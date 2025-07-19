كيف أعرف أن طفلي الرضيع يحصل على كفايته من الحليب؟

زيادة وزن الرضيع دلالة على أنه يحصل على كفايته من الحليب

وزن الرضيع

راقبي وزن مولودك منذ لحظة الولادة، ويجب أن تعرفي معدل زيادة وزن الرضيع ومتى يجب القلق؟ لأنه العلامات الطبيعية لنمو الطفل أن يزيد وزنه كل شهر بمعدل معين، وحسب منحنيات النمو المعترف بها عالمياً، وأقل من هذه الزيادة يعني أن الطفل لا ينمو بمعدل طبيعي، ومن المعروف أن المولود سوف ينقص وزنه بعد الأيام الأولى من ولادته؛ حيث يتخلص جسمه من السوائل فيبدو الطفل المولود منفوخ العينين والوجه وبحجم أكبر من حجمه الحقيقي، ولكنه يتخلص من تلك السوائل عن طريق البول والبراز المعروف بـ"العقي".

اعلمي أن المولود يبدأ في اكتساب الوزن؛ حيث يزداد وزنه ليصبح بعد شهر من الولادة ما يقارب 4.5 كيلوغرام، وحين يبلغ رضيعك الشهرين سيبلغ متوسط وزن المولود الذكر قرابة 5.6 كيلوغرام ومتوسط الوزن إذا كانت مولودتك أنثى سيكون حين تبلغ في حدود 5.1 كيلوغرام في سن الشهرين، أيضا تقريباً بمعنى أن وزن الرضيع سيزيد بمعدل الـ28 غراماً بشكل يومي خلال أشهر عمره الثلاثة الأولى.

شعور الأم المرضعة الدائم بالعطش دلالة على أن الرضيع يحصل على كفايته من الحليب

توقعي أنك سوف تشعرين باستمرار بأنك بحاجة لشرب الماء والحصول على سوائل ولديك شعور بالعطش، إضافة لظهور حالة مهمة تعني أن الحليب يتجدد في صدرك، وهو شعور الأم بما يُعرف بالحزق في منطقة الثديين، ووجود الثقل الذي لا يستمر فترة طويلة؛ حيث إن الأم بعد أن يرضع الطفل يزول هذا الشعور سريعاً، ولذلك يمكن أن تربط الأم بدقة بين إحساسها بالحزق في صدرها وشعور مولودها بالجوع والرغبة في الرضاعة، حتى لو كان بمسافة ما بعيداً عنها.

اشربي بعض المشروبات العشبية الموصوفة منذ القدم والتي تزيد من إدرار الحليب؛ فهناك أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة حليب الأم وهي معروفة عند الأمهات والجدات مثل شرب مغلي بذور الحلبة وكذلك الشومر والشعير، وكذلك يجب عليكِ الإكثار من شرب الماء، بحيث تشربين ما لا يقل عن ثلاثة ليترات من الماء والسوائل المنوعة يومياً، ولا تدعي شعور الجفاف يلازمك لفترة طويلة؛ لأنك سوف تشعرين بأعراض الجفاف ومنها الشعور بالضعف والهزال سريعاً، كما أن من علامات نجاح الرضاعة الطبيعية لديك وشبع رضيعك أنك سوف تلاحظين فقدان الوزن الزائد الذي حصلتِ عليه خلال الحمل.

ظهور سكرة الحليب على الرضيع تدل على أنه يحصل على كفايته من الحليب

أم تحمل رضيعها

نوم الرضيع نوماً متواصلاً دلالة على أن الرضيع يحصل على كفايته من الحليب

لاحظي وخلال اليوم عدد المرات التي تقومين فيها بتغيير الحفاض لطفلك

راقبي لون البراز اي فضلات الطفل الصلبة، لأن مراقبة لون البراز يدل على شبع أو جوع الطفل، إضافة إلى أنه يدل أيضاً على بعض المشكلات الصحية التي يعاني منها، ولذلك فيجب أن تلاحظي أن لون البراز أولا فغالباً وفي اليوم الرابع من الولادة سوف يكون لون براز المولود مائلاً إلى السيولة وليس سائلاً بشكل تام، ويكون لونه أصفر فاتح، يكون ذا رائحة مقبولة وليست رائحة كريهة، إضافة لأن الرضيع يتبرز بسهولة ولا يعاني من صعوبة في التبرز.

لاحظي أيضاً عدد المرات التي تقومين فيها بتغيير الحفاض للرضيع، فمن الطبيعي وحسب المعدل العام للنمو أن تقومي ابتداءً من اليوم الرابع من عمر الرضيع بتغيير حفاضه ما بين 5 و6 مرات خلال اليوم، وهكذا يكون هو المعدل الطبيعي اليومي الذي يجب ألا يزيد على ذلك كثيراً، وفي حال نقص عدد مرات الإخراج أي التبول والتبرز؛ فتجب مراجعة طبيب الأطفال لنفي وجود مشاكل عند الطفل مثل انسداد الأمعاء.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 10:20 صباحاً - يُعد السؤال المهم الذي تطرحه الكثير من الأمهات اللواتي يخضن تجربةً رائعةً، وهي تجربة الرضاعة الطبيعية لأول مرة، هو كيف أعرف أن رضيعي يشبع من حليبي، أي أن كمية حليبي كافية، وبالتالي فطفلي لا يحتاج إلى الحليب الصناعي على الرغم من أن الحليب الصناعي لا يعد خياراً ثانياً للرضيع إلا ضمن شروط وحدود، فلا توجد امرأة مرضعة يكون لديها حليب غير كافٍ لطفلها ولكن هناك أسباباً لفشل الأم في الرضاعة الطبيعية.من الضروري أن تتابع الأم العديد من العلامات والإشارات التي تدل على أن الرضيع يحصل على رضعات من الحليب مشبعة وكافية بالنسبة له؛ ولذلك فاستدلال الأم على هذه العلامات يكون ضرورياً لكي تطمئن على صحة الرضيع، ولذلك فقد التقت "الخليج 365"، في حديث خاص بها؛ باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة ولاء عبدالغفور، حيث أشارت إلى الإجابة على سؤال مهم يواجهك خلال مرحلة الرضاعة وهوفي الآتي:لاحظي أن هناك علامة تُعرف بـ"سكرة الحليب" سوف تظهر على وجه طفلك الرضيع وهي أن يبدو الطفل مسترخياً ومرخياً بعد شعوره بالشبع، وتبدو عليه أمارات السرور والسعادة حتى وهو نائم، وفي أحيان كثيرة سوف تلاحظين أنه يبتسم أثناء نومه، وتكون ابتسامة الرضيع في أشهره الأولى عشوائية، أي بلا معنى، ولكنها من علامات الشبع والشعور بالراحة ولكن لهذه الأسباب لا تتركي مولودك نائماً طول الوقت وهي أن رضيعك يجب أن يستيقظ وقومي بإيقاظه فعلاً لكي يرضع ويستفيد من حليب اللبأ الذي لا يُعوض في الأيام الأولى، وبعد ذلك يجب أن يُرضع لكي يحصل على فوائد حليب الأم المركز في أشهره الستة الأولى خصوصاً.راقبي مدة وطبيعة ونمط نوم طفلك الرضيع بعد حصوله على رضعة مشبعة منك، حيث إنه يجب أن تهتمي بأن تكون مدة الرضاعة من الثديين نحو نصف ساعة، وبعد ذلك فمن الطبيعي أن ينام الرضيع لمدة ثلاث ساعات متواصلة ويبدو الطفل في حالة نوم عميق وليس نوماً متقطعاً، مما يدل على أن الطفل يحصل على كفايته من الحليب.قد يهمك أيضاً: علامات شبع الرضيع من الحليب الصناعي*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.