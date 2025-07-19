شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ينصحون شاروخان بالراحة شهر.. كل ما تريد معرفته عن إصابة العضلات والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم بوليوود شاروخان نصحه الأطباء بفترة راحة لمدة شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أثناء تصوير فيلمه القادم "كينج"، يحدث شد العضلات أو الإصابة، والمعروفة أيضًا باسم الشد العضلي، نتيجة تمزق في ألياف العضلات، وفقا لموقع تايمز ناو.

ورغم أن تفاصيل حالة شاروخان لم يتم مشاركتها بعد، فقد أفادت التقارير أن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا سافر إلى الولايات المتحدة للحصول على رعاية طبية فورية.

ما هي إصابة العضلات؟

يحدث إجهاد أو إصابة العضلات، والمعروف أيضًا باسم شد العضلات، نتيجة تمزق في ألياف العضلات، ويقول الأطباء إنه من أكثر إصابات الأنسجة الرخوة شيوعًا، ويحدث عند شد العضلة بشدة أو استخدامها بشكل مفرط، مما يُضعف الألياف.

وفقًا للخبراء، تتراوح إجهادات العضلات بين البسيطة والخطيرة قد يُسبب الإجهاد الخفيف كسرًا طفيفًا في ألياف العضلات، بينما قد يُسبب الإجهاد الشديد تمزقًا فيها. الإجهادات مؤلمة، لكن معظمها يُشفى مع الوقت والراحة.

وتشمل الأنواع الشائعة من إجهادات العضلات ما يلي:

إجهاد عضلات البطن

إجهاد الظهر

إجهاد عضلات الفخذ

عضلة الورك المثنية

إجهاد عضلات الساق

إجهاد في أوتار الركبة

ويقول الأطباء إن العضلة الممزقة تُشعر بألم شديد عند محاولة استخدامها، عادةً ما يمكنك تحديد موضع الألم في مكان واحد إذا كان الشد مزمنًا، فقد يزداد الألم تدريجيًا على مدار بضعة أيام.

أما إذا كان الشد حادًا، فستشعر بالألم فورًا، وقد تشعر حتى بتمزق، قد تشعر أيضًا بضعف عضلاتك، وقد تشعر بأنك لا تستطيع استخدامها على الإطلاق.

ما الذي يسبب إصابة العضلات؟

هناك بعض الأسباب وراء إجهاد العضلات أو إصابتها، بما في ذلك:

الإصابات الحادة

في كثير من الأحيان، تحدث إجهادات العضلات بسبب الإصابات الرياضية التي تحدث بسبب الركض المفاجئ، أو الالتواء، أو القفز.

الإصابات المتكررة

إن تكرار نفس الحركة مرارا وتكرارا، سواء في العمل أو في نشاط ترفيهي، يمكن أن يجهد عضلاتك بمرور الوقت.

الإفراط في التدريب

في كثير من الأحيان، قد يؤدي التدريب أو العمل الشاق للغاية أو لفترة طويلة دون منح عضلاتك الراحة إلى إضعافها أيضًا.

التدريب غير الكافي

قد يؤدي ضعف المرونة والقوة إلى إجهاد العضلات عند الاستخدام العادي. عدم التمدد أو الإحماء قبل التمرين قد يُرهق عضلاتك قبل أن تكون جاهزة.

علامات وأعراض إجهاد العضلات

تتضمن بعض أعراض الشد العضلي أو التمزق ما يلي:

آلام عضلية شديدة

تشنجات العضلات

كدمات

تورم

ضعف العضلات

محدودية الحركة

الشعور بفرقعة أثناء الإصابة

رؤية فجوة أو انبعاج في شكل العضلة

كيفية التعافي من إصابة العضلات؟

يقول الأطباء إن الشد العضلي الخفيف يمكن علاجه منزليًا، أما إذا كان التمزق خطيرًا، فقد يتطلب جراحة، أما في حالة التمزق الكامل، فتتطلب الجراحة خياطة طرفي العضلة معًا.

تتضمن بعض طرق العلاج المنزلية ما يلي:

طريقة رايس (RICE) تعني الراحة، والثلج، والضغط، والرفع، مما يُخفف الألم والالتهاب فورًا خلال الأيام الأولى من التعافي.

بعد الأيام الأولى، يُمكنك البدء بتحريكه مجددًا.

استخدم العكازات

إذا كنت تعاني من شد عضلي في ساقيك أو كاحليك، فقد تحتاج إلى استخدام العكازات لفترة من الوقت، حيث يمكن أن تساعد في إبقاء وزن جسمك بعيدًا عن العضلة عند المشي.

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكنك استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، والتي تساعد خلال الأيام القليلة الأولى من التعافي.

العلاج الطبيعي

ويقول الأطباء إن العلاج الطبيعي مهم حتى تتمكن من العودة إلى الحركة بمجرد شفاء إصابتك.

حقن البلازما

يعد الحصول على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية علاجًا جديدًا يستخدم الصفائح الدموية من دمك لتحفيز إصلاح الأنسجة.

