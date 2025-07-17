شكرا لقرائتكم خبر عن من المرحلة صفر إلى الرابعة.. الكشف عن مراحل سرطان المثانة وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

يُصيب مصطلح "السرطان" الإنسان بالرعب بمجرد سماعه لأول مرة، ومن بين هذه الأنواع سرطان المثانة، قد يبدو هذا السرطان مخيفًا، لكن تشخيصه في الوقت المناسب يُساعد في السيطرة عليه وعلاجه.



لكل مرحلة شدتها، لذا يتطلب علاجه خطة علاجية مختلفة تدريجيًا، تكشف هذه المقالة حسب موقع " onlymyhealth" كيف تختلف استراتيجية العلاج مع نمو السرطان، وكيف يُمكن لتطبيق الخطة العلاجية الصحيحة في الوقت المناسب أن يُساعد في مكافحة سرطان المثانة بفعالية.

ما هو سرطان المثانة؟

سرطان المثانة، وهو نوع شائع من السرطان يصيب الجهاز البولي، يبدأ من أنسجة المثانة (العضو المسؤول عن تخزين البول)، ووفقًا لقاعدة بيانات GLOBOCAN 2020 الإلكترونية، يحتل سرطان المثانة المرتبة 17 من حيث الإصابة والتاسعة عشرة من حيث الوفيات.

سرطان الخلايا الظهارية البولية، هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان المثانة يُسهم هذا النوع في 90% من حالات سرطان المثانة، يُصيب هذا النوع عادةً كبار السن، ويُعدّ التدخين والتعرض للمواد الكيميائية والتهاب المثانة المزمن من عوامل الخطر الرئيسية المُرتبطة به.

مراحل سرطان المثانة

يتطور سرطان المثانة من المرحلة صفر إلى المرحلة الرابعة، مع تزايد شدته مع نمو:

المرحلة 0 : في هذه المرحلة، يقتصر السرطان على الطبقة الداخلية من بطانة المثانة، أو قد تتواجد خلايا سرطانية عالية الدرجة في وقت مبكر جدًا هناك.

المرحلة الأولى : مرحلة أكثر خطورة قليلاً حيث ينمو السرطان في النسيج الضام الموجود أسفل بطانة المثانة.

المرحلة الثانية : تتميز هذه المرحلة بانتشار السرطان إلى عضلات جدار المثانة.

المرحلة الثالثة : هنا ينتشر السرطان من العضلات إلى طبقة الدهون ثم إلى البروستاتا والرحم والمهبل.

المرحلة الرابعة: شديدة مرحلة سرطان المثانة حيث يترك السرطان تأثيره على جدار البطن، وبين الوركين، وعلى أجزاء حيوية أخرى من الجسم مثل العظام، والكبد، أو الرئتين.

نهج العلاج المرحلي لسرطان المثانة

تُحدد عوامل مثل مرحلة السرطان، ودرجته، وحجمه، وعدد الأورام، ومستوى الخطورة، استراتيجية العلاج المُتبعة لسرطان المثانة

خيارات العلاج لسرطان المثانة في كل مرحلة

المرحلتان صفر و1: في هاتين المرحلتين، لا يكون السرطان قد انتشر إلى طبقات عضلات المثانة، أول علاج في هذه المرحلة من سرطان المثانة هو الاستئصال الجراحي للورم، إذا لم تنجح هذه الجراحة في إزالة عدد كافٍ من الأورام أو لم تُسفر عن الحصول على عينة من طبقة العضلات، فقد تُعاد الجراحة، أحيانًا يعود سرطان المرحلتين صفر و1 بعد الجراحة، ولذلك يتلقى معظم المرضى العلاج الكيميائي أو لقاح BCG (نوع من العلاج المناعي) الذي يُحقن مباشرةً في المثانة.

المرحلتان الثانية والثالثة: تُعالَج هاتان المرحلتان من السرطان بطريقتين، يشمل العلاج الأولي الاستئصال الجراحي للمثانة والأنسجة والأعضاء المحيطة بها (يختلف باختلاف الحالة)، ثم يُجرى تحويل مجرى البول.

المرحلة الرابعة: تعتمد استراتيجيات العلاج في هذه المرحلة على ما إذا كان السرطان منتشرًا محليًا أو واسع الانتشار، حيث تظل خيارات العلاج هي العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي وتحويل البول.