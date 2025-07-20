شكرا لقرائتكم خبر عن بتقلق من زيارة الطبيب؟.. ما "رهاب الأطباء" وكيفية الاستعداد له؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثيرون بالقلق عند زيارة الطبيب، قد تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة، لكنها قد ترفع ضغط الدم أثناء الانتظار، إليك بعض الطرق التي تساعدك على تخفيف القلق والتوتر عند زيارة الطبيب، وفقا لموقع "تايمز ناو".

مصطلح "رهاب الأطباء" (iatrophobia) شائع، وقد يكون قويًا بما يكفي لإثارة "متلازمة المعطف الأبيض"، حيث يرتفع ضغط الدم الطبيعي في وجود طبيب.. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تخفيف قلقك:

لا تذهب وحدك

من الجيد دائمًا اصطحاب أحد أفراد عائلتك أو صديق مقرب معك إلى موعدك لتخفيف مستويات القلق فهذا لا يمنحك راحةً تُبعدك عن مخاوفك فحسب، بل يُتيح لك أيضًا فرصةً للتحدث مع طبيبك أو الاستماع إلى تفاصيل مهمة قد تفوتك بسبب التوتر.

استرخي واضبط تنفسك

كلما كان الشخص تحت ضغط نفسي، يصبح تنفسه أقل عمقًا، مما يسبب قلقًا متزايدًا ينصح الخبراء بتجربة تقنية 4-7-8، حيث يمكنك الشهيق حتى أربعة عدات، وحبس أنفاسك حتى سبعة عدات، والزفير حتى ثمانية عدات، أو حتى التركيز على ملء بطنك مع كل شهيق، فهي تساعد على تخفيف التوتر.

حدد موعدًا في يوم خفيف

عند تحديد موعد مع الطبيب، تأكد من عدم انشغالك بأي شيء آخر في ذلك اليوم. وحافظ على بقية اليوم خاليًا أيضًا.

كن مستعدا عقليا

قبل أن تنطلق إلى موعدك، احرص على تدريب نفسك على القوة يمكنك تجربة ممارسة بعض تمارين اليوجا في الصباح لتهدئة جسدك وعقلك، إلى جانب التأمل الواعي لمدة 10-15 دقيقة، مما يساعد على التخلص من الأفكار السلبية.

قد يكون التعامل مع القلق الطبي أمرًا صعبًا، لذا يمكنك أيضًا تجربة تأكيدات إيجابية تتعلق بمشاكلك الصحية.

كن صادقا مع نفسك

تأكد دائمًا من تقبّل حالتك النفسية والعمل على تحسينها، كن صريحًا بشأن مخاوفك، وافتح قلبك للطبيب واشرح له مشاعرك في تلك اللحظة، يقول الخبراء إن مجرد الصدق في مشاعرك كفيل بتخفيف التوتر واستعادة مستوى الضغط النفسي إلى مستوى مقبول.

