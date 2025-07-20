شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص فى فلوريدا بسبب البكتيريا الآكلة للحوم..ما هى طرق الوقاية منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفاة أربعة أشخاص بسبب عدوى بكتيرية يمكن أن تسبب جروحًا "تأكل اللحم".



البكتيريا اكلة اللحوم

وبحسب موقع "NBC news" تم تسجيل 11 حالة إصابة ببكتيريا فيبريو فولنيفيكوس حتى الآن هذا العام داخل الولاية، بينهم 4 حالات وفاة، ولم يتضح حتى الأن كيفية إصابتهم بتلك العدوى.

ما هي البكتيريا الآكلة للحوم؟

بكتيريا فيبريو فولنيفيكوس، Vibrio vulnificus، أو ما يطلق عليها بكتيريا أكلة اللحوم، هي واحدة من أكثر من 200 نوع من بكتيريا فيبريو، وتعد غالبية عدوى ضمة البكتيريا غير ضارة بالبشر، وبعضها يؤثر فقط على الحيوانات الأخرى، لكن بكتيريا الضمة تُسبب حوالي 80,000 إصابة بالإنسان سنويًا، معظم هذه الحالات معدية معوية، حيث يسبب نوع الضمة الكولوراية، الإصابة بمرض الكوليرا.

ولأن بكتيريا الضمة تفضل المياه الدافئة، فإنها توجد عادةً على طول السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، ولكنها موجودة أيضًا على الساحل الغربي، ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات ، رُصدت المزيد من الحالات شمالًا في السنوات الأخيرة.

ويمكن أن تدخل هذه البكتيريا للجسم عبر الجروح المفتوحة في الجلد، مسببةً موت الأنسجة المحيطة بها، وهي حالة تُعرف باسم التهاب اللفافة الناخر، أو مرض أكل اللحم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما يمكن أن تنتقل عدوى فيبريو فولنيفيكوس من تناول الأطعمة الملوثة، وخاصةً المحار النيء، وتتسبب الإصابة بتلك البكتيريا في وفاة حوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين تقريبا.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة

وقال الدكتور نورمان بيتي، طبيب الأمراض المعدية في جامعة فلوريدا للصحة، إن بكتيريا الضمة قد تتسلل إلى الجروح المفتوحة بعد قضاء وقت طويل في المياه المالحة أو قليلة الملوحة، وارتبطت معظم الحالات بقضاء وقت طويل في الماء.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد وضعف جهاز المناعة، ومن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

علامات الإصابة بالعدوى

تبدأ العلامات المرئية للعدوى قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، وتشمل الاحمرار والتورم وظهور بثور بارزة، كذلك الألم في موضع الإصابة مؤلمًا، وإذا تطورت العدوى، فقد تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب تعفن الدم، وهو ما قد يكون مميتًا.

وتشمل أعراض تعفن الدم الحمى والقشعريرة وانخفاض ضغط الدم بشكل خطير، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

العلاج

يمكن علاج عدوى Vibrio vulnificus بالمضادات الحيوية.

كيفية الوقاية من عدوى البكتيريا اكلة اللحوم



ينصح بتغطية أي جروح مفتوحة قبل النزول إلى المحيط، ويمكن استخدام ضمادة الجروح المقاومة للماء.

وإذا شك الناس في إصابتهم بعدوى، فعليهم طلب الرعاية الطبية فورًا، لأن التأخير قد يكون الفارق بين الإصابة بمضاعفات خطيرة والإصابة بعدوى أخف.