شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالفيتامينات الوريدية.. متى يتم استخدامه وكيف يكون آمنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

العلاج الوريدى (IV) هو تقنية طبية يستخدم فيها الأطباء أنبوبًا وريديًا لتوصيل السوائل والأدوية والمغذيات إلى مجرى دم المريض عبر الوريد، حيث إن الأدوية الموضعية والفموية قد تستغرق وقتًا حتى تبدأ مفعولها، إلا أن هذه الطريقة توفر علاجًا فوريًا، مما يضمن وصول المواد إلى الجسم بسرعة وفعالية.

متى يتم استخدام العلاج الوريدى؟

وفقا لموقع NDTV يُستخدم العلاج الوريدي عادةً لعلاج الجفاف الشديد ونقص التغذية، كما يُستخدم الوريد لإدارة الحالات الصحية والألم عن طريق إعطاء الأدوية.

في الوقت الحاضر يتم استخدام الحقن الوريدي أيضًا في علاجات التجميل.

هل العلاج الوريدي آمن؟

يُعتبر العلاج الوريدي آمنًا عادةً عند إجرائه تحت إشراف طبي، ويمكن أن يكون مفيدًا في حالات متنوعة، بما في ذلك الجفاف، ونقص العناصر الغذائية، والحاجة إلى توصيل الدواء بسرعة، ومع ذلك، وكأي إجراء طبي آخر، ينطوي العلاج الوريدي على بعض المخاطر، مثل العدوى في موضع الإدخال، والتهاب الوريد، وزيادة السوائل لدى بعض المرضى.

كما يمكن أن يكون الأمر خطيرًا عند إجرائه دون أي مساعدة طبية.

العلاج بالفيتامينات الوريدية

يُستخدم العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد (IV) لحقن الفيتامينات مباشرةً في مجرى الدم، وقد اكتسب شعبيةً واسعةً خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً بعد تأييد المشاهير له فى مكافحة الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة، كما يُروّج له للمساعدة في التعافي الرياضي.

كيف يتم الإجراء

يتم الإجراء من خلال إدخال قسطرة رفيعة في وريد، عادةً في الذراع أو اليد، ثم تُوصل هذه القسطرة بكيس وريدي يحتوي على المحلول الموصوف، يمكن تعديل معدل تدفق المحلول لضمان حصول المريض على الجرعة المناسبة خلال فترة زمنية محددة.

بشكل عام يُعد العلاج الوريدي آمنًا وفعالًا، ومع ذلك، فإنه يرتبط بالعديد من المخاطر المحتملة، كما يجب إجراؤه دائمًا فقط بناءً على وصفة الطبيب.