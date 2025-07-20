شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء سامة في غرفة النوم.. تخلص منها فورًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحد أبرز أطباء الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود مواد سامة في غرفة نومك يجب التخلص منها فورًا، لما لها من آثار سلبية على صحتك، ووفقًا للدكتور سوراب سيثي، أستاذ بجامعتي هارفارد وستانفورد، يجب أن تكون غرفة نومك مكانًا آمنًا للراحة والنوم المتواصل، ومع ذلك، هناك ثلاثة أشياء نستخدمها يوميًا تحمل مخاطر خفية تؤثر على صحتك العامة، نتعرف عليها في السطور التالية وفقا لموقع تايمز ناو.

أشياء سامة في غرفة النوم عليك التخلص منها فورًا

من إزعاج النوم إلى إثارة الحساسية والمشاكل الصحية طويلة الأمد، فإن العناصر الأكثر ضررًا مما تبدو تشمل:

الوسائد القديمة

تتراكم على الوسائد عث الغبار والعرق ومسببات الحساسية مع مرور الوقت، على الرغم من أنها من أفضل وسائل الراحة أثناء النوم، إلا أنها تتعرض يوميًا لكميات كبيرة من زيوت الجسم والعرق واللعاب ووبر الجلد ولأن معظم الناس لا ينظفون الوسائد بانتظام وفعالية، فإنها تميل إلى تراكم الفطريات والجراثيم وعث الغبار ومسببات الحساسية الأخرى، مما يجعلها بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، خاصةً عند تعرضها لرطوبة العرق واللعاب.

إذا كان عمر وسادتك سنة أو سنتين، فقد حان وقت استبدالها، احرص على استخدام مواد مضادة للحساسية أو أغطية وسائد قابلة للإزالة والغسل أسبوعيًا، مع ضرورة استبدالها للحفاظ على نظافتها ودعم رقبتها.

معطرات الهواء الاصطناعية

يستخدم الكثيرون معطرات الجو الاصطناعية لإضفاء رائحة زكية، ظنًا منهم أنها قد تُحسّن ديكور غرف نومهم لكن، وفقًا للدكتور سيثي، فإن هذه البخاخات، المليئة بالمواد الكيميائية، تؤثر على صحتك على المدى الطويل. فهذه المواد الكيميائية تُسبب أضرارًا تناسلية ومشاكل تنفسية مثل الربو والصداع.

يُطلق العديد منها الفثالات والمركبات العضوية المتطايرة المرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي واضطرابات الهرمونات.

وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام طويل الأمد لمعطرات الجو قد يؤثر على وظائف القلب بسبب اختلال توازن الهرمونات، مما يؤثر أيضًا على الصحة الإنجابية. كما تتزايد الأدلة على أن الفثالات قد تُسبب السرطان.

في إحدى الدراسات، احتوت 86% من معطرات الجو المختبرة على الفثالات، وهي مواد كيميائية مرتبطة بضرر على الصحة الإنجابية والربو. جرّب الزيوت العطرية بدلًا منها".

المراتب البالية

إن المرتبة التي يتراوح عمرها بين سبع وعشر سنوات قد تؤثر سلبًا على جودة النوم وتسبب آلامًا مزمنة في الظهر". ويعتقد الخبراء أن المراتب القديمة تُسبب مشاكل صحية.

تتدهور بمرور الوقت وتصبح مخزنًا للغبار والعث والعفن والعرق وخلايا الجلد الميتة. كل هذه العوامل تؤثر بشدة على جودة النوم، بل وتؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر أو إرهاق. كما أن عدم وجود دعم مناسب يُسهم في مشاكل طويلة الأمد في وضعية الجسم والعمود الفقري، لذا، من المهم الاستثمار في مرتبة جديدة، فهي تُسهم في الحفاظ على الصحة البدنية ونوم هانئ.

