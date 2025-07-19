شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن.. كل ما تريد معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، بعد أن لاحظ الرئيس الأمريكي تورمًا في ساقيه، وفي مذكرة من طبيب ترامب، أفاد البيت الأبيض بأن الفحص الطبي لم يكشف عن أي دليل على وجود حالة أكثر خطورة، مثل تجلط الأوردة العميقة.

وبحسب موقع تايمز ناو فقد خضع الرئيس الأمريكي لفحص شامل، شمل فحوصات تشخيصية للأوعية الدموية، وأُجريت له فحوصات دوبلر للأوردة الوريدية في الأطراف السفلية، وكشفت عن إصابته بقصور وريدي مزمن، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصةً لدى من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وفقًا للمذكرة.

وأكد الخبراء إن هذه الحالة شائعة إلى حد ما بين كبار السن ولكنها تتطلب فحصًا شاملاً لاستبعاد الأسباب الأكثر خطورة للتورم في الساقين.

ما هو القصور الوريدي المزمن؟

يحدث القصور الوريدي المزمن (CVI) عندما تتضرر أوردة الساقين وتعجز عن إدارة تدفق الدم كما ينبغي، كما يصعب على الدم في الساقين العودة إلى القلب. وقال الخبراء إن القصور الوريدي المزمن يتسبب في تجمع الدم في أوردة الساقين، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط فيها.

يحدث القصور الوريدي بسبب تلف في أي من أوردة ساقك، والتي تشمل:

الأوردة العميقة

الأوردة الكبيرة في أعماق جسمك والتي تمر عبر عضلاتك

الأوردة السطحية

بالقرب من سطح بشرتك

الأوردة المثقبة

تقوم بتوصيل أوردتك العميقة والسطحية

وفقا للخبراء، يسبب مرض القصور الوريدي أعراضا خفيفة في البداية، ولكن مع مرور الوقت، تؤثر هذه الحالة على جودة حياتك ويمكن أن تؤدي أيضا إلى مضاعفات خطيرة.

كيف يؤثر القصور الوريدي المزمن على جسمك؟

يقول الأطباء إن هذه الحالة تُبطئ تدفق الدم من ساقيك إلى قلبك، في حال عدم وجود علاج، قد يُسبب قصور القلب المزمن ارتفاعًا في الضغط على أوردة ساقيك لدرجة انفجار أصغر الأوعية الدموية، المعروفة أيضًا بالشعيرات الدموية.

عند حدوث ذلك، يبدأ الجلد في تلك المنطقة بالتحول إلى اللون البني المحمر، ويتشقق بسهولة عند التعرض للصدمات أو الخدوش قد يُسبب انفجار الشعيرات الدموية ما يلي:

التهاب الأنسجة في تلك المنطقة

تلف الأنسجة

قرحات الركود الوريدي - تقرحات مفتوحة على سطح الجلد.

لا تلتئم قرح الركود الوريدي بسهولة، وقد تصاب بالعدوى، وقد تنتشر العدوى إلى الأنسجة المجاورة في حالة تُعرف بالتهاب النسيج الخلوي، وهي حالة خطيرة إذا لم تُعالج فورًا.

علامات وأعراض القصور الوريدي المزمن

تتضمن بعض علامات وأعراض القصور الوريدي المزمن ما يلي:

ألم الساق

حرقان أو وخز أو إحساس بوخز الإبر

تشنجات في ساقيك، وخاصة في الليل

تغير لون الجلد، الذي يبدو بنيًا محمرًا

تورم في الكاحلين

تقشر أو حكة في الجلد على ساقيك

القرحة

توسع الأوردة

قد يؤدي التورم الشديد أو الوذمة في أسفل الساق إلى ظهور نسيج ندبي، والذي يحتجز السوائل في الأنسجة.

ما الذي يسبب القصور الوريدي المزمن؟

وفقًا للأطباء، يحدث قصور القلب المزمن عادةً عندما تتوقف صمامات أوردة الساق عن العمل بشكل صحيح. توجد صمامات في أوردة الساق تساعد على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح، وإذا تضررت، فلن تتمكن من الانغلاق بشكل صحيح، مما يُصعّب تدفق الدم إلى أعلى باتجاه القلب.

قد تكون أسباب خلل الصمام خلقية، أو أولية، أو ثانوية.

خلقي

التشوهات في أوردة ساقيك التي قد تولد بها.

أساسي

تغيرات في أوردة ساقيك تمنعها من العمل كما ينبغي.

ثانوي

بسبب تجلط الأوردة العميقة.