب الملتحمة التحسسي عندما تتفاعل عيناك مع مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح، مما يُحفز استجابة تحسسية، ويؤدي هذا إلى إفراز الجسم للهيستامين، مما يؤدي إلى أعراض مثل احمرار العينين أو احمرارهما أو حكة فيهما، بالإضافة إلى دموع مفرطة والتهاب، وقد تعاني أيضًا من العطس وسيلان الأنف، وعلى عكس التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري، فإن التهاب الملتحمة التحسسي ليس مُعديًا، وعادةً ما يُصيب كلتا العينين، ولحسن الحظ، يُمكن لقطرات العين المضادة للحساسية أن تُخفف الأعراض بفعالية، وتُخفف من الانزعاج.

أعراض التهاب الملتحمة

يمكن أن تختلف أعراض التهاب العين الوردية حسب السبب، ولكن العلامات الشائعة تشمل:

احمرار أو وردية في الجزء الأبيض من العين.

حكة أو حرقان في العين.

إفرازات أو قشور حول العين.

عدم وضوح الرؤية.

الحساسية للضوء.

عيون دامعة.

أسباب التهاب الملتحمة

العدوى الفيروسية: يمكن أن تسبب الفيروسات مثل الفيروس الغدي وفيروس الهربس البسيط التهاب الملتحمة.

العدوى البكتيرية: يمكن للبكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والمكورات الرئوية أيضًا أن تسبب التهاب الملتحمة.

الحساسية: يمكن أن تسبب الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار أو المواد الأخرى التهاب الملتحمة.

المهيجات: التعرض للمواد الكيميائية أو الدخان أو المهيجات الأخرى يمكن أن يسبب أيضًا التهاب الملتحمة.

تعرض العين للمواد الكيميائية.

فيما يلى.. خيارات العلاج الشائعة لالتهاب الملتحمة:التهاب الملتحمة الفيروسي

عادةً ما يزول التهاب الملتحمة الفيروسي تلقائيًا خلال 7-10 أيام، وقد يُوصف دواء مضاد للفيروسات في الحالات الشديدة.

العين الوردية البكتيرية

يتم علاج العين الوردية البكتيرية عادةً باستخدام قطرات العين أو مرهم المضادات الحيوية.

العين الوردية التحسسية

يمكن علاج العين الوردية التحسسية باستخدام قطرات العين المضادة للهيستامين أو الأدوية الفموية.

التهاب الملتحمة المزعج

تجنب المهيج واستخدام الدموع الاصطناعية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من التهاب الملتحمة:

مارس النظافة الجيدة: اغسل يديك بشكل متكرر وتجنب لمس عينيك.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين: مثل أدوات المكياج أو العدسات اللاصقة أو الأغراض الشخصية الأخرى التي قد تؤدي إلى انتشار العدوى.

تجنب فرك عينيك: فقد يؤدي فرك عينيك إلى انتشار العدوى وتفاقم الأعراض، وبدلًا من ذلك، جرب وضع كمادات دافئة لتخفيف الانسدادات وتقليل الانزعاج.