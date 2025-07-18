شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الجزر.. أطعمة شائعة تحسن الرؤية بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

التعرض المفرط للشاشات أصبح سمة سائدة بين الكبار والصغار خلال عصرنا الحالي سواء كان استخدام الموبايلات واللاب توب والكمبيوتر وغيرها، هذا بجانب المشكلات الصحية الكامنة، أو الوراثة، أو سوء التغذية، حيث إن كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر تدريجيًا على الرؤية وتؤدي إلى تدهور صحة العين.

وبينما يعتمد معظم الناس على قطرات العين والأدوية والعلاجات لتحسين صحة العين وعكس مسارها، هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية بشكل طبيعي خاصة عند تناولها بانتظام، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 أطعمة يمكنها تحسين صحة العين وتعزيز الرؤية:

الجزر

الجزر من الخضراوات الغنية بفيتامين A والمعادن ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والتي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تحسين صحة العين وتقليل تأثير الضمور البقعي.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الخضراوات الورقية، وهى غذاء قوي آخر يمكنه علاج ضعف البصر بشكل طبيعى، وذلك لاحتوائه على مركبات فعّالة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تُساعد على حماية العين من الضوء الضارّ والضرر التأكسدي الناتج خاصة عن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، كما تحتوي السبانخ على فيتاميني C وE، اللذان يُساعدان على مُكافحة الإجهاد التأكسدي في أنسجة العين، ويُؤخران تطوّر مشاكل العين المُرتبطة بالعمر.

سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، مما يُحسن الرؤية وصحة العين بشكل عام، إضافة إلى ذلك، فإن تناول سمك السلمون بكميات مناسبة في النظام الغذائي قد يُقلل أيضًا من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة الخارقة الغنية بالمغذيات، وبوجه خاص صفار البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية ومركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مفيدة لصحة العين وقد تُحسن الرؤية، علاوة على ذلك، يُساعد البيض أيضًا على تحسين تجديد الأنسجة، وهو أمر رائع لصحة العين.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة غنية بشكل طبيعى بالبيتا كاروتين، وهو ضروري لصحة البصر، إضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضراوات الجذرية على عناصر غذائية أساسية تُعزز الصحة العامة.