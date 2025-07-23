شكرا لقرائتكم خبر عن فى شدة الحر.. دليل الحامل الشامل للترطيب وحماية صحتها والان مع تفاصيل الخبر

فصل الصيف قد يُضيف على الحامل مسئوليات لحماية صحتها وصحة جنينها، فارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات الهرمونية، والتحديات الجسدية للحمل تستدعي روتينًا خاصًا ومراعاة دقيقة للتفاصيل اليومية، لذا لابد من اتباع النصائح التي تُمكن الحامل من الاستمتاع بالصيف بأمان وراحة.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع Moreland فالصيف فرصة لقضاء وقت ممتع بشرط اتباع عادات صحية تراعي خصوصية الحمل، الترطيب الجيد، التغذية الذكية، الملابس المناسبة، والحماية من الشمس والحشرات كلها مفاتيح لحمل آمن ومريح في الطقس الحار.

فيما يلي دليل شامل ومتكامل للحامل للتعامل مع حرارة الطقس خلال الصيف للاستمتاع والتمتع بالصحة:مشروبات مثالية لترطيب جسم الحامل

مع ازدياد حرارة الجو، يُصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أولوية قصوى، خاصة للحوامل، الماء يجب أن يرافقكِ أينما ذهبتِ، ومن الأفضل أن يكون الشرب منتظمًا وليس عند الشعور بالعطش فقط. تحتاج الحامل غالبًا إلى ما بين 10 إلى 12 كوبًا من السوائل يوميًا.

ولكسر الروتين، هناك مشروبات طبيعية مفيدة مثل:

ـ ماء جوز الهند: مصدر ممتاز للالكتروليتات، يمد الجسم بالترطيب والمعادن الضرورية.

ـ عصائر الفاكهة الطبيعية: مثل البرتقال أو التوت أو الرمان، مع الحرص على تجنّب السكريات المضافة.

ـ عصير الخضراوات الطازجة: مثل الجزر أو الشمندر، حيث تمنح الجسم الفيتامينات وتدعم الجهاز الهضمي.

ـ المشروبات الرياضية الخالية من الكافيين: خيار مفيد بعد التمارين أو التعرض الطويل للشمس، لكن يُفضل استشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام.

أطعمة ضرورية

الأطعمة الغنية بالماء: كالبطيخ والخيار والبرتقال، تُساهم في الترطيب بجانب قيمتها الغذائية.



علامة الترطيب الجيد؟ بول فاتح اللون وعديم الرائحة، وشعور عام بالراحة والنشاط.

ملابس مريحة تتنفس معك

الملابس المناسبة تُحدث فرقًا كبيرًا خلال الحمل في الصيف. اختاري الأقمشة القطنية أو الكتانية، لأنها تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق. الملابس الفضفاضة تُريح البطن وتقلل من التهيّج، كما أن الألوان الفاتحة تساعد على عكس الحرارة، لا تنسي القبعة والنظارات الشمسية لحماية إضافية عند الخروج نهارًا.

حماية بشرتكِ من الشمس ضرورة وليست ترفًا

واقي الشمس يُعتبر من أساسيات روتينكِ اليومي. اختاري منتجًا بعامل حماية لا يقل عن 30، ويفضل أن يكون مقاومًا للماء وآمنًا للحمل. أعيدي وضعه كل ساعتين أو بعد التعرق. بالإضافة إلى ذلك، الملابس ذات الأكمام الطويلة والخفيفة تقي من الأشعة، وتُقلل من احتمالية التصبغات.

أحذية صحية لمزيد من الثبات والراحة

التورم من الأعراض الشائعة في الصيف، ويزداد مع الحمل. الأحذية المسطحة أو ذات الكعب المنخفض هي الأفضل لتوزيع الوزن وتجنب الانزلاق. إذا لاحظتِ انتفاخًا مستمرًا في القدمين، يمكن التفكير في الجوارب الضاغطة أو رفع القدمين بانتظام لتخفيف الضغط.

الحركة اللطيفة تُبقيك نشيطة

الرياضة في الحمل لا تعني بذل مجهود عنيف، بل الحفاظ على نشاط خفيف يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم. السباحة، المشي في أوقات الصباح أو المساء، أو اليوجا المخصصة للحامل، كلها خيارات رائعة. فقط استمعي إلى جسدكِ ولا تفرطي.

فترات الراحة ضرورة وليست ترفًا

من المهم أن تخصصي وقتًا للراحة في أماكن باردة ومكيفة، خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس. راحة قصيرة في منتصف اليوم تُعيد التوازن لجسمكِ وتُقلل من الإرهاق.

التغذية الذكية: أطعمة منعشة ومفيدة

الفواكه الصيفية والخضراوات الطازجة تقدم لكِ جرعة طبيعية من الترطيب والمعادن. ركزي على الشمام، البطيخ، الخيار، والفراولة، وادمجيها في سلطات أو عصائر أو وجبات خفيفة طوال اليوم.

إزالة الخواتم والمجوهرات الضيقة

مع احتمال تورم الأصابع في الصيف، يُفضّل إزالة الخواتم مؤقتًا. هذا يمنع الانزعاج، ويُقلل من الضغط على الأوعية الدموية الدقيقة.

لا تنسي وقاية نفسك من الحشرات

بعض الحشرات قد تنقل أمراضًا خطرة للحامل. لذلك، من الضروري استخدام مبيد حشرات آمن، يحتوي على مكونات مناسبة لفترة الحمل مثل DEET بتركيز منخفض. ارتدي ملابس تغطي الذراعين والساقين عند التواجد في الخارج، خاصة عند الغروب.