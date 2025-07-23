شكرا لقرائتكم خبر عن منها الجزر والطماطم.. أطعمة خارقة تحتوى على عناصر غذائية غير محدودة والان مع تفاصيل الخبر

يطلق مصطلح "الغذاء الخارق" على الأغذية التي تحتوى على كم كبير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، مما يجعلها معززة للمناعة وتحمى من مسببات الأمراض المختلفة.

وبحسب موقع "الجارديان" لا يشترط في الأغذية الخارقة أن تكون غريبة أو باهظة الثمن، بل إن الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب التقليدية تعد من الأطعمة الخارقة، للأطفال والبالغين على حد سواء.

أهم الأغذية الخارقةالشوفان

هذه الحبوب الكاملة غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف التي تساعد بنجاح على خفض الكوليسترول، والمركبات النشطة بيولوجيًا التي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما يحتوي الشوفان على فيتامينات ب، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والحديد، والزنك.

البازلاء

تعد البازلاء مصدرا غنيا بالبروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يمنحك مصدرًا ثابتًا للطاقة، بجانب أنها منخفضة الدهون بطبيعتها، كما ثبت أن تناولها بانتظام مفيدٌ في التحكم بالوزن، وتحسين استقلاب السكر، وخفض ضغط الدم.

الجزر

قد يبدو الجزر كخضار عادي، لكنه في الواقع ليس كذلك، لأنه غني بالبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، لدعم البصر ووظائف المناعة وصحة البشرة، كما يُعد الجزر مصدرًا للألياف التي تحسن الهضم وصحة الأمعاء".

البطاطس

غالبًا ما يتم التقليل من قيمة البطاطس الغذائية، على الرغم من كونها مصدرًا مهمًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ج والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 وحمض الفوليك، لذلك حاول دائمًا إبقاء القشرة عند طهيها، لأن إزالة القشرة تعني إزالة الألياف.

الطماطم

تعتبر الطماطم مصدر ممتاز لفيتامين سي والبوتاسيوم ومركب الليكوبين الأحمر، وهو مضاد أكسدة قوي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما أنها متعددة الاستخدامات في أشكالها المطبوخة والمعلبة والمعجونة على مدار العام.

الخضراوات الورقية الخضراء

جميع الخضراوات الورقية، مثل الكرنب والجرجير، غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات ج، هـ، ك، ومضادات الأكسدة والألياف، علاوة على ذلك، تحتوي على مركبات خاصة تُسمى الجلوكوسينولات، والتي قد تساعد في الحماية من السرطان.

العدس

العدس مصدر رائع وغير مكلف للبروتين والكربوهيدرات الصحية والألياف، كما أنه قليل الدسم، ويعد عنصر أساسي مثالي في النظام الغذائي لأي شخص، ليس فقط لغناه بالمعادن والفيتامينات الأساسية، ولكن أيضًا لخصائصه الوقائية الصحية، حيث إنه مفيد في الوقاية من أمراض القلب و السكر من النوع الثاني.

الفشار

ليس الفشار المالح والسكر الذي تجده في السينما، بل الفشار المنزلي، والذى يعد نوعا من الحبوب الكاملة التي تحتوي على حوالي 10 غرامات من الألياف لكل 100 جرام، كما يحتوي على مواد كيميائية نباتية، تتركز معظمها في القشرة الخارجية التي تُشكّل أساس عملية الفرقعة، بجانب أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوجبات الخفيفة الأخرى، مثل رقائق البطاطس.

الطحينة

ليست مجرد صلصة جانبية تضيف مذاقا لذيذا للأطعمة المختلفة، وإنما تعد أيضا غنية بالدهون الصحية والكالسيوم والمركبات النشطة بيولوجيًا المرتبطة بتحسين ضغط الدم.