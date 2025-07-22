شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمى.. مم يتكون دماغ الانسان وكيف يعمل والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم في 22 يوليو من كل عام باليوم العالمي للدماغ، والدماغ هو عضو معقد يتحكم في الفكر، والذاكرة، والعاطفة، والمهارات الحركية، والرؤية، والتنفس، ودرجة الحرارة، والجوع، وكل عملية تنظم جسمنا، في هذا التقرير نتعرف على مم يتكون دماغ الإنسان وكيف يعمل، وفقاً لما ذكره موقع hopkinsmedicine.

مم يتكون دماغ الإنسان؟

يزن الدماغ حوالي 1.36 كيلو جراماً في البالغين العاديين، يتكون الدماغ من حوالي 60 ٪ من الدهون، 40 ٪ المتبقية هي مزيج من الماء والبروتين والكربوهيدرات والأملاح، الدماغ نفسه ليس عضلة، حيث إنه يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب، بما في ذلك الخلايا العصبية والخلايا الدبقية.

ما هي المادة الرمادية والمادة البيضاء؟

المادة الرمادية والبيضاء هي منطقتان مختلفتان من الجهاز العصبي المركزي في الدماغ ، تشير المادة الرمادية إلى الجزء الخارجي الأغمق ، بينما تصف المادة البيضاء القسم الداخلي الأخف وزنا أسفله.

في الحبل الشوكي ، يتم عكس هذا الترتيب: المادة البيضاء موجودة في الخارج ، والمادة الرمادية تقع في الداخل.

تتكون المادة الرمادية في المقام الأول من الخلايا العصبية (أجسام الخلايا المركزية المستديرة) ، والمادة البيضاء في الغالب مصنوعة من محاور عصبية (السيقان الطويلة التي تربط الخلايا العصبية معًا) ملفوفة في المايلين (طبقة واقية).

التركيبة المختلفة لأجزاء الخلايا العصبية هي السبب في ظل الاثنين كظلال منفصلة على بعض عمليات المسح.

كيف يعمل الدماغ؟

يرسل الدماغ ويتلقى إشارات كيميائية وكهربائية في جميع أنحاء الجسم، تتحكم الإشارات المختلفة في عمليات مختلفة ، ويفسر عقلك كل منهما، يجعلك البعض تشعر بالتعب ، على سبيل المثال ، في حين أن البعض الآخر يجعلك تشعر بالألم.

يتم الاحتفاظ ببعض الرسائل داخل الدماغ ، بينما يتم نقل البعض الآخر عبر العمود الفقري وعبر شبكة الأعصاب الشاسعة للجسم إلى الأطراف البعيدة.

للقيام بذلك ، يعتمد الجهاز العصبي المركزي على مليارات الخلايا العصبية.