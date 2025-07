شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة ومشروبات غير صحية تساعد على زيادة الوزن.. اعرف البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That ، إنه يمكن لعشرة أطعمة غنية بالكربوهيدرات أن تعيق عملية فقدان الوزن، حيث يُعدّ تقليل الكربوهيدرات استراتيجية شائعة لإنقاص الوزن، ورغم فعاليتها، فإنّ استبعاد مجموعات غذائية كاملة أمرٌ يصعب الالتزام به على المدى الطويل.

لا يتعلق الأمر بتناول أطعمة مفيدة مقابل سيئة عند محاولة إنقاص الوزن، بل بتناول المزيد من الأطعمة المناسبة، العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، مثل الألياف وفيتاميني أ و ج والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

يجب الحذر من الكربوهيدرات منخفضة الجودة، الغنية بالسكر المضاف وقليلة القيمة الغذائية، هذه الكربوهيدرات غير الصحية تسبب ارتفاعًا وانخفاضًا في سكر الدم، مما يجعلك تشعر بالتعب والجوع، ويحفز الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يدفعك لتناول المزيد منه.

لا يُمنع تناول أي أطعمة عند محاولة إنقاص الوزن، ولكن بعض الأطعمة قد تعيق جهودك لمساعدتك في رحلتك نحو صحة أفضل..



رقائق البطاطس

إليك قائمة بأكثر 10 أطمعة غير صحية وما يُنصح بتناوله بدلاً منها..1.رقائق البطاطس

من يستطيع مقاومة رقائق البطاطس المالحة والمقرمشة؟ إنها لذيذة جدًا، يصعب تناول واحدة فقط منها، ناهيك عن أنها مليئة بالسعرات الحرارية والدهون، وخالية من أي عناصر غذائية مفيدة للصحة، وقد تساهم في زيادة الوزن، فلا عجب أن ترتبط رقائق البطاطس بزيادة الوزن.

على الرغم من أن زيادة الوزن مع تقدمك في العمر أمر شائع، إلا أنك قد تكتسب المزيد من الوزن إذا تناولت الكثير من أكياس رقائق البطاطس، وفقًا لدراسة مراقبة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية .

بدلاً من رقائق البطاطس، يمكنك تناول الحمص المحمص، أو الفشار المنفوخ، أو المكسرات المملحة قليلاً لتلبية حاجتك إلى شيء مالح ومقرمش.



حبوب الافطار السكرية

2. حبوب الإفطار السكرية

الحبوب وجبة إفطار أساسية، وهي مصدر ممتاز للعناصر الغذائية التي يفتقر إليها الكثيرين كالكالسيوم وفيتامين د ، ولكن للأسف، قد تطغى كمية السكر في بعض علب الحبوب على فوائدها الصحية المحتملة.

بعض أنواع حبوب الإفطار السكرية يسهل اكتشافها أكثر من غيرها، مثل هوني سماكس و فروت لوبس، لكن انتبه للحبوب الصحية مثل الجرانولا و الموسلي، والتي قد تحتوي على ما يصل إلى 6 ملاعق صغيرة من السكر في الحصة، العديد من حبوب الإفطار السكرية مصنوعة من دقيق مكرر قليل الألياف، وتحتوي على قائمة طويلة من المكونات المضافة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة The BMJ ، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات منخفضة الجودة مثل حبوب الإفطار السكرية تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

تُعدّ الحبوب إضافةً رائعةً لنظام غذائي متوازن، اختر أنواعًا تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر المضاف لكل حصة، و4 جرامات على الأقل من الألياف.

3. الخبز الأبيض

أنواع الخبز الأبيض غير الصحية هي أرغفة تُخبز تجاريًا باستخدام دقيق مُكرر وقائمة طويلة من المكونات الصناعية، الخبز الطري والهش الذي أحببته كثيرًا في صغرك هو كربوهيدرات فائقة المعالجة تُهضم بسرعة، مما يُسبب ارتفاعًا وانخفاضًا سريعًا في سكر الدم، مما يجعلك تشعر بالجوع دون الشعور بالشبع، ترتبط الأنظمة الغذائية المليئة بالأطعمة فائقة المعالجة بزيادة الوزن.

استبدل خبزك الأبيض خفيف النكهة برغيف من الحبوب الكاملة بنكهة المكسرات، غني طبيعيًا بالألياف والفيتامينات والمعادن، إذا كنت تبحث عن خيار منخفض الكربوهيدرات للحصول على البروتينات، فإن أوراق الخس الروماني، والفلفل خيارات صحية جيدة لإنقاص الوزن.

4.البطاطس المقلية

البطاطس المقلية من الكربوهيدرات فائقة المعالجة، وهي غنية بالدهون والملح، وكما هو الحال مع رقائق البطاطس، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ووفقًا لدراسة، اكتسب مستهلكو البطاطس المقلية بانتظام ما يقارب 4 أرطال خلال فترة دراسة استمرت 4 سنوات، بينما اكتسب مَن تناولوا كميات أكبر من البطاطس المهروسة أقل بقليل من نصف كيلوجرام، أما مَن تناولوا كميات أكبر من المكسرات، فقد خسروا نصف كيلوجرام.

للتحكم في الوزن، تُعدّ البطاطس المشوية بديلاً ممتازاً للبطاطس المقلية، قطّعها إلى شرائح وتبّلها بزيت الزيتون والملح والفلفل، كما يُعدّ الجزر المشوي والبطاطا الحلوة بدائل ممتازة عن البطاطس المقلية.

5.الصودا

يشرب حوالي 50% من البالغين في الولايات المتحدة علبة صودا واحدة يوميًا، مما يضيف حوالي 145 سعرة حراري فارغة إلى استهلاكهم اليومي، قد تجد هذا المشروب المُحلى منعشًا، ولكنه قد يُصعّب عليك التحكم في وزنك، تُظهر العديد من الدراسات وجود صلة قوية بين تناول الصودا وزيادة الوزن، لا يقتصر تأثيرها على الطاقة والشهية فحسب، بل قد تؤثر المشروبات السكرية على براعم التذوق لديك، مما يجعل الخيارات الصحية أقل جاذبية.

يمكنك استبدال المشروبات الغازية بالماء

على الرغم من خلوها من الكربوهيدرات، إلا أن المشروبات الغازية الدايت قد لا تُساعد في إنقاص الوزن كما تعتقد، تربط بعض الدراسات استهلاك المشروبات الغازية الدايت بزيادة الوزن.

الماء هو أفضل بديل للصودا، ولكن إذا كنت ترغب في إضافة نكهة، أضف رشة من الليمون أو قليلًا من عصير الفاكهة الطبيعي، كما أن القهوة والشاي غير المحلى إضافات جيدة لخطة إنقاص الوزن، وقد يعززان عملية الأيض لديك ويدعمان أهدافك.

6. المعجنات

قد لا يكون من المفاجئ رؤية المعجنات ضمن قائمة الكربوهيدرات غير الصحية لإنقاص الوزن، فالدونات، والدانيش، ولفائف القرفة غنية بالسكر والدهون والسعرات الحرارية، ولا شيء غير ذلك.

لا بأس من تناول الحلويات من حين لآخر، لتلبية حاجتك اليومية من الحلويات، اختر خيارات تحتوي على كميات أكبر من السكر والدهون، مثل بودنغ الشيا، أو آيس كريم الموز، أو مافن النخالة مع الزبيب والجوز أما بالنسبة لحلويات الإفطار، فجرب الوافل أو الفطائر الغنية بالألياف والبروتين مع شراب الفاكهة أو زبدة المكسرات المحضرة منزليًا.

7. زبادي بنكهة الفواكه

الزبادي غذاء صحي، إلا إذا كان السكر أحد مكوناته الرئيسية، تحتوي بعض أنواع الزبادي بنكهة الفواكه على ما يقارب 3 ملاعق صغيرة من السكر لكل عبوة سعة 6 أونصات، كما يُنصح بتجنب أنواع الزبادي المُحضّرة للحلويات، مثل تلك التي تحتوي على فتات البسكويت أو الحلوى، والتي يُدرج السكر فيها كمكون ثانٍ بعد الحليب.

الزبادي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، وهو إضافة صحية لنظام غذائي متوازن، استخدم زبادي عادي قليل الدسم، وأضف مكوناتك الخاصة، مثل الجوز والتوت البري المجفف أو زبدة الفول السوداني والموز، للحصول على تغذية صحية خالية من الكربوهيدرات والسكريات.

8. ألواح الحبوب

تُصنّف ألواح الحبوب، وألواح الطاقة، وألواح الجرانولا أيضًا ضمن قائمة الكربوهيدرات غير الصحية لإنقاص الوزن، تُصنع هذه الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة من دقيق مُكرّر، وسكر مُضاف، ومكونات صناعية، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة سريعة، فابحث عن ألواح منخفضة السكر (أقل من 5 جرامات)، وغنية بالألياف (استهدف 3 جرامات)، ومصنوعة من الحبوب الكاملة، بدلًا من الوجبات الخفيفة المعبأة، اصنع بنفسك أكياسًا للوجبات الخفيفة الجاهزة، امزج فيها الفواكه المجففة والمكسرات المحمصة، أو اصنع ألواحك الخاصة من الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.



البريتزو

9.البريتزو

تعتبر البريتزو وجبة خفيفة صحية أخرى، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات سريعة الهضم والملح، مما يجعلك تشعر بالارتعاش لمدة ساعة تقريبًا بعد تناولها.

بدلاً من البريتزو، تناول بسكويت الحبوب الكاملة أو الفشار المنفوخ، كما يُعدّ الحمص مع الجزر والخيار وجبة خفيفة مُرضية، ويوفر أليافًا وفيتامينات ومعادن أكثر من البريتزو.



القهوة المحلاة

10. مشروبات القهوة المحلاة

قد تساعدك القهوة على إنقاص الوزن، ولكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى كوب قهوتك قد تلغي فوائد إنقاص الوزن، وفقًا لدراسة مراقبة أجريت عام 2023 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تحتاج إلى التوقف عن شرب مشروب القهوة اليومي من المقهى المحلي، قد تحتوي بعض المشروبات المتخصصة على عدة ملاعق صغيرة من السكر، على سبيل المثال، يحتوي كوب كبير من موكا فرابوتشينو من على ما يقرب من 15 ملعقة صغيرة من السكر، وهذا بدون الكريمة المخفوقة.

لإنقاص الوزن، اشرب قهوة سوداء أو مع الحليب، أضف القرفة أو جوزة الطيب عند تحضير قهوتك لإضفاء لمسة من الحلاوة بدون سكر.