شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مسكن شائع لـ آلام الظهر يزيد من خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

أجرت جامعة كيس ويسترن في كليفلاند دراسةً كشفت أن الجابابنتين وهو المادة الفعالة المستخدمة فى العديد من الأدوية التى تسكن آلام الأعصاب المختلفة، كما أنه يوصف كدواء مضاد للصرع ويُستخدم لعلاج آلام الأعصاب، ومتلازمة تململ الساقين، وذلك من خلال التأثير على النواقل الكيميائية في الدماغ والأعصاب ـ يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي الخفيف لدى الأشخاص الذين يتناولونه لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

لكل دواء آثار جانبية، وتشمل الآثار الجانبية الناتجة عن الأدوية التى تحتوى على الجابابنتين، الدوخة والنعاس والصداع والغثيان، ورغم أن هذه الآثار الجانبية قد تكون أكثر قابلية للتكيف ويمكن التعامل معها بسهولة، إلا أن دراسة جديدة نشرت في مجلة "التخدير الإقليمى وطب الألم" كشفت عن أحد الآثار الجانبية لتناول جابابنتين ذي الآثار طويلة المدى التي لم تكن معروفة من قبل، وهى الخرف، حيث يقول مؤلفو الدراسة "تشير نتائجنا إلى وجود ارتباط بين وصف الجابابنتين والخرف أو الضعف الإدراكي خلال عشر سنوات، وعلاوة على ذلك، ارتبطت زيادة وتيرة وصف الجابابنتين بمعدل الإصابة بالخرف".

هل فعلا الجابابنتين يزيد من خطر الإصابة بالخرف؟

قام الباحثون بفحص سجلات أكثر من 26400 مريض تم وصف جابابنتين لهم لعلاج آلام أسفل الظهر المستمرة بين عامي 2004 و2024 و26400 مريض لم يتم وصف الدواء لهم، وبعد دراسة عوامل تمييزية، مثل التركيبة السكانية للمريض، والتاريخ الطبي، واستخدام مسكنات الألم الأخرى، كشف الباحثون أن من تلقوا ست وصفات طبية أو أكثر من جابابنتين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 29%، وكان هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بضعف إدراكي خفيف بنسبة 85% خلال عشر سنوات من تشخيص آلام الظهر.

في حين أن الخرف يصيب عادةً كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، إلا أنه بسبب تناول الجابابنتين، تضاعف خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، تضاعف خطر الإصابة بضعف إدراكي خفيف لأكثر من ثلاثة أضعاف، ولوحظت آثار مماثلة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.

هنا، كان تواتر الاستخدام عاملاً حاسماً أيضاً، فكان من تناولوا 12 وصفة طبية أو أكثر، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالخرف بنسبة 40٪، ومن تناولوا ضعفًا إدراكيًا خفيفًا بنسبة 65٪، مقارنةً بمن تناولوا من 3 إلى 11 وصفة طبية.

تمت الموافقة على جابابنتين من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 1993 للسيطرة على النوبات الجزئية لدى مرضى الصرع الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وكان يُعتقد في البداية أن احتمالية إساءة استخدامه أو الاعتماد عليه منخفضة، ومع ذلك، فقد تزايدت مؤخرًا حالات مختلفة من آثاره الجانبية، وقد أبرزت دراسةٌ نُشرت في مجلة Pain Medicine ارتباط تناول الجابابنتين بدخول المستشفى لدى جميع الأعمار، حتى بجرعات منخفضة.

وتدعم نتائج الدراسة التي تربط بين الجابابنتين وارتفاع خطر الإصابة بالخرف مراقبة المرضى البالغين الذين وصف لهم الدواء لمراقبة التدهور الإدراكي المحتمل لديهم، وتشمل مخاطر الخرف الأخرى إصابات الدماغ الرضحية، وفقدان السمع غير المعالج، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والسمنة، والتدخين، وتعتبر الطريقة المثلى للحد من هذه المخاطر هي الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.