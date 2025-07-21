شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: واحد من كل 3 مراهقين يعانى مرحلة ما قبل السكر وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات صادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن واحدًا من كل ثلاثة مراهقين أو أطفال ما قبل مرحلة المراهقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، مصاب بمرحلة ما قبل مرض السكر.

وبحسب موقع "ABC news" تشير الإحصائية إلى أن ما يقدر بنحو 8.4 مليون مراهق، بما بعادل 32.7% من المراهقين في الولايات المتحدة، أصيبوا بمرحلة ما قبل السكر في عام 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة.

وفي حالة الإصابة بمرض السكر، تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وتعد حالة ما قبل السكر "علامة تحذير حرجة" من خطر إصابة الشخص بمرض السكر من النوع الثاني، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبعيدًا عن البيانات الجديدة بين المراهقين، توقفت أيضًا تشخيصات مرض السكر الجديدة بين البالغين عن الانخفاض، بعد أكثر من عقد من الانخفاض، وذلك بحوالي 1.5 مليون تشخيص جديد بالمرض في عام 2023.

وفي بيان له، قال الدكتور كريستوفر هوليداي، المسؤول الأعلى في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن مرض السكر من النوع الثاني يشكل "تهديدًا كبيرًا" لصحة الشباب، موضحا أن البيانات الجديدة تعد بمثابة "جرس إنذار" تشير إلى مدى الإرتفاع الملحوظ في الإصابات الجديدة المحتملة بالمرض، بين الأطفال والمراهقين، وهى مرحلة عمرية حرجة.

وأوضح هوليداى أن إجراء بعض التغييرات البسيطة على نمط الحياة، مثل تناول الطعام الصحي والنشاط البدني، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من مرض السكر من النوع الثاني أو تأخير ظهوره، خاصة لدى صغار السن، بجانب البالغين.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل عوامل الخطر للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، زيادة الوزن، ووجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بمرض السكر من النوع 2، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

الوقاية

كما أضافت الوكالة أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق فقدان الوزن، في حالة وجود زيادة بالوزن، وزيادة النشاط البدني، بجانب اتباع نظام غذائى صحى.