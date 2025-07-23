شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. نصائح للحفاظ على الطعام من التلوث وطرق التخزين الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أنك أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي (الأمراض المنقولة بالغذاء) خلال أشهر الصيف مقارنةً بأي وقت آخر من العام؟، فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تنتشر البكتيريا في جميع أنحاء البيئة، في التربة والهواء والماء، وفي أجسام البشر والحيوانات، تنمو هذه الكائنات الدقيقة أسرع في أشهر الصيف الدافئة والرطبة ، يمكن للبكتيريا الضارة أن تتكاثر بسرعة كبيرة على الطعام، وعند حدوث ذلك، قد يُصاب أي شخص يتناول الطعام بالمرض، في هذا التقرير نتعرف على نصائح متنوعة للحفاظ على الأطعمة من التلوث في الطقس الحار، وفقاً لموقعي تايمز ناو وموقع "mpi".

نصائح للحفاظ على النظافة أثناء تناول الخضراوات فى الصيف

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها أثناء تناول الخضراوات في موسم الصيف ، حيث سيساعدك ذلك على الحفاظ على النظافة والحفاظ على سلامة عائلتك:



-اغسلي الخضراوات دائمًا جيدًا تحت الماء الجاري، لأن ذلك يساعد على إزالة الأوساخ والمواد الملوثة.

-انقعي الخضراوات في الماء المالح لمدة 10-15 دقيقة، مما يساعد على قتل البكتيريا وإزالة المبيدات.

-لا تأكل الخضراوات النيئة، خاصة خلال الطقس الرطب.

-قم بتخزين الخضراوات في أماكن نظيفة وجافة لمنع نمو الفطريات ، حيث تفسد بقايا الخضراوات بسبب الرطوبة العالية.

-تناول وجبات طازجة، فالأطعمة المخزنة قد تحتوي على بكتيريا.

-ينبغي تنظيف وتطهير السكاكين وألواح التقطيع والأواني الأخرى بشكل صحيح.

نصائح لطهي وتخزين الدجاج بأمان في فصل الصيف

-لا تغسلى الدجاج قبل تحضيره، لا يقتل الماء البكتيريا، لذا فإن شطف الدجاج سوف ينشر البكتيريا على أسطح المطبخ، حيث يمكنه تلويث الأطعمة الأخرى، وبدلاً من غسلها جفف الدجاج بمنشفة ورقية وارمي المنشفة مباشرة في صندوق النفايات.

-اغسلى يديك في ماء نظيف لمدة 20 ثانية على الأقل بعد التعامل مع الدجاج النىء - وتجفيفها على منشفة نظيفة هذا حتى أن أي بكتيريا من الدجاج لن تنتشر من يديك إلى طعام آخر وهذا ما يسمى "التلوث المتبادل".

- لمنع التلوث المتبادل ، حافظى على انفصال الدجاج الخام عن الأطعمة الجاهزة للأكل والطازجة ، باستخدام ألواح تقطيع منفصلة وألواح وأواني مخصصة.

- استخدمى طبقًا مختلفًا للدجاج الخام والمطبوخ.

-تأكدى من طهي الدجاج بالكامل قبل التقديم.

-كما هو الحال مع كل الطعام ، لا تتركى الدجاج خارج الثلاجة لا قبل الطهي ولا بعد الانتهاء من الأكل.

نصائح سلامة الأطعمة واللحوم أثناء الشواء

يمنح الشواء وتقديم الطعام في الخارج في أشهر الصيف الدافئة الجراثيم فرصة مثالية للتكاثر والتسبب في التسمم الغذائي، يجب أن يحرص الطهاة في الهواء الطلق على اتباع المشورة المعتادة في الإعداد والطبخ وتخزين سلامة الأغذية.

-حافظ على طعامك مغطى ومبرد حتى تطبخه.

- ينقع اللحوم في حاوية مغطاة في الثلاجة.

-تأكد من تنظيف أدوات الشواء وأدوات الطهي بالصابون والماء قبل الاستخدام.

-لديك أواني منفصلة وألواح وغيرها من المعدات للأطعمة النيئة والمطبوخة. إذا كنت تستخدم مجموعة واحدة فقط ، يمكن أن تنتشر الجراثيم من اللحوم النيئة إلى الأطعمة المطبوخة.

-تأكد من أن اللحوم النيئة لا تلمس الأطعمة المطبوخة أو الأطعمة الجاهزة للأكل (مثل السلطات).

-الحفاظ على اللحوم النيئة والمطبوخة منفصلة على الشواية. هذا مهم بشكل خاص لحوم الدجاج.

-اقلب الطعام حتى يطبخ بالتساوي.

-اللحوم الكاملة ، مثل شرائح اللحم أو القطع ، تحتاج فقط إلى الطهي السطحي.

-حافظ على سلطاتك باردة حتى تكون مستعدًا.

-قم بتغطية بقايا الطعام وتبريدها.