شكرا لقرائتكم خبر عن تضر صحتهم النفسية.. 5 أخطاء شائعة يفعلها الأباء مع أبنائهم خلال "المراهقة" والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المراهقة أو البلوغ مرحلة حرجة، لأنها تشهد دفعة من التغيرات النفسية والجسدية التى تؤثر بشكل كبير على الطفل خلال تلك الفترة العمرية، وخلال سنوات عمره اللاحقة.

وتعد تلك الفترة صعبة على الأباء أيضا، بسبب تغير أبنائهم عما كانوا عليه خلال مرحلة الطفولة، كما أنهم يختبرون بتصرفاتهم حدود وصبر الأباء، ورغم رغبتهم فى الاستقلالية إلى أنهم مازالوا بحاجة لدعم والديهم.

وبحسب موقع "Web MD" توجد أخطاء شائعة يقوم بها الأباء مع أبنائهم، خلال تلك المرحلة العمرية الحرجة.

5 أخطاء شائعة للأباء خلال مراهقة أبنائهم توقع الأسوأ

يقول الدكتور ريتشارد ليرنر، مدير معهد البحوث التطبيقية في تنمية الشباب بجامعة تافتس، إن المراهقين يتعرضون لسمعة سيئة، حيث يتعامل العديد من الآباء مع تربية أبنائهم المراهقين على أنها محنة، معتقدين أنهم لا يملكون سوى مشاهدة أطفالهم المحبوبين وهم يتحولون إلى أشخاص لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وتصبح الرسالة التى يوصلها الأباء أبنائهم هى أنهم "جيدون" فقط إذا لم يفعلوا أشياء "سيئة".

وأشار إلى أن التوقعات السلبية قد تعزز السلوك الذي نخشى حدوثه، حيث أظهرت دراسة أجرتها جامعة ويك فورست، أن المراهقين الذين توقع آباؤهم منهم الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر أبلغوا عن مستويات أعلى من هذه السلوكيات بعد عام واحد، لذلك ينصح بتركيز على اهتمامات طفلك وهواياته، حتى لو لم تفهمها، فقد تفتح بذلك آفاقًا جديدة للتواصل، وتعيد التواصل مع طفلك الذي تحبه، وتتعلم منه شيئًا جديدًا.

قراءة الكثير من كتب التربية

بدلاً من الاعتماد على حدسهم، يلجأ العديد من الآباء إلى خبراء خارجيين للحصول على نصائح حول كيفية تربية أبنائهم المراهقين، لكن قد يجد الآباء أنفسهم في مأزق وهم يحاولون اتباع النصائح التي يقرؤونها في الكتب، ليس لأن كتب التربية سيئة، وإنما تصبح الكتب مشكلةً عندما يستخدمها الآباء لاستبدال مهاراتهم الفطرية، فإذا لم تتوافق التوصيات مع أسلوبهم الشخصي، يزداد قلق الآباء وتقل ثقتهم بأطفالهم..

3. الخوف من الأشياء الصغيرة

ربما لا يعجبك تسريحة شعر ابنتك المراهقة أو اختيارها للملابس، أو ربما لم تحصل على الدور الذي تستحقه في المسرحية، ولكن قبل أن تتدخل، انظر إلى الصورة الكبيرة، فإذا لم يكن ذلك التصرف يعرض طفلك للخطر، فامنحه الحرية لاتخاذ القرارات المناسبة لعمره والتعلم من عواقب اختياراته.

وكثير من الآباء لا يريدون أن تنطوي نشأتهم على أي ألم أو خيبة أمل أو فشل، لكن حماية الأطفال من ضغوط الحياة تحرمهم من فرص تعلم قيّمة قبل أن يصبحوا مستقلين.

تجاهل الأمور الكبيرة

إذا كنت تشك في أن طفلك يتعاطى التبغ بأي شكل من الأشكال، أو الكحول أو أي مخدرات أخرى، فلا تغض الطرف، حتى لو كان الأمر مجرد سيجارة أو تدخينًا إلكترونيًا، أو حتى لو كان يُذكرك بشبابك، فعليك اتخاذ إجراء الآن، قبل أن تتفاقم المشكلة.

وانتبه للتغيرات غير المبررة في سلوك ابنك المراهق، ومظهره، وأدائه الأكاديمي، وأصدقائه، وإذا وجدت عبوة دواء السعال فارغة في سلة المهملات أو حقيبة الظهر الخاصة بطفلك، أو إذا فقدت زجاجات الدواء من خزانتك، أو إذا وجدت حبوبًا أو غليونًا أو ورقًا لف السجائر أو أعواد ثقاب غير مألوفة، فقد يكون طفلك يتعاطى المخدرات، لذلك خذ هذه العلامات على محمل الجد.

الانضباط المفرط أو القليل جدًا

بعض الآباء عندما يشعرون بفقدان السيطرة على سلوك أبنائهم المراهقين، يلجأون إلى العنف كلما تجاوز ابنهم حدوده، بينما يتجنب آخرون أي صراع خوفًا من أن يبتعد أبناؤهم عنهم، لكن ليس عليك فعل أيٍّ من الأمرين، حيث أن الأمر يتعلق بإيجاد توازن بين الطاعة والحرية.

وإذا بالغتَ في التركيز على الطاعة، فقد تتمكن من جعل ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة يلتزمان بالقواعد ، إلا أن المراهقون الذين ينشؤون في بيئات صارمة يفوتون فرصة تطوير مهارات حل المشكلات أو القيادة، لأنكم تتخذون القرارات نيابةً عنهم، ولا تجدى قلة الانضباط نفعًا أيضًا، حيث يحتاج المراهقون والمراهقون إلى هيكلية واضحة وقواعد يعيشون وفقًا لها وهم يبدؤون استكشاف العالم الخارجي.

وبصفتك والدًا أو والدة، تقع على عاتقك مسؤولية تحديد القيم الأساسية لعائلتك وإيصالها من خلال أقوالك وأفعالك، مما يساعد الأبناء على تطوير المهارات اللازمة لحكم أنفسهم بطرق سليمة، وتذكر أن تأثيرك أعمق مما تظن، ومعظم المراهقين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع والديهم، لذلك استمر في تخصيص وقت لطفلك طوال فترة المراهقة، حتى لو لم يظهر ذلك، فأنت تُوفر له أرضية صلبة يعلم أنه سيعود إليها دائمًا.