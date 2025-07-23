شكرا لقرائتكم خبر عن الكينوا حبوب خالية من الجلوتين.. اعرف فوائدها الصحية وطرق تناولها والان مع تفاصيل الخبر

الكينوا حبوب خالية من الجلوتين غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والزنك والألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، ورغم أنها لا تستغرق وقتًا طويلاً في التحضير، إلا أنه يُمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي في الأطباق الحلوة والمالحة، بحسب موقع "تايمز ناو".

الكينوا بذرة صغيرة مستديرة، اعتاد سكان أمريكا الجنوبية تناولها منذ آلاف السنين، واليوم، أصبحت هذه الحبوب غذاءً أساسيًا في جميع أنحاء العالم، وتُعرف باسم الغذاء الخارق، ووفقًا للخبراء، هناك العديد من الأسباب التي جعلت الكينوا تحظى بشعبية كبيرة: فهي غنية بالعديد من الفوائد الصحية.

لماذا تُعتبر الكينوا غذاءً خارقًا؟

الكينوا حبوبٌ شبه نباتية، تشمل أنواع الكينوا المختلفة الأحمر والأسود والأبيض، غنيةٌ بالبروتين والكربوهيدرات والألياف وحمض الفوليك وفيتامينات ب والحديد، تُعد الكينوا مصدرًا غنيًا بالعديد من المركبات النباتية التي تُفيد صحتك بطرقٍ متعددة.

بفضل غناها بمضادات الأكسدة كيرسيتين وكايمبفيرول - وهما مركبان نباتيان من الفلافونويد - تتمتع الكينوا بخصائص مضادة للالتهابات، تحمي خلايا جسمك من التلف الناتج عن الجزيئات غير المستقرة المعروفة باسم الجذور الحرة.

يقول الخبراء إن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل الكينوا يُعزز صحتك العامة ويحمي من بعض الأمراض مثل السرطان.

يمكنك زيادة إجمالي استهلاكك لهذه المركبات وغيرها من مضادات الأكسدة بشكل كبير من خلال تضمين أطعمة مغذية مثل الكينوا في نظامك الغذائي. من الفوائد المهمة الأخرى للكينوا محتواها العالي من الألياف، حيث يحتوي كوب واحد من الكينوا المطبوخة على 5.18 جرام من الألياف، أي ما يعادل حوالي 18% من القيمة اليومية الحالية البالغة 28 جرامًا، كما أن لها العديد من الفوائد الصحية، منها:

تعزز صحة الجهاز الهضمي

تساعد الكينوا على تحسين عملية الهضم، وتساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي. إنها طريقة لذيذة للتغلب على عسر الهضم والإمساك والانتفاخ، وتساعدك على التمتع بصحة جيدة في الأمعاء.

تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون

يُقلل النظام الغذائي الغني بالألياف، مثل الكينوا، من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو سرطان القولون، وهو ثاني أكثر أسباب الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعًا حول العالم.

تشير الدراسات إلى أن من يتناولون كميات أكبر من الألياف يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون، لأن الألياف تُحرك فضلات الطعام عبر القولون بشكل أسرع.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تُعد الكينوا مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، وهو معدن مهم يعاني الكثير من الناس من نقصه، كلما زادت كمية المغنيسيوم في نظامك الغذائي، انخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كيف تأكل الكينوا؟

الكينوا سهلة التحضير للغاية، ويمكن تحضيرها في غضون 15-20 دقيقة فقط لتحضيرها، يجب عليك:

-اغسل كوبًا واحدًا من الكينوا جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة.

-أضف كوبين على الأقل من الماء في قدر، وارفع درجة الحرارة إلى درجة عالية.

-أضف الكينوا المغسولة مع رشة من الملح والفلفل.

-اغليها لمدة 15 إلى 20 دقيقة واستمتع بها.

-تتوفر العديد من الوصفات السهلة والمتنوعة للكينوا على الإنترنت، بما في ذلك أطباق الإفطار والغداء والعشاء كما يمكن استخدام الكينوا في وصفات حلوة ومالحة.

هل للكينوا أي آثار جانبية؟

الكينوا غنية بالعناصر الغذائية، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن للجميع تناولها بأمان.

في حالات نادرة، يعاني الكثير من الناس من حساسية تجاه السابونين، وهي مادة كيميائية طبيعية موجودة في القشرة الخارجية للكينوا.

يجب عليك طلب الرعاية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك أعراض حساسية الكينوا، مثل:

-الشرى أو الطفح الجلدي

-القيء والإسهال

-أزيز أو ضيق في التنفس

-قد تواجه أيضًا صعوبة في هضم الكينوا، إذ قد تسبب اضطرابًا هضميًا خفيفًا كالانتفاخ.

- في المرة القادمة، انقعها لمدة 30 دقيقة واشطفها جيدًا قبل طهيها سيؤدي ذلك إلى إزالة معظم مادة السابونين، مما قد يُخفف من تهيج المعدة.