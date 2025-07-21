شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. القرع المر لعلاج السكري والحلبة تقلل امتصاص الدهون والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعتبر أعشاب مثل الأشواجاندا والكركم، الآن جزءًا لا يتجزأ من قاموس الصحة العالمي، أما الأيورفيدا، وهو نظام الطب التقليدي في الهند، والذي يمتد تاريخه لأكثر من 3000 عام، فيشمل مجموعة أوسع بكثير من النباتات العلاجية.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فإنه يرتكز الطب الأيورفيدي على مبادئ التوازن بين الجسد والعقل والروح، ويعتمد على النظام الغذائي ونمط الحياة والمواد الطبيعية للوقاية من الأمراض وعلاجها، وإلى جانب ما هو مألوف، تكتسب بعض الأعشاب والتوابل الأقل شهرةً اهتمامًا متزايدًا لفوائدها الصحية المحتملة.

فيما يلي عدد من النباتات أيورفيدية تستحق معرفة المزيد عنها: 1. القرع المر (مومورديكا شارانتيا)..

على الرغم من اسمه، قد تكون فوائد القرع المر عديدة، وهو خضارٌّ أخضر ذو نتوءات، ويُستخدم منذ زمنٍ طويل في الأيورفيدا لدعم ضبط سكر الدم ، ومكافحة العدوى، ومعالجة الالتهابات، وارتفاع الكوليسترول، وحتى السرطان.

تشير الدراسات المخبرية إلى أن القرع المر قادر على مكافحة ميكروبات مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا وفيروسات الهربس وحتى طفيليات الملاريا، كما تشير الأبحاث المبكرة إلى خصائص محتملة مضادة للسرطان، وخاصةً في سرطان الثدي، حيث قد يتداخل مع نمو الخلايا السرطانية وتواصلها. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأدلة مستمدة من دراسات معملية ودراسات على الحيوانات؛ ولا تزال التجارب واسعة النطاق على البشر غير كافية.

يُظهر القرع المر فعاليةً واعدةً في إدارة مرض السكري، فهو يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا - شارانتين (ستيرويد نباتي)، وبولي ببتيد-ب (بروتين شبيه بالأنسولين مشتق من النبات)، والقرعيات (مجموعة من المركبات المضادة للالتهابات) - والتي قد تُحاكي تأثيرات الأنسولين، وتدعم إنتاجه، أو تُحسّن استخدام الجسم للجلوكوز.

في إحدى الدراسات، خفّض مستخلص القرع المر بشكل ملحوظ مستوى السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني بعد 4 أسابيع، ولكن آلية عمله غير واضحة، قد يُساعد البنكرياس على إنتاج الأنسولين، أو حماية الخلايا المُنتجة له، أو زيادة امتصاص العضلات للسكر، لكن آثاره قد تكون قوية، وعند استخدامه مع أدوية السكري، قد يُسبب انخفاضًا حادًا في سكر الدم، إذا كنت تتناول أدوية، فمن المهم مراقبة مستويات السكر لديك بدقة، وقد ربطت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا الجرعات العالية من هذا النبات بخطر الإجهاض، لذا ينبغي على الحوامل تناوله باعتدال.

2. الحلبة..

الحلبة نبات متعدد الاستخدامات، وحسب الجزء المستخدم من النبات، يمكن استخدامها كعشبة أو توابل أو خضار، وقد استُخدمت الحلبة تقليديًا في مختلف الثقافات لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، ودعم الرضاعة الطبيعية، وضبط مستوى السكر في الدم.

تشير الأدلة السريرية الحديثة إلى أن الحلبة قد تساعد في تنظيم الكوليسترول، فهي تحتوي على العديد من المركبات النشطة المحتملة: السابوجينين (مركبات نباتية تُحسّن تدفق الصفراء)، والبكتين (نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي )، والفيتوستيرول ( ستيرولات نباتية تُنافس الكوليسترول على الامتصاص في الأمعاء)، قد تُقلل هذه المركبات مجتمعةً من امتصاص الدهون، وتمنع امتصاص الكوليسترول، وتُعزز التخلص منه عن طريق الكبد، كما تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة قد تحمي القلب وتدعم عملية التمثيل الغذائي الصحي للدهون.

كما أنها تكتسب اهتمامًا متزايدًا فيما يتعلق بضبط سكر الدم، قد تُبطئ الحلبة هضم الكربوهيدرات، وتُقلل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، وتُعزز إفراز الأنسولين، تُظهر بعض الدراسات طويلة الأمد أنها تُخفض مستويات سكر الدم بعد الوجبات وأثناء الصيام.

قد تُعزز الحلبة أيضًا عملية الرضاعة، صُنفت كمُدرّ للحليب - وهي مادة تُعزز إنتاج الحليب - ربما عن طريق تعزيز الهرمونات الرئيسية: الأنسولين (الذي يُساعد على تنظيم عملية الأيض)، والبرولاكتين (الذي يُحفز إنتاج الحليب)، والأوكسيتوسين (الذي يُحفز نزول الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية).

وقال الموقع، إنه في إحدى الدراسات، أنتجت الأمهات اللواتي شربن شاي الحلبة حليبًا أكثر من الأمهات في مجموعات المراقبة، ولكن كما هو الحال مع العديد من العلاجات الطبيعية، فإن الأدلة مُختلطة، وقد تلعب تأثيرات الدواء الوهمي دورًا، يُفضل استشارة مُقدم الرعاية الصحية قبل استخدام الحلبة لدعم الرضاعة الطبيعية.

تشير بعض التجارب إلى أن الحلبة قد تساعد في زيادة هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يُحسّن الرغبة الجنسية، ويُقلل دهون الجسم، ويُعزز الطاقة، خاصةً عند دمجها مع تمارين القوة، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات أكثر دقة.

على الرغم من أن الأبحاث على البشر لا تزال في طور التطوير، إلا أن هذه النباتات الأيورفيدية الأقل شهرة حظيت بثقة الطب التقليدي لقرون، قد تُقدم دعمًا واعدًا في إدارة الأمراض المزمنة أو تحسين الصحة العامة.

الحذر من العلاجات القديمة ..

الكميات الصغيرة المستخدمة في الطهي آمنة عمومًا، ولكن إذا كنتِ تفكرين في تناول مكملات غذائية أو جرعات علاجية، فمن المهم استشارة أخصائي رعاية صحية، خاصةً إذا كنتِ حاملًا أو تتناولين أدوية أو تُعانين من حالة طبية.

إذا تم استخدامها بحكمة، فإن هذه المكونات القديمة قد تسد الفجوة بين الشفاء الشامل والعلم الحديث، مما يحقق القليل من التوازن بين مطبخك وصحتك.

