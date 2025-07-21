6 علامات مهمة تشير إلى أن طفلك قد أصبح مستعداً للكلام

1- التواصل البصري المبكر مع الأم يدل على استعداد الطفل للكلام

التواصل المبكر مع الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 08:53 صباحاً - من الطبيعي أن تتعجل الأم سماع صوت طفلها الذي طال انتظارها له وهو ينطق أول الحروف بمعنى أنه سوف يتكلم قريباً مثل الكبار، وتفرح كثيراً لمجرد أن تسمع صوت ما يعرف بـ"المناغاة"، وهي الأصوات اللحنية التي تصدر منه مبكراً وتكون عشوائية وخاصة عندما يكون سعيداً ويشعر بالرضا والراحة، ولذلك فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق لو تأخر الطفل في الكلام مثله مثل باقي الأطفال الذين يماثلونه سناً، وتبدأ في البحث عن الأسباب وتطبيق بعض النصائح التي تفيد في أن ينطق الطفل.هناك شروط معينة إذا ما انطبقت على طفلك يمكننا أن نقول إن الطفل قد بدأ يستعد للكلام وأنه لن يواجه مشاكل تأخر النطق مثل تلك المشاكل التي تواجه الكثير من الأطفال، ولذلك يجب أن تعرف الأم هذه الشروط التي سوف تظهر على طفلها، وقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باختصاصية النطق والتخاطب الدكتورة ليلى مسعود؛ حيث أشارت إلى 6 عومنها تواصله البصري المبكر معك والاستجابة لاسمه وتقليد الحركات وغيرها في الآتي:

توقعي أن ينطق طفلك أول حروفه مبكراً وأنه لن يعاني من مشاكل في النطق والكلام في حال كان طفلك قد نجح في التواصل البصري بينك وبينه لأن التواصل البصري بين الأم وطفلها من أولى علامات سلامة الدماغ عند الطفل مما يعني سلامة وصحة وظائف المخ، ويجب أن تعرفي

أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة ليس من أجل سلامته النفسيه ولكن من أجل أن تحسني من التوافق بين حواسه وتحفزيه على تخزين حصيلة لغوية سوف يستغلها مبكراً أيضاً.

2- الاستجابة لاسمه حين تناديه الأم تدل على استعداد الطفل للكلام

3- مشاركة الطفل الانتباه بين الشخص واللعبة يدل على استعداد الطفل للكلام

تواصل الطفل مع اللعبة

4- تقليد الحركات والإيماءات يدل على استعداد الطفل للكلام

5- تقليد الأصوات التي يسمعها يدل على استعداد الطفل للكلام

6- قدرة الطفل على فهم الكلام والأوامر تدل على استعداده للكلام

علامات تدل على أن طفلك سوف تكون لديه مشاكل مستقبلاً في الكلام

أهمية القراءة للطفل

توقعي أن تكون لدى طفلك مشاكل مثل التأخر في النطق، إذا كانت لديه مشاكل صحية في حاسة السمع وهي حاسة مرتبطة بالنطق بشكل كبير، مثل العيوب الخلقية التي تورث في الجهاز السمعي بين الأجيال. توقعي أن يعاني طفلك من تأخر النطق في حال كنت لا تقومين بالقراءة له في عمر مبكر، حيث تهمل الأمهات هذه الخطوة على الرغم أن فوائد القراءة للأطفال لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها تحفيز الجهاز السمعي وتعزيز التواصل بين أعضاء الكلام والدماغ لديه مبكراً وزيادة المحصول اللغوي لدى الطفل حتى إن لم يظهر ذلك عليه. لاحظي أن طفلك سوف تكون لديه مشكلة في الكلام وسوف يتأخر في النطق إذا كانت عائلتك من العائلات التي تردد أكثر من لغة في البيت، مثل أن تكون الأم أجنبية تتكلم الإنجليزية مثلاً والأب يتكلم اللغة العربية فسوف يتأثر استعداد الطفل للكلام بسبب ذلك. لاحظي أن الأطفال الذين تكون لديهم أعراض مبكرة للإصابة بالتوحد وفرط الحركة وكذلك تشتت الانتباه، فمن الطبيعي أن يكون لدى مثل هؤلاء الأطفال مشكلة في تأخر النطق، حيث أكدت الدراسات العلمية على وجود علاقة بين فرط الحركة عند الأطفال وتأخر النطق بسبب نقص التركيز. توقعي أن طفلك الذي تكون لديه مشكلة تتعلق بجهازه العصبي المركزي مثل الإصابة بحالة من الشلل الدماغي أو نقص الأكسجين الذي يصل إلى المخ بسبب مضاعفات الولادة، وفي حال وجود مشكلة تجمع سوائل حول مخه فمن المتوقع أن يعاني هذا الطفل من تأخر في النطق. لاحظي أن طفلك الذي تضعين الهاتف النقال وكذلك الأجهزة اللوحية بين يديه مبكراً ويجلس طويلاً أيضاً أمام التلفاز، حيث تقوم بعض الأمهات بترك الطفل في المشاية أمام التلفاز فسوف يتأخر في النطق عن غيره من الأطفال الذين لا تسمح لهم أمهاتهم بالتعرض لمثل هذه الأجهزة.

جرّبي أن تنادي طفلك باسمه مع بداية كل شهر جديد من عمره، وحين تلاحظين أن طفلك يلتفت بسرعة نحو من ينادي اسمه سواء كنت أنتِ أو الأب أو أحد المحيطين به فسوف يكون ذلك دلالة على أن الطفل قد أصبح مستعداً لتعلم الكلام وأنه لن يواجه مشاكل في النطق لأن هذه العلامة هي علامة قوية لنجاح التوافق بين حواس الطفل، ولذلك فهذه الخطوة يجب ملاحظتها للاطمئنان على نطق الطفل ومستوى ذكائه أيضاً، علما أن الطفل في شهره السادس يعرف اسمه ويقلد الآخرين أيضاً.لاحظي أنك حين تضعين لعبة بين ناظري طفلك الرضيع وهو مستلقي على ظهره مثلاً فإنه يقوم في هذه الحالة بنقل بصره بينك وبين هذه اللعبة، ويجب أن تدققي النظر والتأكد من أن طفلك يتابع اللعبة بنظره، بالإضافة إلى أنه لم يطل النظر إليها، بحيث ينظر نظرة خاوية لأن النظرة بلا معنى تكون علامة مقلقة لدى الطفل، ولكن الطفل السليم والذي يكون عنده استعداد للتطور الإدراكي تظهر عليه علامات حب المشاركة، فهو ينظر إليك حين تدلين اللعبة من وجهه مثلا لكي تشاركيه فرحته بها.توقعي أن طفلك سوف يتكلم قريباً وأنه لن يعاني من مشاكل محتملة في النطق حين تلاحظين أنه يقوم بتقليد الحركات والإيماءات من حوله، وإذا تتبعت متى يقلد الطفل الحركات؟ فسيكون ذلك بعد أن يتمكن من أن يمسك الأشياء بيديه ولا يرخيها، مثل إمساك زجاجة الرضاعة، ولذلك فسوف تلاحظين مثلاً أنه يطلق أصواتاً مثلاً ولكنه خلال ذلك فهو يفرز الكثير من اللعاب من فمه كدليل على تتطور أجهزة جسمه المتخصصة في تحفيز الكلام لديه، فمثلاً سوف تلاحظ الأم أن طفلها يقلد حركة السلام وهز الرأس وحركة التلويح بالمغادرة التي يعملها الكبار بأكفهم المرفوعة، وهكذا يجب أن تطمئن الأم حين يقوم طفلها بهذه الحركات.راقبي طفلك الرضيع وسوف تلاحظين في حال أنه قد أصبح مستعداً للكلام وليست لديه مشاكل في النطق أنه يقلد الأصوات التي يسمعها حتى أنك سوف تلاحظين حين تقومين بتقبيل الطفل أنه يفعل مثلك، أي أنه يصدر صوتاً يشبه صوت التقبيل فعلاً وإن دلّ ذلك على شيء فهو يدل على أن الطفل لا يواجه مشاكل في إصدار الأصوات.دقّقي وراقبي الطفل حين تتكلمين معه، ويجب أن تتكلمي معه باستمرار ومنذ ولادته وعدم إهمال هذه الخطوة المهمة لكي تعرفي متى يفهم الرضيع كلامك ويستجيب له؟ وهل تتطور لغته؟ حيث سوف تلاحظين بالتدريج أن طفلك يستجيب للأوامر البسيطة التي تلقينها إليه مثل أنه سوف يفتح فمه ليأكل حين تبدئين مرحلة تقديم الطعام الصلب إليه، كما أنه سوف يستجيب حين تنهرينه عن القيام بعمل شيء مثل أن يشد شعر اخوته الصغار حين يقتربون منه، أو أن يعض حلمة الثدي أثناء إرضاعه، فاستجابة الرضيع لهذه الأوامر دليل على أنه سوف يكون مستعداً للكلام لأنه يوفق بين السمع والبصر ورد الفعل.قد يهمك أيضاً: تمارين لعلاج تأخر النطق عند الأطفال*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.