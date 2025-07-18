شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب وتضخم اللحمية عند الأطفال وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

اللحمية الأنفية هي مناطق نسيجية تقع في أعلى الحلق خلف الأنف مع اللوزتين، تساعد اللحمية الأنفية الطفل على بناء مناعته ومقاومة العدوى، أحيانًا تصاب اللحمية الأنفية بالبكتيريا أو الفيروسات، مما يؤدي إلى تضخمها (التهابها) وصعوبة التنفس عبر الأنف، بحسب موقع NHS.

لدى بعض الأطفال لحميات أنفية أكبر من المعتاد، مما قد يؤثر على تنفسهم، وهناك أيضًا علاقة بين كبر حجم اللوزتين واللحميات الأنفية وحالة تُسمى الأذن الصمغية ، تحدث هذه الحالة عندما تُسد الأذن الوسطى بمادة لزجة، مما يؤثر على سمع طفلك.

ما الذي يسبب التهاب وتضخم اللحمية الأنفية؟

يمكن أن تسبب كل من البكتيريا والفيروسات العدوى - وعادة ما يتم التقاطها كجزء من الحياة اليومية، لذلك هناك القليل مما يمكنك فعله لمنعها على الرغم من أن النظافة الجيدة بما في ذلك غسل اليدين مهمة.

يمكن أن تتطور اللحمية الكبيرة بشكل طبيعي في الرحم - ولا يعرف الأطباء ما الذي يجعلها تنمو بشكل أكبر من المعتاد.

ما هي علامات وأعراض التهاب اللحمية الأنفية؟

الأعراض الرئيسية ناتجة عن صعوبة التنفس عبر الأنف. يتنفس الأطفال المصابون بالتهاب أو تضخم اللحمية الأنفية بصوت عالٍ، عادةً عبر الفم هذا يُسبب جفاف الفم، وقد يؤدي إلى اضطراب النوم ليلاً، قد يؤدي هذا إلى حالة تُسمى انقطاع النفس النومي ، حيث يتوقف الطفل عن التنفس لبضع ثوانٍ أثناء النوم ثم يعاود التنفس.

كيف يتم تشخيص التهاب اللحمية الأنفية؟

عادةً ما يُشخّص الأطباء التهاب اللحمية الأنفية بناءً على تاريخ الطفل المرضي، خاصةً إذا كان نومه مضطربًا أو كان يعاني من التهاب الأذن الصمغي.

قد يلزم أحيانًا إجراء فحوصات تصويرية للتحقق من حجم اللحمية الأنفية نظرًا لصعوبة رؤيتها.

علاج اللحمية الملتهبة

الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج مشاكل اللحمية الأنفية هي إزالتها ، عادةً مع اللوزتين، في عملية جراحية تحت التخدير العام.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يبدو أن اللحميات الأنفية تنمو خلال الطفولة ثم تتقلص في سن الرابعة تقريبًا وبحلول سن البلوغ، تكون اللحميات الأنفية قد اختفت تمامًا تقريبًا ويرجع ذلك إلى عدم الحاجة إليها، إذ يمتلك الجسم آليات دفاعية أخرى لمحاربة العدوى.

قد يعاني الطفل من نوبات تنفس مزعجة، ولكن من غير المرجح أن تكون اللحميات الأنفية سببًا لذلك.

