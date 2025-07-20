شكرا لقرائتكم خبر عن من أين جاءت مقولة الجزر يقوى النظر؟.. وماذا أوضحت الدراسات؟ والان مع تفاصيل الخبر

منذ زمن بعيد، قيل لنا "تناولوا الجزر، فهو يقوى النظر"، والفائدة الكبيرة لهذا النبات الجذري تُثبت صحة هذه المقولة القديمة، حيث أن الجزر غني بالعناصر الغذائية التي تُساعد على تحسين صحة العين، وتعزيز الرؤية الليلية، وتقليل آثار الضمور البقعي، ولكن هل هذه المعتقدات القديمة صحيحة حقًا؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعتبر الجزر غني طبيعيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات، في الواقع، يُعرف الجزر بغناه بالبيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة يُحوّله الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر غذائي أساسي يُساعد في الحفاظ على صحة البصر، ويُحسّن حالة شبكية العين، وخاصةً في إنتاج الرودوبسين، وهو صبغة ضرورية للرؤية الليلية وفي الإضاءة الخافتة، وإليك بعض الأسباب الإضافية لإدراج الجزر في النظام الغذائي اليومي.

كيف يعمل هذا الفيتامين؟

لا شك أن تناول الجزر يُحسّن صحة العين، ولكن هل تعلم كيف يُحسّن الرؤية ويُقلل من آثار مشاكلها؟

يدعم فيتامين A وظائف القرنية ويُساهم في وظائف شبكية العين، حيث أن رودوبسين، الموجود في قضبان الشبكية، حساس للضوء الخافت، مما يُمكّننا من الرؤية في ظروف الإضاءة الخافتة، وقد يؤدي نقص فيتامين A إلى العمى الليلي، وهي حالة تُصعّب الرؤية في ظروف الإضاءة الخافتة.

هل يمكن للجزر أن يساعد بالفعل في تحسين الرؤية الليلية؟

في حين أنه لا يوجد علاج نباتي أو طبيعي يمكنه إصلاح مشاكل الرؤية بشكل طبيعي، إلا أن الاستهلاك اليومي للجزر يمكن أن يساعد في الواقع في الحفاظ على صحة العين على مدى فترة من الزمن.

في الواقع، يعتقد الخبراء أن تناول الجزر بانتظام، وغيره من الأطعمة الغنية بفيتامين A، ويمكن أن يساعد في الوقاية من نقصه والحفاظ على صحة شبكية العين والقرنية، وبالنسبة للأفراد الذين يحصلون بالفعل على ما يكفي من فيتامين A، فإن تناول المزيد من الجزر لن يُحسّن الرؤية الليلية بشكل أكبر.

التاريخ أو الأسطورة

منذ زمن بعيد، ساد الاعتقاد بأن الجزر يُحسّن الرؤية الليلية، وكان ذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية تقريبًا، ووفقًا للدعاية البريطانية الشائعة، رُوي أن قدرة الطيارين الاستثنائية على الطيران الليلي تعود إلى استهلاكهم للجزر، وكان هذا جزئيًا لتفسير نجاحهم في الغارات الليلية وتشجيع الناس على زراعة المزيد من الجزر خلال فترة نقص الموارد في زمن الحرب، ورغم أن الجزر يُساهم في تعزيز صحة العين بشكل عام، إلا أن هذه القصة مُبالغ فيها.

ماذا تقول الدراسات؟

أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين A قد يُضعف الرؤية الليلية، لذلك يُعدّ الحفاظ على مستويات كافية منه عبر النظام الغذائي أمرًا ضروريًا، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من فيتامين A، فإن تناول المزيد من الجزر لن يُحسّن الرؤية الليلية، وأفضل طريقة للحفاظ على رؤية جيدة هي اتباع نظام غذائي متوازن غني بمختلف العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات A، C، E، والزنك.

كيفية تعزيز الرؤية لصحة عين مثالية:

يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وتُعدّ الخضراوات الورقية والبطاطا الحلوة والكبد مصادر ممتازة أخرى لفيتامين A، بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الأطعمة الغنية باللوتين والزياكسانثين وأحماض أوميجا 3 الدهنية صحة العين بشكل عام.