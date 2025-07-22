شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تنام كويس.. تمارين رياضية خفيفة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

يعد الأرق من أكثر اضطرابات النوم شيوعا، والذى يصيب ما يقرب من 15% من البالغين الأمريكيين شهريًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مما يتسبب في قلة عدد ساعات النوم أو عدم النوم على الإطلاق، الأمر الذى ينعكس بشكل كبير على أداء المهام اليومية للشخص.

وبحسب موقع "ABC news"، تقول الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن علاجات الأرق الموصى بها تشمل الأدوية والعلاج النفسي وتعديل السلوك، لكن وفقا لمراجعة جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، حلل الباحثون 22 دراسة منشورة سابقًا شملت أكثر من 1300 مريض، مؤكدين أن العلاج السلوكي المعرفي، الذي يركز على مساعدة الناس على تغيير أفكارهم وعاداتهم غير المفيدة، هو المعيار الأمثل لعلاج الأرق، كما أن اليوجا والتاي تشي والمشي أو الركض وغيرها من التمارين الرياضية الخفيفة تعد فعالة أيضًا.

العلاقة بين التمارين الرياضية وتحسين جودة النوم

ووفقا للباحثين فإن التمارين الخفيفة والأنشطة الهوائية كالمشي والركض وركوب الدراجات، تُحسّن النوم، بما في ذلك إجمالي مدة النوم والمدة اللازمة للنوم، كما ساعدت جميع هذه الأنشطة على النوم بعمق أكبر وتقليل الاستيقاظ ليلًا، وفي بعض الحالات، قد تكون ممارسة التمارين الرياضية أكثر فائدة من العلاج.

وتقول الأبحاث الجديدة إن ممارسة اليوجا أدت إلى تحسين إجمالي وقت النوم بحوالي ساعتين، كما ساعدت مجموعة من الأنشطة القلبية الوعائية الأشخاص على النوم أسرع بحوالي 30 دقيقة.

التمارين الأفضل لعلاج الأرق

وينصح الباحثون الأشخاص الذين يعانون من الأرق، بتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية لمعرفة الأنسب لهم، كما أن المشي أو الركض قد يكونان خيارًا أفضل لمن لا يزالون يشعرون بالإرهاق طوال اليوم بسبب قلة النوم.

وجدت الدراسة أن فوائد التاي تشي والعلاج السلوكي المعرفي استمرت لمدة تصل إلى عامين، أما فوائد النشاط الهوائي، سواءً بمفرده أو مع تمارين القوة، فقد استمرت لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وأظهرت دراسات سابقة أن التمارين الرياضية متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو الركض بشكل منتظم ولفترات زمنية ثابتة، قد تؤدي إلى نوم أفضل، ولكن التمارين الرياضية عالية الشدة مثل الركض السريع ورفع الأشياء الثقيلة قد لا تؤدي إلى ذلك.

ووبما أن التمارين الرياضية الخفيفة مثل اليوجا والتاي تشي والمشي لها آثار جانبية قليلة ويمكن لمعظم الناس القيام بها بسهولة، فإنها تعد خيارات جيدة للمساعدة في مكافحة الأرق.