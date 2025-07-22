شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز صحة المخ بخطوات بسيطة سهلة التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

فى كل عام، وتحديدًا فى 22 يوليو، يحتفل العالم بيوم خاص لصحة الدماغ، ولا تقتصر هذه المناسبة على رفع الوعى باضطرابات الدماغ أو الأمراض العصبية فقط، بل تُعد أيضًا دعوة مفتوحة للاهتمام بعاداتنا اليومية التى تُسهم فى تحسين أداء الدماغ والحفاظ عليه مع التقدّم فى العمر.

هذه المناسبة لا تعنى فقط الوقاية من أمراض المخ والدماغ، بل هى فرصة لإعادة النظر فى نمط الحياة، فكل خطوة إيجابية -سواء في الحركة، أو التغذية، أو العلاقات- تؤثر على صحة الدماغ، العناية بالدماغ تبدأ من تفاصيل يومية بسيطة، لكنها تصنع فرقًا كبيرًا على المدى الطويل، لذا لابد من العناية بصحة الدماغ ليس فقط للأشخاص المصابين بأمراض عصبية، بل هى مسئولية كل فرد، مهما كان عمره أو حالته الصحية.، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع alzheimersresearchuk.

ووفقا للتقرير فتشير الدراسات إلى أن بعض التعديلات البسيطة فى أسلوب الحياة من شأنها تقليل خطر الإصابة بالخرف، وتحسين التركيز والذاكرة، وتعزيز المزاج.

عادات تساعد على تقوية الدماغ

هناك الكثير من العادات التى تعزز صحة الدماغ وتحسن من الوظائف الإدراكية والمعرفية للمخ، ومن بين أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها للعناية بصحة الدماغ:

النشاط البدني المنتظم.. ممارسة المشي، أو السباحة، أو حتى الرقص الخفيف، يحفز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُغذيه بالأكسجين ويحسّن من كفاءته.

تحدي الذكاء والذاكرة.. حلّ الألغاز، تعلّم مهارة جديدة، أو خوض تجارب معرفية مختلفة، كلها وسائل لتنشيط العقل وإبقاءه متيقظًا.

النوم الجيد.. النوم الكافي والعميق يسمح للدماغ بإصلاح نفسه وتنظيم الذكريات. قلة النوم تؤثر على التركيز والانتباه، وقد تزيد من خطر الأمراض العقلية على المدى الطويل.

التغذية السليمة.. أطعمة مثل الأسماك الدهنية، الجوز، التوت، والخضراوات الورقية تُعد مصادر ممتازة لمغذيات الدماغ.

لا تنسَ الجانب الاجتماعي

التواصل مع الآخرين لا يُفيد الصحة النفسية فقط، بل يترك أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الدماغ.

التحدث مع الأصدقاء

العمل على التواصل والتفاعل الاجتماعى

المشاركة في أنشطة جماعية، أو حتى التطوع، يحفّز مناطق في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والانتباه.

لعب ألعاب الالغاز والاهتمام بالأنشطة العقلية التى تعزز الذكاء والتفكير

الدخول فى نقاشات بناءه تعزز التفكير والتفكر

ممارسة التأمل واليقظة الذهنية.