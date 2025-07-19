شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات بتقولك إنك مزودها فى الملح.. الحق نفسك قبل المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسم الإنسان إلى الملح للحفاظ على مستويات سوائل مناسبة، وتنظيم الجهاز العصبي، إلا أن الإفراط في تناول الملح له آثار سلبية على الجسم، إذ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إنتاج البول، بالإضافة إلى مشاكل أخرى، وفي الغالب، لا يدرك الناس أنهم يستهلكون ملحًا أكثر من اللازم، لأن براعم التذوق لديهم تتطور تدريجيًا، ومع ذلك، يُظهر جسمك بعض العلامات، وإليك خمس طرق لمعرفة أنك تستهلك كمية زائدة من الملح، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. 5 علامات تحذيرية تشير إلى استهلاك كمية كبيرة من الملح:

التورم واحتباس الماء

يُعدّ التورم أو الانتفاخ عرضًا شائعًا، وإن كان أقل وضوحًا، للإفراط في تناول الملح، ويُجبر استهلاك الملح الجسم على الاحتفاظ بالماء (ما يُعرف باحتباس الماء)، مما يؤدي إلى تورم في أجزاء من الجسم، بما في ذلك اليدين والقدمين والكاحلين والوجه، ويُسبب هذا التورم الشعور بعدم الراحة عند ارتداء حذائك، حيث يُؤدي الملح إلى احتباس الماء لأنه يسحب السوائل إلى مجرى الدم والأنسجة، لتحقيق التوازن السليم.

العطش المفرط

الملح في نظامك الغذائي يسحب الماء من خلاياك، مما يؤدي إلى الشعور بالجفاف، مما يزيد شعورك بالعطش وبشكل غير طبيعي، ويستمر لفترة أطول، مقارنةً بالعطش المعتاد، وتبقى فمك وشفتيك جافين، ورغم شرب الماء، تستمر رغبتك في شرب السوائل.

ويُحفّز الجسم العطش لتحفيز استهلاك السوائل، بينما يعمل على معادلة مستويات الصوديوم الزائدة في الجسم، ويُرسل جسمك إشارة تحذير من خلال العطش المفرط، عندما يصل استهلاكك للملح إلى مستويات خطيرة.

ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر عواقب الإفراط في تناول الملح، حيث يحمل مجرى الدم المزيد من السوائل بعد تناول الملح، مما يُسبب ضغطًا مرتفعًا على الأوعية الدموية، ويُلحق ارتفاع ضغط الدم المُطوّل الضرر ببنية القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية ومشاكل الكلى.

وغالبًا ما لا يُسبب ارتفاع ضغط الدم أي أعراض ملحوظة، لذلك يجب مراقبة ضغط دمك بانتظام، وعندما يصل ضغط دمك إلى 140/90 ملم زئبق أثناء القياس الصباحي، فهذا عادةً ما يُشير إلى أن تناول كمية كبيرة من الملح قد أثر على جسمك.

زيادة الوزن

عندما تلاحظ زيادة سريعة في وزنك (تصل إلى كيلوجرام أو كيلوجرامين يوميًا أو كيلوجرامين خلال أسبوع) دون تغيير نظامك الغذائي أو برنامجك الرياضي، فقد يكون الملح هو السبب، حيث يؤدي الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي إلى احتباس الماء، مما يؤدي إلى زيادة غير متوقعة في الوزن.

ويحتفظ جسمك بسوائل إضافية عن طريق تخزين الماء، للحفاظ على توازن الصوديوم، مما يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأمد في الوزن، وزيادة الوزن دليل على اختلال توازن سوائل جسمك بسبب الإفراط في تناول الملح.

مشاكل في المعدة والانتفاخ

يُحدث استهلاك الملح بكميات كبيرة آثارًا تتجاوز نطاق الدم والسوائل، حيث يُسبب استهلاك كميات كبيرة من الملح تمدد المعدة والأمعاء، مما يُسبب انزعاجًا في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، كما يُسبب الغازات وآلام البطن، خاصةً بعد تناول وجبة مالحة، ويحدث هذا لأن استهلاك الملح يُؤخر عملية الهضم، ويُلحق الضرر بأنسجة بطانة المعدة، وقد يُشير حدوث الانتفاخ أو مشاكل الهضم مباشرةً بعد تناول الأطعمة المالحة إلى أن استهلاكك للملح يتجاوز الحدود الآمنة.