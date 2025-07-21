أسماء بنات وأولاد أجنبية معانيها غريبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 01:24 مساءً - يمكنك معرفة الأسماء الأجنبية من خلال أشكال التواصل المختلفة والتعرض لثقافات مختلفة، مثل السفر وتعلم اللغات والالتقاء بأشخاص من بلدان مختلفة أو من خلال وسائل الإعلام مثل الكتب والأفلام والأخبار. يساعد التعرض للثقافات والأشخاص المتنوعين في فهم ومعرفة الأسماء الأجنبية، ربما لا تستخدمين هذا الاسم لطفلك أو طفلتك المولودة، وربما نعم! ويبقى الغرض من عرض هذه الأسماء هو التعرف إلى الأسماء الأجنبية ومعانيها الغريبة من باب التقرب من ثقافة الغير.

أسماء بنات أجنبية معانيها غريبة

أسماء بنات أجنبية معانيها غريبة

كاميرون

أصل الاسم أسكتلندي، ومعناه "الأنف المعوج"، وتُعَدُّ كاميرون من الأسماء المفضلة في التسعينيات، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. تتميز بتوازن رائع بين الأصوات الناعمة والقوية، وتتمتع بجاذبية سواء كان الاسم للبنت أو للولد، بفضل كاميرون دياز. ومع ذلك، فإن عدد الأولاد الذين يحملون اسم كاميرون في الولايات المتحدة يفوق عدد البنات بثماني مرات.

سيسيليا

اسم مؤنث لاتيني، معناه "الأعمى"، وهو اسم كلاسيكي جميل، يستحق بجدارة أن يحظى بشهرة واسعة. لطالما كان من بين أفضل 500 اسم للفتيات في الولايات المتحدة، وهو الآن في أوج شهرته.

ليليث

أصل الاسم من اللغة الآشورية، السومرية، ومعناه "شبح، وحش الليل"، وليليث مشتقة من الكلمة الأكادية " ليليتو " التي تعني "الليل".

ليا

أصل الاسم سومري، ومعناه "المرهقة"، وليا اسمٌ كلاسيكيٌّ قويٌّ ولطيف، يُطلق على البنات، لا يبدو مزعجاً، بل هو مليء بالرقي والجرأة؛ ما يجعله خياراً مثالياً للقرن الحادي والعشرين.

كلوديا

اسم يُطلق على البنات، كلاسيكي ذو جذور رومانية قديمة، ومعناه الفتاة العرجاء، واسم كلوديا. لا يُعبِّر عن الحداثة أو الشهرة، بل يبدو خياراً قوياً وعصرياً يجمع بين الشعبية المفرطة والغرابة المفرطة.

مالوري

اسم مالوري هو اسم فتاة من أصل فرنسي، ويعني "غير محظوظة"، وقد تم استخدام هذا الاسم في مسلسل كوميدي من أوائل الثمانينيات (Family Ties) حيث شاع استخدامه بشكل جيد منذ ذلك الحين؛ فله صوت مبهج مكون من ثلاثة مقاطع.

دولوريس

اسم يُطلق على البنات، وهو من أصل إسباني، ومعناه "سيدة الأحزان"، ويُنظر إلى هذا الاسم على أنه في قمة الرومانسية، والروحانية الدينية.

أليا

الاسم مُشتق من كلمة أليا وهو اسم بنت إيطالي، يعني "مخاطرة"، أليا اسم بنت أصيل، ذو جذور عربية وفارسية. أما في الإيطالية؛ فيعني أليا المخاطرة أو الخطر، لذا يُمكن اعتباره أيضاً اسماً إيطالياً، ولكنه اسم مُحفوف بالمخاطر.

أرانزا

أصل الاسم اسباني، ومعناه "بين الأشواك"، وهو اسم مغنية مكسيكية شهيرة وشخصية في مسلسل تلفزيوني، برز اسم أرانزا بشكل مذهل ليحتل المرتبة 607 في الولايات المتحدة عام 2014.

أسماء أولاد أجنبية معانيها غريبة

أسماء أولاد أجنبية غريبة

كالفن

أصل الاسم لاتيني، ومعناه "أصلع، بلا شعر"، كالفن اسمٌ غريبٌ بعض الشيء، ولكنه مريحٌ في الوقت نفسه، يتميز بلمسةٍ عصريةٍ بفضل كالفن كلاين. ظلَّ الاسمُ شائعاً بثباتٍ منذ بدء تسجيله، ولم ينزل عن المرتبة 250، وبلغ ذروته في عشرينيات القرن الماضي، في عهد رئاسة كالفن (جون كالفن) كوليدج.

تريستان

أصل الاسم سلتيكي، ومعناه "ضجيج أو حزن"، والاسم معروف من خلال أساطير العصور الوسطى وأوبرا فاغنر - يتميز بلمسة حزينة ومؤثرة. هذا، بالإضافة إلى نهاية الاسم الشهيرة "أن"، يجعل تريستان جذاباً للغاية للآباء الذين يبحثون عن بديل أكثر أصالة لاسم كريستيان.

أسماء أولاد رجولية وقوية منتشرة في 6 بلدان عربية

جيت

الاسم يعني المعدن، والاسم قصير، حاد، وعصري، يُعَدُّ جيت خياراً عصرياً يجمع بين الأحجار الكريمة والمحركات النفاثة، نادراً ما استُخدم قبل التسعينيات، لكن جون ترافولتا، ثم جورج لوكاس، ساهما في ترسيخ هذا الاسم باختياره لأبنائهما.

بليز

اسم من أصل فرنسي، يُطلق على الذكور، وهو اسم بطل قديم. في أسطورة الملك آرثر، بليز هو اسم سكرتير ميرلين الساحر. يُضفي عليه طابعاً نارياً. وأطلقت أماندا بيرد على طفلها اسم بليز راي.

بريار

اسم إنجليزي، يطلق على الذكور، ويعني "البقعة الشائكة"، وهو من الأسماء الشائعة حديثاً والمرتبطة بالطبيعة، وقد احتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة عام 2015 للبنات والصبيان.

وولف

من أصل ألماني، وهو يُطلق على الذكور، ومعناه "ذئب جائل"، ويمكن اعتباره أحد أسماء الحيوانات الشرسة، مثل الثعلب والدب والبومة، مع لمسة من المستذئب.

هانتر

أصل الاسم إنجليزي، يُطلق على الصبيان، ومعناه "الشخص الذي يصطاد"، وقد انخفض استخدام اسم هانتر قليلاً في السنوات القليلة الماضية، لكنه لا يزال من رواد أسماء الأولاد المميزة .

أكاسيوس

اسم من أصل يوناني قديم يُطلق على الصبيان، ويعني المليء بالشوك، ويمكن تفسيره على أنه يرتبط بجذر اسم أكاسيا نفسه، الذي يُشير إلى شجيرة الشوك، يكون لهذا الاختيار الغامض، وإن كان جذاباً، فرصة لحياة جديدة.

أساني

أصل الاسم سواحيلي، ومعناه "متمرد"، وهو اسم مذكر تقليدي، على الرغم من أنه اسم يُستخدم للأولاد والبنات على حدٍّ سواء في الولايات المتحدة. معناه المتمرد، وهذا يجعله مثالياً للطفل المتمرد.

أسماء أولاد جديدة ومتنوعة 2024