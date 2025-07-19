شكرا لقرائتكم خبر عن مع التقدم فى العمر.. 5 مغذيات دقيقة يمكنها منع السكتة الدماغية والخرف والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في السن، يتغير جسمك، ومع ذلك هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إبطاء أي تراجع في ذاكرتك ، وتقليل خطر إصابتك بأمراض معرفية مثل الزهايمر أو الخرف، وتشير دراسات مختلفة إلى ارتفاع حالات الإعاقة المرتبطة بالسكتة الدماغية، ويُبلغ الآن عن ظهور مبكر للخرف حتى لدى الشباب، وفقا لموقع تايمز ناو.

فى السطور التالية، نقدم 5 مغذيات دقيقة يمكنها أن تساعد على تقوية عقلك وتقلل خطر السكتة الدماغية والإصابة بالخرف:

الماغنسيوم

تُعدّ الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالماغنسيوم مفيدة لصحة الدماغ مع التقدم في السن، خاصةً لدى النساء، وتُقلل خطر الإصابة بالخرف، ووفقًا لجامعة هارفارد، تُساعد الخيارات الغنية بالماغنسيوم، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والبقوليات والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة، على منع انكماش الدماغ المرتبط بالعمر، وتحسين وظائفه، وتقليل خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر.

يساعد الماغنسيوم أيضًا على تقليل الصداع النصفي، الذي يساهم في الالتهاب، ما يؤثر على صحة دماغك على المدى الطويل.

حمض الدوكوساهيكسانويك

هو حمض أوميجا 3 الدهني الضروري لصحة الدماغ ووظائفه، وهو مكون هيكلي رئيسي في الدماغ، وبالغ الأهمية لنموه، بالإضافة إلى الحفاظ على الوظائف الإدراكية طوال الحياة.

يؤدي انخفاض مستويات DHA إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، وفقدان الذاكرة، وحتى اضطرابات المزاج، مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية، ولأن معظم DHA موجود في الأطعمة غير النباتية، فإن النباتيين والنباتيين الصرف معرضون لخطر نقصه بشكل كبير، لذلك، ينصح بتناول المأكولات البحرية، بما في ذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل.

الكرياتين

للكرياتين فوائد صحية جمة للدماغ، بما في ذلك تحسين الوظائف الإدراكية وتأثيرات وقائية محتملة للأعصاب، وبينما يُعرف الكرياتين في المقام الأول بدوره فى إنتاج طاقة العضلات، تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يؤثر إيجابًا أيضًا على وظائف الدماغ، خاصةً في المجالات المتعلقة بالذاكرة والتفكير والإرهاق الذهني.

فيتامين ب12

فيتامين ب12 مهم للحفاظ على صحة الدماغ، ويمكن أن يُسهم في تحسين الوظائف الإدراكية. وتحديدًا، تلعب بعض فيتامينات ب، مثل ب6 وب9 (المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك)، وب12، دورًا حيويًا في نمو الدماغ، ووظائف الأعصاب، وإنتاج النواقل العصبية الضرورية للمزاج والذاكرة والعمليات الإدراكية.

أما نقص فيتامينات ب - وخاصة ب12 - فيرتبط باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.

فيتامين د

يُعد فيتامين د من أهم العناصر الغذائية لجسمك، خاصةً لصحة الدماغ، فهو يلعب دورًا في نمو الدماغ، ونقل الإشارات العصبية، والحماية العصبية، وتعديل المناعة، وقد ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بعواقب سلبية مختلفة على الدماغ، بما في ذلك التدهور المعرفي والأمراض العصبية التنكسية.

يتمتع فيتامين د بتأثيرات عصبية وقائية، والتي تشمل القدرة على إزالة لويحات الأميلويد، التي تسبب مرض ألزهايمر.

