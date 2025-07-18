احذري من ورم الشبكية: سرطان العين الذي يصيب الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 08:56 صباحاً - يُصيب ورم الشبكية الأطفالَ غالبًا، وهو سرطانٌ في العين يبدأ في شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة داخل العين لذا يعد من المهم الانتباه إليه إذا أصيب طفلك ويمكن أن يُصيب هذا السرطان عينًا واحدةً أو كلتا العينين.

وفقًا لموقع "مايو كلينك"، يصاب الطفل بورم الشبكية عندما تخضع الخلايا العصبية في شبكية العين لطفراتٍ جينية تُسبب هذه الطفرات استمرار نمو الخلايا وتكاثرها بينما تموت الخلايا السليمة ويمكن لخلايا ورم الشبكية أن تغزو أعمق في العين والهياكل المحيطة بها، أو تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ والعمود الفقري.

إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" أسباب وعلامات ورم الشبكية عند الأطفال وكيف يمكن علاجها.

.

أسباب ورم الشبكية عند الأطفال

تظهر أورام الشبكية عند تعرض العين لطفرات جينية- الصورة من موقع AdobeStock

يظهر ورم الشبكية عندما تتعرض الخلايا العصبية في شبكية العين لطفرات جينية والتي تؤدي إلى استمرار نمو الخلايا وتكاثرها، مما يؤدي إلى موت الخلايا السليمة.

تتراكم هذه الخلايا المتحولة وتُشكل أورامًا ويمكن لخلايا ورم الشبكية الأرومي أن تغزو أعمق في العين والهياكل المجاورة.

يمكن أن ينتشر ورم الشبكية الأرومي إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ والعمود الفقري. في معظم الحالات، لا يزال سبب هذه الطفرات الجينية غير واضح، ولكن ورم الشبكية الأرومي لدى الأطفال يُرجّح أن يكون وراثيًا من أحد الوالدين.

ينتقل ورم الشبكية الأرومي الوراثي من الوالدين إلى الأبناء ، مما يعني أن أحد الوالدين فقط يحتاج إلى نسخة واحدة من الجين المتحور لزيادة خطر إصابة الطفل بورم الشبكية الأرومي. إذا كان أحد الوالدين يحمل الجين المتحور، فإن احتمالية وراثة كل طفل له هي 50%.

على الرغم من أن الطفرات الجينية تزيد من خطر إصابة الأطفال بورم الشبكية الأرومي، إلا أنها لا تعني أن هذا السرطان حتمي. يميل الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بورم الشبكية الوراثي إلى الإصابة بالمرض في سن مبكرة. ويميل ورم الشبكية الوراثي إلى الظهور في كلتا العينين، وليس في عين واحدة فقط.

علامات وأعراض ورم الشبكية

هناك العديد من علامات وأعراض ورم الشبكية التي يجب أن تكون على دراية بها، بما في ذلك:

ابيضاض الحدقة

إن ابيضاض الحدقة هو ظهور بقع بيضاء عند تعرض العين للضوء وتُعد هذه الحالة العلامة الأكثر شيوعًا لورم الشبكية.

يظهر انعكاس عين القطة هذا في صور الفلاش عند إيقاف تشغيل خاصية تقليل احمرار العين، أو في الضوء الخافت. ينعكس الضوء عن السطح الأبيض الطباشيري للسرطان، مما يجعل حدقة الطفل تبدو بيضاء، مثل عين القطة في الليل.

يمكنك التعرف إلى علامات تدل على أن طفلك يعاني من مشكلة في العين

الحول

قد يكون الحول أول علامة على ورم الشبكية-الصورة من موقع Freepik

قد يكون الحول أول علامة على ورم الشبكية وهو اختلال في محاذاة العين، فقد تتجه إلى الداخل أو الخارج، أو إلى الأعلى أو الأسفل. غالبًا ما يُخطئ البعض في فهم هذا العرض المميزة لورم الشبكية على أنها كسل العين.

غالبًا ما يُصيب الحول الرضع دون سن ستة أشهر، وعادةً ما يزول بشكل طبيعي وفي المقابل ، يجب فحص عيني الطفل للتأكد من أن ورم الشبكية أو أي حالة خطيرة أخرى في العين ليست السبب الرئيسي للحول فقد يؤدي تأجيل الفحص حتى يتجاوز عمر الطفل ستة أشهر إلى عواقب وخيمة، خاصةً إذا تبيّن أن التشخيص هو ورم الشبكية.

احمرار، ألم، أو تورّم في العينين

قد تُصبح عينا الطفل حمراء وملتهبة بشدة دون سبب واضح، ودون أي علامات عدوى. عادةً ما يكون هذا العرض مصحوبًا بعلامة أو أكثر. يجب استشارة الطبيب إذا لم يختفِ احمرار، ألم، وتورم عيني طفلك أو استمر لفترة طويلة.

ضعف الرؤية

قد يبدأ بصر طفلك بالتدهور، أو ربما كان يعاني من ضعف في الرؤية منذ الولادة. يجب على الوالدين التواجد مع طفلهم باستمرار لمراقبة مدى تركيز رؤيته. إذا ظهرت علامات ضعف الرؤية، فيجب فحصها فورًا للتأكد من أن السبب ليس ورم الشبكية.

تغيرات في لون القزحية

قد يتغير لون القزحية، أو الجزء الملون من العين، في عين واحدة ويعد هذا التغيير علامة على ورم الشبكية.

بروز العينين

يُعد بروز العينين، أو جحوظ العينين، أيضًا مؤشرًا خطيرًا على الإصابة بسرطان متقدم. إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب فحص طفلك من قبل طبيب العيون على الفور.

علاج ورم الشبكية عند الأطفال

يختلف علاج ورم الشبكية باختلاف شدة المرض لدى الأطفال. وفي المقابل، يمكن علاج ورم الشبكية عن طريق تناول الأدوية التي تقضي على الخلايا السرطانية في شبكية العين. وإليك أبرز العلاجات

العلاج بالليزر. يُفضل هذا العلاج لأنه يُدمر الأوعية الدموية التي تُغذي الورم، مما يُؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية.

العلاج الحراري. يستخدم هذا العلاج موجات حرارية من شعاع ليزر، مثل الموجات الدقيقة أو الموجات فوق الصوتية، تُوجه إلى الخلايا السرطانية.

العلاج بالتبريد. يُسمى هذا العلاج أيضًا بالعلاج البارد لأنه يستخدم النيتروجين السائل لتجميد الخلايا السرطانية قبل إزالتها. قد يلزم تكرار عملية التجميد والإزالة هذه عدة مرات حتى تختفي الخلايا السرطانية تمامًا.

العلاج الإشعاعي. تستخدم هذه الطريقة الأشعة السينية وهناك نوعان من العلاج الإشعاعي: داخلي وخارجي. في الإشعاع الداخلي، تُوضع مادة مشعة مباشرة بالقرب من الورم لعدة أيام لإيصال الإشعاع إليه. أما في الإشعاع الخارجي، فيُسلَّم الإشعاع عبر جهاز لتوفير تعرض أكبر.

العلاج الكيميائي. في العلاج الكيميائي، يُعطى المرضى أدوية، إما عن طريق الفم أو الحقن في الوريد، يمكنها قتل الخلايا السرطانية أو تثبيط نموها.

جراحة إزالة مقلة العين. إذا كان الورم كبيرًا ويصعب علاجه، فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة لإزالة مقلة العين.

ربما تودين التعرف إلى كيفية الوقاية من التهابات العين عند الأطفال

ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.