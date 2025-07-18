كيف تميِّزين بين فرط النشاط والذكاء عند الأطفال؟  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 08:56 صباحاً - قد يُشكِّل ارتفاع معدل الذكاء واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مزيجاً مُحيراً لكثير من الآباء. عندما يكون الطفل موهوباً فكرياً ويعاني من صعوبات في الانتباه والتركيز أو الاندفاع، فقد يبدو الأمر مُربكاً أو حتى مُتناقضاً. ومع ذلك، فإن هذه الازدواجية أكثر شيوعاً مما يُدركه الكثيرون، وغالباً ما يُساء فهمها.

وبدلاً من وصف هؤلاء الأطفال بأنهم "صعبو الفهم" أو افتراض أن التفوق يُلغي التحديات، من المهم فهم كيفية تفاعل الموهبة مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يساعد هذا الوعي الآباء على إدراك العلامات بشكل أفضل، ودعم احتياجات أطفالهم الفريدة، والتعامل مع التشخيصات وإخفاء السلوكيات والتوقعات التعليمية بثقة وتعاطف، كما يعلمها لكم الأطباء والاختصاصيون.

هل يتمتع الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بذكاء أعلى؟

هل يتمتع الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة بذكاء أعلى؟



عندما يتعلق الأمر باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وارتفاع معدل الذكاء، فليست هناك إجابة واضحة. يتمتع بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمعدلات ذكاء أعلى من المتوسط، ولكن هذا يختلف اختلافاً كبيراً من طفل لآخر.

يمكن لبيئة الطفل وشخصيته ونظام الدعم الذي يدعمه وكيفية ظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن تؤثر جميعها في كل من السلوك والأداء الإدراكي. وفي بعض الحالات، قد يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ممن يتمتعون بذكاء عالٍ، من صعوبات في الانتباه أو الاندفاع أو فرط النشاط؛ ما قد يؤثر في أداء الطفل في المدرسة أو في المواقف الاجتماعية. قد تُخفي هذه التحديات أحياناً إمكاناتهم الحقيقية.

من ناحية أخرى، قد يجد بعض الأطفال الموهوبين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه طرقاً للتعويض، وهو ما قد يجعل من الصعب على الآخرين إدراك حاجتهم إلى الدعم.

في نهاية المطاف، يمكن أن تتفاعل أعراض معدل الذكاء واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بطرق معقدة، وتكون تجربة كل طفل فريدة من نوعها.

هل يمكن لأعراض اضطراب فرط الحركة أن تؤثر في معدل الذكاء؟

هل يمكن لأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن تؤثر في معدل الذكاء؟



يتساءل الكثير من الآباء عما إذا كانت أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تؤثر في ذكاء أطفالهم. والحقيقة أن هذا الاضطراب لا يُخفض معدل ذكاء الطفل. بل إن بعض الأطفال المصابين به يتمتعون بقدرات فكرية عالية جداً.

ومع ذلك، فإن التحديات اليومية التي يواجهها مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل عدم الانتباه، والاندفاع، وصعوبة التنظيم، قد تجعل من الصعب إظهار إمكاناتهم الحقيقية.

عندما يكون لدى الطفل معدل ذكاء مرتفع ويعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يكون قادراً على استيعاب المفاهيم المعقدة بسرعة، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في أداء مهام مثل انتهاء الطفل من الواجبات المنزلية، أو تذكر التعليمات، أو الجلوس خلال الدروس الطويلة. قد تؤثر صعوبات الأداء التنفيذي هذه في أدائهم الدراسي، حتى مع بقاء مستوى ذكائهم مرتفعاً. ونتيجةً لذلك، قد لا تعكس درجاتهم أو سلوكهم الصفي قدراتهم الفعلية.

على سبيل المثال، قد يحتاج الطفل شديد الذكاء إلى تحريك جسمه للتركيز؛ فمن دون دعم، كالجلوس المرن، أو أدوات التململ، أو فترات راحة الحركة المُجدولة، قد يصعب عليه التركيز خلال الدروس الطويلة. وقد يؤدي هذا إلى فقدان المعلومات، أو عدم اكتمال المهام، أو الإحباط الذي يخفي نقاط قوتهم.

من المهم أن نفهم أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الطفل يمكن أن تتداخل مع التعلم، حتى عندما يكون موهوباً فكرياً.

هل يخفي الأطفال ذوو الذكاء المرتفع أعراض اضطراب فرط الحركة لديهم؟

هل يخفي الأطفال ذوو الذكاء المرتفع أعراض اضطراب فرط الحركة لديهم؟



يُعتبر الارتباط بين الذكاء العالي وإخفاء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمراً محيراً بالنسبة للعديد من الآباء، وقد يبدو أن بعض الأطفال ذوي معدل الذكاء المرتفع يتعاملون جيداً مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ فهم يجلسون في الصف بهدوء، أو يتبعون التعليمات، أو يحققون أداءً أكاديمياً أعلى من المتوسط. قد يوحي هذا بأن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم خفيف أو حتى غير موجود. حيث يستخدم بعض هؤلاء الأطفال إستراتيجيات التكيف، بوعي أو بغير وعي، لإخفاء علامات عدم الانتباه، أو الاندفاع، أو فرط النشاط.

وهذا ما يُعرف بالتمويه. وقد يساعدهم ذكاؤهم على إيجاد طرق للتغلب على تحديات معينة، لكن هذا لا يعني عدم وجود صراعات.

مع ذلك، ليس كل طفل يتمتع بذكاء عالٍ يُخفي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديه؛ فكل طفل فريد من نوعه، وتعتمد قدرته على إدارة الأعراض على عدة عوامل، منها بيئته، ومستوى الدعم الذي يتلقاه، ومهاراته الشخصية في التأقلم.

ربما يكون البعض قد تعلموا أدوات من خلال العلاج، أو الروتين، أو التكيفات الصفية التي تساعدهم على إدارة أعراضهم بشكل حقيقي، وليس مجرد إخفائها، لكن من المهم عدم افتراض أن الذكاء العالي عند الطفل يلغي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أن النجاح في المدرسة يعني أن كل شيء على ما يُرام.

إذا كنت تشكين في أن طفلك يُخفي صعوباته؛ فمن المفيد التحدث مع متخصصين قادرين على تقييم احتياجاته وتقديم الدعم المناسب له. إن إدراك نقاط قوته وتحدياته أمرٌ أساسي لمساعدته على النجاح.

10 قصص للأطفال المصابين بفرط النشاط و8 نصائح مهمة جداً

فهم معدل الذكاء المرتفع واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

من الضروري أن تتذكري أن الأعراض وآليات التكيف، كغيرها من صعوبات التعلم والتنوع العصبي، تختلف باختلاف الفرد، وتعتمد على بيئته، وجوانب أخرى خاصة به.

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن نمو طفلك أو سلوكه أو صحته العامة؛ فيُرجى التحدث إلى طبيبه أو إلى متخصص طبي أو متخصص في الصحة النفسية موثوق به. سيتمكنون من تشخيص حالة الفرد الصحية العامة أو تقديم الدعم اللازم لها. قد يُسهم ذلك في تحسين جودة حياته من خلال تعليمه آليات التكيف وتقديم الدعم الفردي الذي قد يحتاجه.

غالباً ما تواجه المرأة ذات معدل الذكاء المرتفع، المصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، المركزة والناجحة؛ صعوبة في التنظيم وإدارة الوقت والتحكم في المشاعر عند الطفل. ذكاؤها قد يُخفي أعراضه؛ ما يُصعِّب اكتشافه.

ولا يُعزى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى ارتفاع معدل الذكاء، ولكن قد يُعاني الأفراد من كليهما. قد يُخفي بعض الأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ ما يُصعِّب التشخيص.

ويُفترض غالباً أن العديد من الشخصيات التاريخية التي اعتُبرت عباقرة، مثل ليوناردو دافنشي وألبرت أينشتاين، أظهرت سماتٍ تتوافق مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على الرغم من عدم وجود تشخيصات رسمية. كما ناقش عباقرة العصر الحديث علانيةً التعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

لكن لا يزيد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من معدل الذكاء. مع ذلك، قد يتمتع بعض المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بذكاء عالٍ؛ ما قد يؤثر في كيفية ظهور أعراضهم.

توقفي عن تقديمها.. أطعمة تزيد أعراض فرط الحركة لدى طفلك

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.