شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك ابتلع ورق عن طريق الخطأ.. ما يجب عليك فعله؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحدث أكثر مما تظن أن يمضغ أحدهم إيصالًا دون وعي، أو أن يقضم طفلٌ ورقة ، وأحيانًا يبتلع الناس عن طريق الخطأ قطعةً من الورق المغلف بالوجبات السريعة، وقد لا يكترث معظم الناس للأمر، ولكن من الطبيعي أن يتساءلوا: ماذا يحدث بالفعل إذا تناولتم الورق عن طريق الخطأ؟ كثيرٌ منا لا يدرك ما إذا كان ذلك غير ضار أو قد يسبب مشاكل.

ماذا يجب أن تفعل إذا أكلت الورق؟

إذا ابتلعت قطعة صغيرة من الورق النظيف عن طريق الخطأ وشعرت أنك بخير، فلا داعي للقلق على الأرجح، ينصح تقرير موقع " onlymyhealth"، أنه لتسهيل مرور الورق عبر جهازك الهضمي، اشرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، ولكن إذا لاحظت إمساكًا أو قيئًا أو ألمًا في المعدة، أو حتى شعورًا بالتعب، يجب زيارة الطبيب.

بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية، يجب أخذ كميات صغيرة من الورق على محمل الجد، وإذا استمر الشخص بتناول الورق، فمن المهم استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشاكل صحية كامنة.

هل أكل الورق عن طريق الخطأ خطير؟

حسب التقرير ففي معظم الحالات، لا يُشكل ابتلاع قطعة ورق صغيرة ونظيفة مشكلة كبيرة، فلن يواجه جسمك أي صعوبة في التخلص منها، فالورق يعمل مثل الألياف وعادةً ما تمر عبر جهازك الهضمي دون أن تسبب أي ضرر، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها.

يُحذّر التقرير من أنه إذا كان الورق مطبوع أو عولج كيميائيًا، فقد يكون أكثر خطورة لأن الحبر أو الصبغة أو الطلاء البلاستيكي قد يكون غير صحي للغاية، كما أن تناول الطفل الورق المتسخ أو أي شيء ملقى على الأرض قد يُدخل الجراثيم، مما قد يُسبب الغثيان أو اضطراب المعدة، ووقتها يجب استشارة الطبيب.

ما هي المضاعفات الصحية التي يمكن أن يسببها الورق؟

في حين أن تناول الورق عن طريق الخطأ لا يُسبب ضررًا، إلا أن هناك استثناءات، فقد يُسبب الإفراط في استخدام الورق أو استهلاكه عسر هضم، أو اضطرابًا في المعدة، أو حتى انسدادًا معويًا، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال وكبار السن، أو أي شخص يُعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يمكن لكميات كبيرة من الورق أن تتكتل وتُسبب انسدادًا في الأمعاء، وهي حالة طبية طارئة.

قد تكون المواد الكيميائية والأحبار والطلاءات الموجودة على بعض أنواع الورق سامة أيضًا عند تناولها، وأحيانًا، قد ينشر الورق المتسخ أو المتروك على الأرض الجراثيم، تناول مواد غير غذائية، مثل الورق، بشكل متكرر قد يكون علامة على حالة تُسمى "بيكا"، وهي حالة تتطلب عناية طبية.

من يجب أن يكون حذرا للغاية؟

يُشير التقرير إلى ضرورة توخي الحذر الشديد لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية، فقد يكونون أكثر عرضة لمشاكل مثل انسداد الأمعاء أو ردود الفعل التحسسية، حتى كمية صغيرة من الورق قد تُسبب مشاكل لهذه الفئات، وإذا كان الشخص يتناول الورق بانتظام، فقد يُشير ذلك إلى مشكلة سلوكية أو غذائية تستدعي الفحص.