شكرا لقرائتكم خبر عن مش دور برد.. ما هى حساسية الصيف وكيفية تخفيف أعراضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

في بعض الأحيان يصاب البعض بأعراض البرد، مثل العطس وسيلان الأنف، خلال فصل الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يطلق عليه "برد الصيف".

لكن هذا الإعتقاد قد يكون خاطئا، وبحسب موقع "Web MD" قد ترجع تلك الأعراض إلى الإصابة بـ"حساسية الصيف" ، والتي تسبب أعراضا تشبه الإصابة بالبرد، رغم أنه في العادة يتم ربط الحساسية بفصل الربيع تحديدا، بسبب انتشار حبوب اللقاح في الهواء.

أسباب الإصابة بحساسية الصيف حبوب اللقاح

عادةً ما تنتهي الأشجار من حبوب اللقاح مع أواخر الربيع، مما يترك الأعشاب والحشائش مسببةً حساسية الصيف، وتعد الأعشاب، مثل المريمية، من أكثر النباتات المسببة للحساسية خلال فصل الصيف .

الضباب الدخاني

يمكن أن يفاقم تلوث الهواء في الصيف من أعراض الحساسية، ومن أكثرها شيوعًا الأوزون الأرضي، وهو الغار الذي يتكون في الغلاف الجوي نتيجةً لمزيج من أشعة الشمس والمواد الكيميائية المنبعثة من عوادم السيارات، حيث تشكل أشعة الشمس القوية والرياح الهادئة في الصيف سُحبًا من الأوزون حول بعض المدن.

الحشرات الطائرة

النحل، والدبابير، والنمل الناري، وغيرها من الحشرات قد تُسبب ردود فعل تحسسية عند لسعها، وإذا كنت تعاني من حساسية شديدة، فقد يُؤدي التلامس المباشر مع إحداها إلى حالة تُهدد الحياة.

وعادة ما تسبب لدغات الحشرات أعراضًا خفيفة، كالحكة والتورم حول المنطقة، إلا أنها قد تُسبب أحيانًا رد فعل تحسسي شديد، مثل تورم الحلق واللسان، أو الشعور بالدوار أو الغثيان أو الصدمة، وتعد هذه حالة طارئة، وتحتاج إلى مساعدة طبية فورية.

العفن الناتج عن الرطوبة

يظهر العفن بالأماكن الرطبة، بما في ذلك القبو والحمامات، تنتشر جراثيمه في الهواء مسببةً رد فعل تحسسي .

عث الغبار

تبلغ الحشرات المجهرية، المعروفة باسم عث الغبار، ذروتها خلال فصل الصيف، حيث تزدهر هذه الحشرات في الأماكن الدافئة والرطبة، وتعشش في الأسِرّة والأقمشة والسجاد، ويمكن أن تنتقل بقاياها إلى الهواء، مسببةً العطس والصفير وسيلان الأنف.

أعراض الحساسية في الصيف

تتشابه أعراض حساسية الصيف مع الحساسية الموسمية التي تنتشر خلال فصل الربيع، وهى:

سيلان الأنف

العيون الدامعة

العطس

السعال

حكة في العين والأنف

الهالات السوداء

علاج حساسية الصيف

تشمل الأدوية المتاحة لعلاج الحساسية دون وصفة طبية ما يلي:

مضادات الهيستامين

مزيلات الاحتقان

بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان ، لكن لا تستخدمها لأكثر من 3 أيام

بخاخات الأنف الكورتيكوستيرويدية

قطرات العين

إذا لم تساعد العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فقد يوصي طبيبك بدواء بوصفة طبية، مثل:

البخاخات العلاجية

العلاج المناعي، والذى يتضمن الحصول على جرعات صغيرة من المواد المسببة للحساسية في شكل حقن أو أقراص أو قطرات.

لعلاج لسعات أو لدغات الحشرات:في حال حدوث رد فعل تحسسي شديد ، استخدم حقنة أدرينالين إذا كنت تعاني منها، واتصل بالطوارئ فورًا، احمل معك دائمًا جرعتين إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة برد فعل تحسسي شديد .

في حال حدوث ردود فعل خفيفة، ضع ثلجًا على منطقة اللدغة لتخفيف التورم، مع استخدام مسكنًا للألم.

استخدم كريمًا موضعيًا لتخفيف الألم والحكة .

استخدم مضادات الهيستامين عن طريق الفم لعلاج الحكة .

الوقاية من أعراض الحساسية المزعجة

اتخذ بعض الخطوات البسيطة لتجنب محفزات الحساسية الخاصة بك، مثل:

ابق بالداخل عندما تكون مستويات حبوب اللقاح والضباب الدخاني مرتفعة.

أبقِ أبوابك ونوافذك مغلقة، شغّل مكيف الهواء لإبعاد مسببات الحساسية.

نظّف فلاتر الهواء في منزلك باستمرار، ونظف أيضًا رفوف الكتب، وفتحات التهوية، والأماكن الأخرى التي يتجمع فيها حبوب اللقاح.

اغسل الفراش والسجاد بالماء الساخن، للتخلص من عث الغبار ومسببات الحساسية الأخرى.

اغسل شعرك واستحم، وغير ملابسك بعد العودة للمنزل

نظّف سجادتك بالمكنسة الكهربائية باستمرار مع ارتداءِ كمامة، حيث قد تؤدي هذه العملية إلى إثارة حبوب اللقاح والعفن والغبار العالق في سجادتك.

حافظ على نسبة الرطوبة في منزلك ما بين 30% و50% حتى لا تزدهر عث الغبار .



