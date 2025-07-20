شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة قلة النوم.. الأسباب والأعراض وتأثيرها على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة قلة النوم (SSS) هي حالة نوم نادرة، حيث يحتاج المصابون بها، بطبيعة الحال، إلى نوم أقل بكثير من غيرهم، بينما يحتاج معظم البالغين إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، يشعر المصابون بمتلازمة قلة النوم براحة تامة بعد 4 إلى 6 ساعات فقط، أو حتى أقل، بل ويستيقظون نشيطين ومفعمين بالحيوية، دون الحاجة إلى قيلولة أو الشعور بالتعب خلال النهار.

لا تُعزى هذه الحالة إلى التوتر أو القلق أو عادات النوم السيئة، بل يُعتقد أنها ناتجة عن طبيعة أجسامهم، ووفقا لموقع " news 18"، يُطلق على المصابين بهذه الحالة اسم "ذوي النوم القصير الطبيعي".

متلازمة النوم القصير.. هل هي نادرة أو أكثر شيوعا مما تعتقد؟

متلازمة النوم القهري نادرة جدًا، لكن العدد الدقيق للمصابين بها لا يزال مجهولًا، تؤثر عوامل عديدة على كمية النوم التي يحصل عليها الشخص، لذا قد يصعب تحديد الحالات الحقيقية.

ليس كل من ينام أقل من 6 ساعات يعاني من متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم؛ فقط الذين يفعلون ذلك بانتظام ويظلون يشعرون بأنهم بخير تمامًا خلال النهار.

متلازمة النوم القصير..ما الذي يسببها حقًا؟

السبب الدقيق لمتلازمة النوم القصير غير معروف تمامًا، ومع ذلك، يعتقد الباحثون أنه قد يكون مرتبطًا بالجينات، في بعض الحالات، وُجد تغيير أو طفرة في جين يُسمى DEC2 لدى الأشخاص الذين ينامون أقل بشكل طبيعي، قد يؤثر هذا الجين على الساعة الداخلية للجسم وكيفية تحكمها في النوم.

متلازمة النوم القصير.. العلامات الشائعة

العلامة الرئيسية لمتلازمة النوم القصير هي القدرة على النوم لساعات أقل والشعور بالراحة، بعض الأعراض الرئيسية:

النوم لمدة أقل من 6 ساعات كل ليلة.

لا يوجد نعاس أو تعب أثناء النهار.

مستويات الطاقة الطبيعية واليقظة طوال اليوم.

القدرة المنتظمة على التركيز والعمل والأداء دون مشاكل.

متلازمة النوم القصير..ما هي آثارها؟

للوهلة الأولى، قد يبدو أن له ميزةً مفيدة، إذ يزيد ساعات اليقظة في اليوم، ولكن قد يكون له بعض الجوانب السلبية أيضًا.

خطر الإصابة بمشكلات النوم الخفية: حتى لو شعر شخص ما بأنه على ما يرام، فإن جسمه قد لا يحصل على قسط مهم من الراحة.

المخاوف الصحية على المدى الطويل: تشير الأبحاث إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمرور الوقت قد يؤثر على صحة القلب والذاكرة وقوة المناعة وأكثر من ذلك.

