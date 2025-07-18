شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين بـ6 في جسمك والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين ب6 فيتامين قابل للذوبان في الماء، أي أنه يذوب فيه ولا يستطيع الجسم تخزين كميات كبيرة منه للاستخدام لاحقًا، فأي فائض منه يتخلص منه مع البول، ولذلك يُعدّ تناوله بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة مثالية.

عند تناوله بانتظام، يلعب فيتامين ب6 دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، ويمكن أن يُقدم فوائد صحية، ومن بعض أسباب النقص سوء التغذية أو قلة العناصر الغذائية في النظام الغذائي، وتناول بعض الأدوية حسب موقع " healthsite".

أعراض نقص فيتامين ب6

كيف تعرف أنك تعاني أيضًا من متلازمة نقص فيتامين ب6؟ فيما يلي بعض العلامات التحذيرية :

التعب والإرهاق الشديد

فيتامين ب6 يهدف عادة إلى تعزيز مستويات الطاقة، ولو استيقظ الشخص متعبًا، حتى بعد نوم جيد، فقد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين ب6.

ضباب الدماغ

ضباب الدماغ مصطلحٌ يرتبط غالبًا بصعوبة التركيز أو ضعف الذاكرة، مما يُصعّب تذكر بعض الأمور، يُرهق هذا الضباب الدماغ، وقد يُصيب الأشخاص الذين يُعانون من نقص فيتامين ب6.

الاكتئاب أو تغيرات المزاج المستمرة

يؤثر نقص فيتامين ب6 على إفراز الدوبامين، وهو الهرمون المسئول عن المزاج، قد يؤدي هذا النقص إلى ظهور أعراض الاكتئاب والقلق.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى إضعاف العضلات مما يؤدي إلى تقلصات العضلات.

مشاكل الجلد والطفح الجلدي

وتحدث مشاكل مثل جفاف الجلد والطفح الجلدي بسبب هذه العيوب.

الخدر

قد يشعر الشخص بخدر أو وخز في العضلات، مما يسبب ألماً لا يطاق في بعض الأحيان.

مشاكل الرؤية غير المبررة

وبالإضافة إلى العلامات المذكورة أعلاه، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الرؤية، مثل عدم القدرة على الرؤية بشكل صحيح في الليل وجفاف العين.

إذا لاحظتَ أيًا من العلامات والأعراض المذكورة أعلاه، فتأكد من فحص مستويات فيتامين ب6، تذكر أن الكشف المبكر وتناول المكملات الغذائية المناسبة يُساعدان على استعادة التوازن ومنع حدوث أي مضاعفات صحية.

