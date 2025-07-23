للحامل: فوائد البرقوق الأحمر مذهلة شرط عدم الإفراط

متوسط المدخول الغذائي من البرقوق

يحوي البرقوق الكثير من الفيتامينات

46 سعره حرارية.

87 غراماً من الماء.

0.66 غرام من البروتين.

9.92 غرام من الكربوهيدرات.

9.92 غرام من السكريات.

1.5 غرام من الألياف.

7.29 ملغم من الكالسيوم.

0.06 ملغم من النحاس.

0.16 من الحديد.

6 ملغ من المغنيسيوم.

17.8 ملغم من الفسفور.

149 ملغم من البوتاسيوم.

0.11 ميكروغرام من السيلينيوم.

0.096 ملغم من الزنك.

0.33 ملغم من فيتامين هـ.

190 ميكروغراماً من بيتا كروتين.

7.25 ملغم من فيتامين C.

0.024 ملغم تقريباً من كل من الفيتامينات: بي1، بي2، بي3، بي5، وبي6.

4 ميكروغرامات من فيتامين بي9.

احتياطات لازمة قبل تناول البرقوق

حامل تشتري الفاكهة والخضار الطازج

فوائد البرقوق الأحمر للحامل

برقوق أحمر شهي

فائدة البرقوق للجنين

فوائد البرقوق لصحة الحمل:

تنظيم ضغط الدم والوقاية من تسمم الحمل:

الحد من تأثير الصوديوم الزائد في الجسم:

تقليل الرغبة في تناول السكريات الضارة:

دعم وزن صحي ومتوازن طوال فترة الحمل:

تأثير البرقوق الأحمر على الحالة النفسية للحامل

يحتوي على مضادات طبيعية للاكتئاب، مثل: المغنيسيوم وفيتامين ب 6.

يُساعد على تنظيم النوم؛ بفضل تأثيره المهدئ.

يُقلل من مشاعر القلق والتوتر، لذا فهناك ضرورة لإدراجه ضمن النظام الغذائي للحامل.

دعم صحة البشرة والشعر خلال الحمل

الحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها.

يُقلل من ظهور التصبغات أو حب الشباب.

يُقوي بصيلات الشعر ويقلل من التساقط الناتج عن التغيرات الهرمونية.

طرق تناول البرقوق الأحمر

كوب من عصير البرقوق بدون سكر

طازجاً: كوجبة خفيفة بين الوجبات. مُجففاً (قراصيا): يساعد في علاج الإمساك. في السلطات: يُضفي نكهة حلوة وحمضية منعشة. عصير طبيعي: من دون سكر مضاف. في الزبادي أو الشوفان: وجبة خفيفة مثالية للفطور أو العشاء.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 07:19 صباحاً - الحمل من أهم الفترات في حياة كل امرأة، والاهتمام بالتغذية أمر لا غنى عنه؛ للحفاظ على صحة الأم وتطور الجنين، والبرقوق الأحمر مفيد وآمن، لذا اجعليه خيارك المثالي في نظامك الغذائي؛ لما يحويه من مذاق شهي وقيمة غذائية عالية؛ فهو غني بالبوتاسيوم، والفسفور، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، شرط تناوله باعتدال وبدون إفراط، ما يساعد في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحة العظام، والحفاظ على صحة البصر.بالتقرير نتعرف إلىودعمه لنمو الجنين، بجانب تحسين الحالة النفسية والمزاجية للحامل، وذلك وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.يُفضل تناوله باعتدال لتجنب أي مشاكل هضمية، مع مراعاة انتقائه عند الشراء بشكل جيد، وغسله جيداً قبل تناوله؛ لإزالة أي أوساخ أو مبيدات حشرية، مع عدم الإفراط في تناوله مجففاً لتجنب زيادة السكر، واستشارة الطبيب في حالة وجود سكري الحمل لديك، أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.يحتوي البرقوق على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأم والجنين، بما في ذلك فيتامين أ، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والفوسفور، والألياف.الألياف الموجودة في البرقوق تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل.الكالسيوم الموجود في البرقوق يُسهم في الحفاظ على صحة عظام الأم والطفل.فيتامين أ الموجود في البرقوق يساعد في الحفاظ على صحة البصر، ويقلل من خطر الإصابة بتنكس الشبكية وفقدان البصر.والتي تُقلل من الإجهاد التأكسدي، وتحمي أنسجة وخلايا الجنين من التلف أثناء النمو.يضعف الجهاز المناعي أثناء الحمل، ما يجعل المرأة أكثر عرضة للعدوى، وهنا يظهر دور البرقوق الأحمر؛ بفضل غناه بفيتامين"سي"؛ حيث يعمل على تعزيز مناعة الجسم الطبيعية، ويُقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والعدوى، كما يُساعد في تجديد خلايا الجلد والأنسجة، ما يُسهم في التئام الجروح.البرقوق الأحمر يحتوي على عناصر مهمة تُسهم في دعم نمو الجنين وتطوره، ومن أهمها:يُقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، ويُساعد على نقل الأكسجين إلى الجنين.يُسهم في تجلط الدم بشكل طبيعي، ويحمي من النزيف، كل هذه العناصر تعزز من فوائد البرقوق الأحمر للحامل على مستوى الصحة الجسدية للأم وتكوين الجنين السليم.ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الخطيرة التي قد تُهدد سلامة الحمل، والبرقوق يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يعمل على تنظيم ضغط الدم.يعمل البرقوق على منع احتباس السوائل؛ الذي يُسبب التورم والانتفاخ في بعض أجزاء الجسم، بجانب أن تناول البرقوق كوجبة خفيفة يُعد خياراً مثالياً للحفاظ على وزن الحامل من دون الشعور بالحرمان، فهو منخفض السعرات، وغني بالألياف، ويمنح شعوراً بالشبع.يعمل كذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبفضل مكونات البرقوق النباتية؛ يمكن دعم عملية التمثيل الغذائي.الألياف الموجودة بالبرقوق تساعد في امتصاص السوائل، وتشكيل كتلة لينة تسهل مرور الطعام في الجهاز الهضمي، لهذا السبب تبرز فوائد البرقوق الأحمر للحامل.تمرّ الحامل بتغيرات مزاجية ونفسية كثيرة نتيجة التغيرات الهرمونية، ومن خصائص البرقوق الأحمر أنه:كثير من النساء يُلاحظن تغيرات في البشرة والشعر أثناء الحمل، والبرقوق الأحمر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تساعد على:* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.