شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح تأثير المحليات الصناعية على هرمونات الأطفال والبلوغ المبكر والان مع تفاصيل الخبر

قد يواجه أطفال اليوم بلوغًا مبكرًا أكثر من أى وقت مضى، وقد تلعب المُحليات الصناعية دورًا خفيًا فى ذلك، حيث كشفت دراسة رائدة عُرضت في مؤتمر ENDO هذا العام، وهو الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، أن المواد المضافة مثل الأسبارتام والسكرالوز والجلسرين - الموجودة عادةً في مشروبات الدايت والوجبات الخفيفة وحتى معجون الأسنان - قد تُسبب خللًا في الإشارات الهرمونية وبكتيريا الأمعاء، وخاصةً لدى الأطفال ذوي السمات الوراثية المحددة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تُسلط الدراسة، التي تتبعت أكثر من 1400 طفل تايواني، الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن العواقب الصحية والنموية طويلة المدى المحتملة للاختيارات الغذائية اليومية.

كيف يمكن للمحليات الصناعية والجينات أن تُسرّع البلوغ عند الأطفال؟

جاءت هذه النتائج من دراسة تايوان الطولية للبلوغ، حيث راقب العلماء 1407 أطفال، وحلّلوا استهلاكهم للمحليات من خلال سجلات طعام مفصلة وعينات بول، ومن بين هؤلاء، أظهر 481 طفلاً علامات البلوغ المبكر، كما رسم الباحثون خريطة للملف الجيني لكل طفل، كاشفين أن من يستهلكون كميات أكبر من المحليات غير الغذائية كانوا أكثر عرضة لدخول سن البلوغ مبكرًا، خاصةً إذا كانت لديهم متغيرات جينية معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة، المُحليات الصناعية ليست خاملة بيولوجيًا، وقد أظهرت أبحاث سابقة أجراها الفريق نفسه أن أسيسلفام البوتاسيوم (AceK) يُمكن أن يُحفز إفراز هرمونات البلوغ ويرفع مستويات المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالتوتر.

كما ثبت أن عرق السوس، يُغير بكتيريا الأمعاء والتعبير الجيني المرتبط بتوقيت البلوغ، وقد تتداخل هذه التغييرات مع إشارات الغدد الصماء في الجسم، مما يؤدي إلى البلوغ المبكر.

الأولاد مقابل البنات: كيف تؤثر المُحليات على البلوغ بشكل مختلف حسب الجنس

كان أحد الجوانب الأكثر لفتًا للانتباه فى الدراسة هو الاختلاف فى كيفية تفاعل الأولاد والبنات مع هذه المواد المضافة:

كان الأولاد أكثر حساسية تجاه السكرالوز، وهو بديل للسكر يستخدم في العديد من المشروبات.

وأظهرت الفتيات ضعفًا أوسع نطاقًا، حيث تأثرن بمجموعة أوسع من المحليات والسكريات المضافة.

وتشير هذه التفاعلات الخاصة بكل جنس إلى أن الجنس البيولوجي قد يؤثر على كيفية تفاعل المواد الكيميائية الغذائية مع التطور الهرموني.

لماذا يعتبر البلوغ المبكر مصدر قلق؟

البلوغ المبكر ليس مجرد تغيير جسدي حميد، بل يحمل مخاطر متعددة طويلة الأمد مثل:

الضغط العاطفي

قد يواجه الأطفال الذين يصلون إلى مرحلة البلوغ مبكرًا تقلبات مزاجية، وقلقًا، وحتى اكتئابًا، غالبًا قبل أن يصلوا إلى النضج العاطفي الكافي للتعامل مع هذه الأمور.

توقف النمو

في حين أن البلوغ المبكر قد يبدأ بطفرة في النمو، فإنه قد يعني أيضًا إغلاق صفائح النمو مبكرًا، مما يؤدي إلى قصر طول البالغين.

المخاطر الصحية المزمنة

تربط الأبحاث البلوغ المبكر بزيادة احتمالية الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع 2 ومشاكل الصحة الإنجابية في وقت لاحق من الحياة.

المُحليات المخفية في المنتجات اليومية.. ما يجب أن يعرفه الآباء

لا تقتصر المُحليات على المشروبات الغازية والحلويات، بل تحتوي العديد من أطعمة الأطفال ومنتجات العناية الشخصية - بما في ذلك الحليب المُنكّه، والوجبات الخفيفة المُخصّصة للدايت، واللبان، وحتى بعض معاجين الأسنان - على هذه المُضافات، وهذا الانتشار الواسع يعني أن الأطفال قد يتناولون المُحليات يوميًا، وغالبًا دون علم آبائهم، وقد تكون لنتائج الدراسة عواقب مهمة على إرشادات الصحة العامة ووعي الوالدين:

راقب الملصقات: يجب على الآباء قراءة المكونات بعناية والحد من تناول الأطفال للمنتجات المحلاة صناعيًا.

استشر طبيب الأطفال: ناقش العادات الغذائية مع طبيب طفلك، خاصة إذا كانت هناك مخاوف بشأن نموه.

الدعوة إلى التغيير: مع ظهور المزيد من الأدلة، قد تتحول التوصيات الغذائية لمعالجة هذه المخاطر المبكرة.

لا تنخدع بـ"خالي من السكر": تسويق منتج ما على أنه صحي أو منخفض السعرات الحرارية لا يعني أنه غير ضار - ففي بعض الأحيان، تحتوي هذه الإصدارات على مواد كيميائية تشكل مخاطر أخرى.