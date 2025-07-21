دراسة: النظام الغذائى النباتى يحمي من مرض السكر ويعزز فقدان الوزن

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أكدت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون حلًا طبيعيًا فعالًا لفقدان الوزن وإدارة مرض السكر، حيث أظهروا تحسنًا في حساسية الأنسولين، وفقًا لموقع "Earth.co".

وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف، وكثافته المنخفضة من السعرات الحرارية، وقلة الكربوهيدرات المصنعة، ويدعم النظام الغذائي النباتي مستويات سكر الدم الصحية، ويُقلل من مقاومة الأنسولين، ويُعزز صحة الأيض على المدى الطويل، ويدعم الخبراء الأنظمة الغذائية النباتية كخيار مستدام خالٍ من الأدوية للوقاية من السمنة، وإدارة مرض السكر بشكل طبيعي، وتحسين الصحة على المدى الطويل دون الحاجة إلى حساب دقيق للسعرات الحرارية.

دراسة تكشف أن النظام الغذائي النباتي يساعد في إدارة مرض السكر وتعزيز فقدان الوزن

في تجربة رائدة استمرت 12 أسبوعًا، استبعد البالغون جميع المنتجات الحيوانية واتبعوا نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات، بما في ذلك الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب، وفقدوا في المتوسط 11 رطلاً، وتحسنت حساسية الأنسولين بشكل كبير، وقلّل هذا التحول من الحاجة إلى الأنسولين دون أي تغييرات في روتين التمارين الرياضية أو الأدوية، وتُسلّط الدراسة الضوء على كيف يُمكن للتبديلات الغذائية البسيطة، أن تُحسّن الصحة وتساعد في إدارة مستويات سكر الدم لدى مرضى السكر.

فوائد التحول إلى نظام غذائي نباتي في إنقاص الوزن

المحتوى عالي من الألياف: الأطعمة النباتية غالبًا ما تكون غنية بالألياف، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع والرضا.

كثافة السعرات الحرارية المنخفضة: عادةً ما تكون الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعل الحفاظ على وزن صحي أسهل.

تقليل مقاومة الأنسولين: لقد ثبت أن اتباع نظام غذائي نباتي يعمل على تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في تقليل خطر زيادة الوزن.

السيطرة على مرض السكر

تحسين حساسية الأنسولين: لقد ثبت أن الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2.

انخفاض مستويات السكر في الدم: تميل الأنظمة الغذائية النباتية إلى أن تكون منخفضة في الكربوهيدرات المكررة، مما قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

زيادة تناول الألياف: يمكن للألياف أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.