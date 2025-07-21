أمراض تسبب نزيف الأنف عند الأطفال ومتى يكون خطيراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 08:53 صباحاً - يُعد نزيف الأنف حالة طبية شائعة تصيب بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات، وفي المقابل، عادةً ما يستمر لفترة قصيرة فقط، ونادراً ما يكون مدعاة للقلق.

على الجانب الآخر على الرغم من أن النزيف قد يكون مُقلقاً في بعض الأحيان، إلا أن حوالي 10% فقط من حالات نزيف الأنف تُعتبر خطيرة بما يكفي؛ لتتطلب عناية طبية خاصة إذا كان النزيف مستمراً أو متكرراً أو غزيراً جداً. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب وأعراض نزيف الأنف عند الأطفال وكيفية الوقاية منه.

أسباب نزيف الأنف عند الأطفال

يُعد تهيج الأوعية الدموية سبباً شائعاً لنزيف الأنف-الصورة من موقع AdobeStock

تعد معظم حالات نزيف الأنف أمامية، أي أن النزيف يحدث في الجزء الأمامي الرخو من الأنف، وتحتوي هذه المنطقة من الأنف على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي قد تتمزق وتنزف إذا تهيجت أو التهبت.

أما نزيف الأنف الخلفي، فيحدث في الجزء الخلفي من الأنف، وهو نادر الحدوث لدى الأطفال. ويميل هذا النزيف إلى أن يكون أكثر شدة ويصعب إيقافه.

كما يُعد تهيج الأوعية الدموية سبباً شائعاً لنزيف الأنف الأمامي، وهناك عدة عوامل قد تُهيّج الأوعية الدموية في الأنف، منها:

نخز الأنف

الحساسية

إصابة أو ضربة في الأنف أو الوجه، مثل التعرض لضربة كرة أو السقوط

التهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والإنفلونزا، وغيرها من الالتهابات التي تُصيب الممرات الأنفية

الزوائد الأنفية

الإفراط في استخدام بخاخات الأنف

تشمل الأسباب الأقل شيوعاً لنزيف الأنف لدى الأطفال ما يلي:

الحالات التي تؤثر على النزيف أو تخثر الدم، مثل الهيموفيليا

بعض الأدوية، بما في ذلك مميعات الدم

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

السرطان

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علامات نزيف الأنف الخطيرة عند الأطفال

على الجانب الآخر لا يتطلب نزيف الأنف عند الأطفال عادةً عناية طبية، وتعد معظم حالات نزيف الأنف قصيرة الأمد، ويمكن للأطفال عادةً علاجها في المنزل، وفي المقابل يجب على الآباء فهم علامات نزيف الأنف الخطير لدى الأطفال، بما في ذلك:

نزيف متكرر

حدوثه مع علامات أخرى لسهولة النزيف أو الكدمات

بدء النزيف بعد تناول الطفل أدوية معينة

علاوة على ذلك، يتطلب نزيف الأنف عناية طبية طارئة في الحالات التالية:

استمراره بعد 20 دقيقة من الضغط على أنف الطفل

حدوثه بعد إصابة في الرأس أو سقوط أو ضربة على الوجه

مصحوباً بصداع شديد أو حمى أو أعراض أخرى مقلقة

ظهور كدمات أو كسر في أنف الطفل

ظهور علامات فقدان دم كبير على الطفل، مثل الشحوب أو فقدان الطاقة أو الدوار أو الإغماء

سعال الطفل أو تقيؤه دماً

إصابة الطفل باضطراب نزيف أو تناول أدوية لتخفيف الدم

كيفية علاج نزيف الأنف عند الأطفال

لا تجعلي الطفل يميل للخلف أو ينام-الصورة من موقع Freepik

من المهم الحفاظ على هدوئك؛ لأن معظم حالات نزيف الأنف تكون قصيرة الأمد، ولا تُشير إلى مشكلة خطيرة. لعلاج نزيف الأنف عند الأطفال، يُمكنك القيام بما يلي:

ابدئي بطمأنة طفلك، واجعليه يجلس بشكل مستقيم ويميل إلى الأمام قليلاً.

لا تجعلي الطفل يميل للخلف أو ينام، فقد يُسبب ذلك ابتلاعه للدم، مما قد يُسبب السعال أو القيء.

اضغطي برفق على طرف أنف الطفل بين إصبعين باستخدام منديل ورقي أو منشفة نظيفة، ودعي الطفل يتنفس من فمه.

استمري في الضغط لمدة ١٠ دقائق تقريباً، حتى لو توقف النزيف.

لا تغطي أنف الطفل بشاش أو منديل ورقي.

تجنبي رش أي شيء في أنف الطفل.

إذا لم يتوقف النزيف، كرري الخطوات السابقة وبمجرد توقف النزيف، اطلبي من صغيركِ ألا يفرك أنفه أو ينقره أو ينفخه لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. سيساعد ذلك على التئام الأوعية الدموية التالفة.

الوقاية من نزيف الأنف لدى الأطفال

على الرغم أنه لا يمكن الوقاية من جميع حالات نزيف الأنف لدى الأطفال، يمكن للوالدين اتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في الحد من حدوثها. تشمل بعض هذه الخطوات:

استخدام بخاخ أنفي ملحي للحفاظ على رطوبة أنف طفلك

استخدام جهاز ترطيب في غرفة طفلك لمنع جفاف الهواء

قص أظافر طفلك للوقاية من إصابات نكش الأنف

إذا لزم الأمر، علّمي طفلك ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة الأخرى، التي قد تسبب إصابة في الأنف.

على الرغم من أن نزيف الأنف يُعتبر حالة شائعة لدى الأطفال، يُرجى طلب الرعاية الطبية فوراً إذا بدا على طفلكم الدوار أو الضعف، فمن المهم أيضاً طلب الرعاية الطبية فوراً إذا كان النزيف غزيراً، أو لم يتوقف بعد 20 دقيقة، أو حدث بعد السقوط أو إصابة في الرأس.

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ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.