أسباب فقدان الشهية عند الأطفال وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - لا يُشير فقدان الشهية عند الأطفال إلى حالة صحية خطيرة؛ إلا إذا لاحظت فقداناً مفرطاً في الوزن أو إرهاقاً أو ضعفاً. لذلك، يجب على الوالدين معرفة سبب صعوبة إرضاء طفلهم في الطعام، فقد يُشكّل الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم في الطعام أو الذين يعانون من انخفاض الشهية مصدر إزعاج للآباء.

من ناحية أخرى، يحتاج الأطفال إلى العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور. ولمنع نقص التغذية الناتج عن صعوبة إرضاء الطفل، ويجب على الآباء بذل جهود لزيادة شهية أطفالهم، وفيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" بعض العوامل التي قد تُسبب فقدان شهية الطفل ونصائح لتشجيع الأطفال على تناول الطعام.

المشاكل الصحية

يمكن أن تُسبب الأمراض الشائعة فقدان شهية الطفل-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تُسبب الأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الأذن، فقدان شهية الطفل. كما يُمكن أن تُسبب الأمراض الأكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الحلق العقدي والتهاب المعدة والأمعاء، انخفاضاً في الشهية؛ فإذا كان طفلك يُعاني من فقدان الشهية مصحوباً بأعراض مشكلة صحية، فاستشيري الطبيب فوراً.

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مشاكل التسنين

عند التسنين، قد يشعر الأطفال بألم وحساسية في اللثة، مما قد يؤدي إلى فقدان شهيتهم ويجدون صعوبة في تناول الطعام، وخاصةً الأطعمة ذات الملمس الخشن أو الصلبة علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب مشاكل الأسنان، مثل التسوس أو أمراض اللثة، أيضاً ألماً أو انزعاجاً أثناء تناول الطعام، مما يجعل الأطفال يترددون في تناوله.

فقدان الوزن

يعاني بعض المراهقين من شكل من أشكال تجويع الذات، وقد يكون لديهم صورة مشوهة لأجسامهم، ويعتقدون أن وزنهم زائد عن الحد الطبيعي وقد يدفعهم هذا إلى الحد بشكل كبير من كمية الطعام التي يتناولونها.

الشعور بالتعب

كما هو الحال مع البالغين، قد يشعر الأطفال الذين يعانون من صعوبة في تناول الطعام بالتعب الشديد، فقد لا يستطيعون تناول الطعام ومضغه. لذلك، يجب على الآباء معرفة سبب تعب أطفالهم، سواءً كان ذلك بسبب انشغالهم المفرط أو قلة نومهم.

بمجرد معرفة السبب، يمكن للآباء مساعدتهم على الشعور بالتعب بشكل أقل، وعندما يحين وقت تناول الطعام، سيكونون أكثر حماساً.

تفضيل أطعمة معينة فقط

قد يكون الأطفال انتقائيين في تناول الطعام، ويرفضون بعض الأطعمة، فسيتردد الأطفال الذين يتناولون أطعمتهم المفضلة فقط في تناول الأطعمة التي لا يحبونها، لذا يجب على الآباء المبادرة بتشجيع أطفالهم على تناول الأطعمة الجيدة للحصول على التغذية السليمة، واتباع نظام غذائي صحي لأطفالهم.

كيفية التعامل مع الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم في الطعام

إليكم بعض النصائح لتشجيع الأطفال على تناول الطعام، بما في ذلك:

وضع جدول منتظم للوجبات

تأكدي من أن طفلك يتناول ثلاث وجبات رئيسية-الصورة من موقع AdobeStock

حددي مواعيد منتظمة للوجبات لتشجيع الأطفال على تناول الطعام. ويمكنكم تقديم وجبات خفيفة ووجبات رئيسية.

تأكدوا من أن طفلكم يتناول ثلاث وجبات رئيسية يومياً وثلاث وجبات خفيفة على فترات منتظمة، ولكن تأكدوا من أن هذه الوجبات الخفيفة ليست قريبة جداً من مواعيد الوجبات الرئيسية. لذلك، دعوا طفلكم يُحدد الكمية التي يرغب في تناولها، ولا تُجبروه على ذلك.

قدّمي حصصاً صغيرة ومتكررة

إذا كان طفلك صعب الإرضاء في الأكل، فمن الأفضل تقديم حصص صغيرة ومتكررة. يجب على الآباء أن يفهموا أن معدة الأطفال أصغر من البالغين فلا يتناول الأطفال حصصاً كبيرة في أوقات الوجبات فقد يُلبي تقديم خمس أو ست وجبات أو وجبات خفيفة صغيرة احتياجاتهم الغذائية بشكل أفضل.

قدّمي طعاماً جذاباً

إلى جانب المذاق، يُمكن أن يُساعد جعل الطعام جذاباً بصرياً في تحفيز شهية، فيمكنك على سبيل المثال، تحضير طعام يُشبه شخصية طفلك المفضلة، مثل الحيوانات الملونة أو الرسوم المتحركة، ويجب عدم نسيان إضافة الخضروات والفواكه الغنية بالعناصر الغذائية.

مزج الطعام مع أطعمة الطفل المفضلة

عند شراء البقالة لطفلك، اشتري مكونات أو أطعمة يُحبها طفلك، فإن تقديم أطعمته المفضلة سيشجعه على تناول المزيد، ويجب ألا تنسي مزجها مع بعض الأطعمة المغذية الأخرى، ويجب تقديم الأطعمة الطرية لطفلكِ إذا كان يعاني من ألم في الأسنان أو الفم، ويفضل الأطعمة الطرية الغنية بالبروتين، مثل البيض المخفوق أو حساء الدجاج. يمكنكِ تعديل الأطعمة الطرية لتناسب ذوق طفلكِ.

قدّمي له الطعام ببطء

تتطلب رغبة الطفل في تناول الطعام وقتاً وجهداً من الوالدين. لذلك، قدّمي له أطعمة مغذية وشهية تدريجياً قدر الإمكان. إذا لم يستسغها طفلكِ بعد، فلا تجبريه. قدّمي له بدائل قد تعجبه، ولكنها تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها لنموه وتطوره.

تعد أهم خطوة هي الصبر والانضباط عند التعامل مع الطفل خاصة الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم، فسيضمن هذا تلبية احتياجات طفلكِ الغذائية، و إذا كنتِ لا تزالين تواجهين صعوبة، فاستشيري أخصائية تغذية.

خطوات تعوّدين بها طفلك على تناول الطعام بمفرده فتدعمين استقلاليته

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.