شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائد القهوة على القلب ومنع الإصابة بالزهايمر.. احذر شربها بعد الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون كنديون إن القهوة - أحد أكثر المنشطات استهلاكا على نطاق واسع في العالم - يمكن أن يغير بنية وتعقيد نشاط الدماغ أثناء مراحل مختلفة من النوم.



مفيد لصحة القلب

وأضاف المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور فيليب ثولك: "إن الاستخدام الواسع النطاق للكافيين بين عامة الناس يجعل هذا الموضوع موضوعا صحيا مهما.

وأكد، أن "فهم كيفية تأثير الكافيين على بنية النوم وعلى المخ يمكن أن يساعد في توضيح تأثيره على الصحة العصبية، قام باحثون من جامعة مونتريال بتحليل صحة النوم لـ 40 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة ويستهلكون الكافيين باعتدال وتتراوح أعمارهم بين 20 إلى 58 عامًا.

أمضى المشاركون ليلتين في عيادة النوم، الأولى بعد تناول 200 ملج من الكافيين - أي ما يعادل كوبين من القهوة تقريبًا - والثانية بعد تناول دواء وهمي.



يمنع الاصابة بالسكر النوع الثانى وتساعد فى اداء التمارين الرياضية

وجد الباحثون أنه عندما يستهلك الأشخاص الكافيين بعد منتصف النهار، تكون جودة نومهم أسوأ بشكل ملحوظ، وترتبط بمستويات أعلى من النشاط الكهربائي في المخ.

تم مراقبة جودة نوم المشاركين باستخدام مخطط كهربية الدماغ (EEG) الذي يسجل نشاط الدماغ عن طريق التقاط الإشارات الكهربائية التي ينتجها المخ.

وباستخدام تخطيط كهربية الدماغ أثناء النوم، ركز الباحثون على عدة علامات لتعقيد الدماغ من خلال النظر إلى مدى عشوائية إشارة الدماغ، ومدى سهولة ضغط الإشارة، ومدى اتساق الإشارة بمرور الوقت، كما نظروا أيضًا إلى توزيع النشاط الكهربائي عبر الترددات المختلفة.

وأظهرت النتائج أن الكافيين يؤثر بشكل رئيسي على نشاط المخ أثناء النوم غير السريع لحركة العين السريعة، وهي المرحلة من الدورة التي تعتبر مرحلة الهدوء أو الراحة.

تنقسم هذه المرحلة إلى 3 مراحل مميزة: ينام الشخص، ثم ينتقل من النوم الخفيف إلى النوم العميق.



مفيد لصحة الكبد ويحمى من الزهايمر

في هذه المرحلة عادة ما يتباطأ تنفس الشخص ونشاط المخ ومعدل ضربات القلب، وتنخفض درجة حرارة الجسم وتتوقف حركة العين، وتعتبر مرحلة ترميمية للغاية تساعد الجسم على إصلاح الأنسجة والعضلات وتقوية جهاز المناعة، كان للكافيين تأثير كبير على النوم غير السريع المرتبط عادة بالإصلاح والاستعادة، ومع ذلك، وجد الباحثون أن استهلاك الكافيين بعد منتصف النهار كان له تأثير سلبي على هذه المرحلة الحاسمة، مما أدى إلى نوم أقل راحة.

وقال البروفيسور ثولك، إن الكافيين يؤخر النوم ولكنه لا يمنعه، لذلك على الرغم من أننا نستطيع النوم تحت تأثير الكافيين، فإن الدماغ، وبالتالي النوم أيضًا، يتأثر ".

وأضاف، إنه يؤدي إلى نوم أقل عمقًا مع زيادة معالجة المعلومات أثناء مراحل النوم حيث يدخل الدماغ عادةً في راحة عميقة واستعادة التوازن.



فوائد القهوة: تقلل مخاطر الاصابة بالاكتئاب وتمنع السمنة

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن بعض إشارات الدماغ كانت أكثر تسطحًا، مما يشير إلى أن الدماغ تحت تأثير الكافيين يشبه إلى حد كبير "الحالة الحرجة" - حيث يكون الدماغ أكثر استجابة وقدرة على التكيف، كما قاموا بتحليل كيفية تأثير العمر على تأثير الكافيين على الدماغ وصحة النوم.

وبشكل عام، كان الشباب البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 27 عامًا أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين المنشطة أثناء مرحلة حركة العين السريعة (REM) مقارنة بالبالغين في منتصف العمر.

افترض الباحثون أن السبب في ذلك قد يكون هو وجود عدد أقل من مستقبلات الأدينوزين في الدماغ لدى كبار السن، والأدينوزين هو مادة كيميائية تتراكم في المخ أثناء ساعات الاستيقاظ مما يجعلنا في النهاية نشعر بالتعب، يعمل الكافيين عن طريق منع مستقبلات الأدينوزين، مما يجعلنا نشعر بمزيد من اليقظة.

وأشار الباحثون إلى أنه نظرًا لأن كبار السن لديهم عدد أقل من المستقبلات، فإن التأثير الحاجز للكافيين قد لا يكون فعالًا جدًا خاصة في مرحلة نوم حركة العين السريعة، ومع ذلك، أثناء النوم غير السريع لحركة العين السريعة، كانت تأثيرات الكافيين متشابهة إلى حد كبير في جميع الفئات العمرية، وخلص الباحثون إلى أن الكافيين لديه القدرة على إعادة هيكلة الدماغ والتأثير على جودة نومنا.

ومع ذلك، فقد اعترفوا بأن دراستهم شملت فقط الأفراد الأصحاء، وبالتالي خلصوا إلى أن النتائج لا يمكن تعميمها على الأفراد الذين يعانون من حالات عصبية أو نفسية مثل متلازمة تململ الساقين أو مرض باركنسون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجدت فيه دراسة أجرتها مؤسسة Sleep Charity العام الماضي أن 9 من كل 10 أشخاص يعانون من نوع ما من مشاكل النوم، تم ربط قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السرطان والسكتة الدماغية والعقم.



كيف يؤثر فنجان القهوة على نومك ؟

ويؤكد الخبراء منذ فترة طويلة أن الاستيقاظ أثناء الليل لا يعني بالضرورة الإصابة بالأرق، وهو ما تشير الأرقام إلى أنه يؤثر على ما يصل إلى 14 مليون شخص في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن الحرمان من النوم له آثاره السلبية، بدءاً من التهيج وانخفاض التركيزعلى المدى القصير، إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.

وقال الموقع، إن القهوة تساعد في عدم اكتساب الوزن، وتقلل خطر الإصابة بالاكتئاب، وهى مفيدة للكبد، وتمنع الإصابة بمرض الزهايمر، وهى مفيدة لصحة القلب، وتساعد في أداء التمارين الرياضية، وتمنع الإصابة بمرض سكر النوع الثانى.

