شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطقس الحار.. 9 نصائح لكبار السن للحفاظ على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ كبار السن أكثر عرضةً للإجهاد الحراري ومضاعفاته، بسبب التغيرات الطبيعية في أجسامهم، بالإضافة إلى تأثيرات الأمراض المزمنة والأدوية التي يتناولونها. خلال الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب اتباعهم نصائح هامة لصحتهم.

لماذا يتأثر كبار السن بالحر أكثر من غيرهم؟

وفقا لتقرير نشر فى موقع elder مع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل وتنظيم الحرارة. بعض المشكلات الصحية مثل السكري أو أمراض القلب تجعل الجسم أقل فعالية في التعامل مع التعرّق وفقدان السوائل. كما أن بعض الأدوية تُضعف آلية الإحساس بالعطش، ما يُسبب الجفاف دون أن يشعر الشخص بذلك. والأشخاص المصابون بالخرف أو الزهايمر قد لا يدركون حتى أنهم يشعرون بالحر أو بحاجة إلى شرب الماء.

كيف نساعدهم على تخطي موجات الحر؟1. الترطيب المستمر:

من الضروري تشجيع كبار السن على شرب الماء بانتظام. من الأفضل وضع زجاجات أو أكواب في أماكن قريبة منهم، واستخدام أدوات سهلة الحمل وخفيفة الوزن. لا يكفي انتظار شعورهم بالعطش، فالجفاف قد يبدأ دون أعراض واضحة.

2. تغذية خفيفة وغنية بالماء:

يمكن إضافة أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، الخيار، والحساء الخفيف. حتى الحلويات الباردة مثل الجيلي أو الآيس كريم يمكن أن تُساهم في ترطيب الجسم.

3. ملابس مناسبة وفضفاضة:

يُفضل اختيار ملابس خفيفة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان. الملابس الفضفاضة تساعد الجسم على التهوية وتقلل من التعرق الزائد. يُنصح أيضًا بارتداء قبعة ذات حواف واسعة ونظارات شمسية لحماية العينين والبشرة.

4. تهوية المنزل:

يجب الحرص على إبقاء المنزل باردًا قدر الإمكان. يُستحسن إغلاق الستائر خلال النهار وفتح النوافذ مساءً. تشغيل المروحة أو المكيف عند الحاجة قد يكون ضروريًا، وإذا لم يتوفر تكييف، يمكن تبريد الغرف باستخدام منشفة مبللة أو زجاجة مياه باردة.

5. الأدوية والتخزين السليم:

بعض الأدوية تفقد فعاليتها في درجات الحرارة العالية. يجب حفظها في أماكن باردة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. ويُفضل استشارة الطبيب لمعرفة إن كانت بعض الأدوية تؤثر على قدرة الجسم على التعرق أو تحتفظ بالماء.

6. تجنب التعرض المباشر للشمس:

من الأفضل الحد من الخروج من المنزل خلال الفترات التي تكون فيها الشمس في ذروتها، بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا. وإذا كان لا بد من الخروج، فليكن ذلك في الصباح الباكر أو بعد المغيب.

7. العناية بالبشرة:

يجب وضع واقي شمس مناسب، خاصة للبشرة الحساسة والمتقدمة في السن. كما يُستحسن ترطيب الجلد بمرطبات خالية من العطور لمنع الجفاف والتشققات.

8. التعرف على علامات الخطر:

الدوخة، الإرهاق، الغثيان، أو التعرق المفرط قد تكون إشارات على بداية الإصابة بضربة شمس أو إجهاد حراري. إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب نقل الشخص إلى مكان بارد فورًا، ترطيبه بالماء، ومنحه مشروبًا باردًا غير محلى. وإذا لم تتحسن الحالة خلال نصف ساعة، لا بد من طلب الإسعاف.

9. الدعم المجتمعي:

من الضروري أن يكون هناك تواصل دائم مع كبار السن، خاصة الذين يعيشون بمفردهم. زيارة يومية أو مكالمة للاطمئنان قد تُنقذ حياة، لا سيما في الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة.