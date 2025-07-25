تجربتي في تقليل تأثير حرارة فصل الصيف على مولودي

اخترت ملابس قطنية فاتحة اللون لمولودي خلال الصيف

اعلمي أن نوع القماش المستخدم في صناعة ملابس الأطفال يلعب دوراً كبيراً في تلطيف حرارة جسم الطفل خلال فصل الصيف، ولذلك يجب البعد تماماً عن استخدام الملابس المصنوعة من ألياف صناعية سيئة الجودة؛ لأنها تعطي إحساساً زائداً بالحرارة، إضافة إلى أنها تؤذي بشرة الطفل الناعمة والحساسة، وهناك بعض الأنواع التي تتسبب في ظهور الحساسية الجلدية، والتي تكون مؤلمة ومزعجة.

اهتمي باختيار الملابس القطنية الخالصة العالية الجودة والمخصصة للأطفال، والتي تكون ذات ألوان فاتحة، خاصة بالنسبة لملابس الخروج، ويفضّل أن تتخلصي من زيادات الخياطة الداخلية؛ لأنها تؤذي جلد الطفل، وفي حال ملاحظتك أن الملابس قد امتصت كمية من العرق، فيجب أن تقومي بتغييرها على الفور.

اهتممت بحرارة الماء المستخدم في تنظيف مولودي صيفاً

حمام المولود

لاحظي أنه يجب أن تهتم الأم بحمام المولود خصوصاً بشكل يومي، وخلال فصل الصيف، حيث يعدّ استحمام المولود من أهم العوامل المساعدة في نموه وصحته وتعزيز مناعته، كما أنه هناك فوائد صحية وعاطفية لاستحمام الطفل.. احرصي عليها ولذلك فيجب أن تختاري الماء الفاتر في الاستحمام، ولا تستخدمي الماء البارد أو الماء الساخن، حيث إن بعض الأمهات قد يستخدمن الماء غير المناسب من حيث حرارته، مما يؤدي لشعور المولود بالحرارة أو البرودة، وقد تؤثر الحرارة غير المناسبة على جهازه العصبي المركزي.

اعلمي أن الحمام اليومي بالماء الفاتر تحديداً، يجب أن يحصل عليه الطفل في بداية حياته في فصل الصيف، ويجب أن تستمري على ذلك بالنسبة للأطفال تحت عمر العامين؛ فيجب أن تقومي بمسح وجه الطفل، وعنقه، والثنيات المحيطة بالعنق عدة مرات في اليوم؛ لوقاية جلد الطفل من الالتهابات، وكذلك لكي يشعر الطفل الصغير بالانتعاش وتقليل الضجر؛ بسبب ارتفاع حرارة الجو.

ابتعدت عن استخدام العطور خصوصاً في فصل الصيف

اعلمي أنه يجب على الأم عدم استخدام العطور والمعطرات المستخدمة للملابس، مهما كان نوعها، لأنها تؤدي إلى إصابة الطفل بالحساسية الجلدية، في حال استخدامها على الملابس، خصوصاً في الصيف، وكذلك تتسبب في زيادة أعراض الحساسية التنفسية المنتشرة عند الرضع.

اغسلي جسم طفلك بالشامبو المخصص للأطفال، ويجب أن تزيلي بقية الصابون عن جلده جيداً بعد تنظيفه، وذلك بتكرار غسله بالماء فقط، وبعد تجفيف الجلد جيداً؛ يمكن دهان جلد الطفل بكريم يحتوي على الزنك؛ لكي تحميه من الإصابة بما يعرف بـ"حمو النيل".

توقفي عن دهان جلد الطفل، خصوصاً المولود، بالزيوت، مهما كان نوعها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ لأن زيوت الاطفال تغلق مسام جلد الطفل وتزيد من شعوره بالحرارة، كما أن زيوت الأطفال التي يروج لها، ومهما كانت جودتها، تؤدي إلى ظهور الحساسية الجلدية، مثل الحبوب على جلد الطفل.

ابتعدي أيضاً عن استخدام البودرة المخصصة للأطفال؛ لأنها تسد مسام الجلد، خصوصاً في منطقة الحفاض، وخلال فصل الصيف تزيد من تهيج الجلد، وتؤدي لإصابة الطفل بالتهابات جلدية يصعب علاجها.

توقفت عن استخدام الجوارب في المنزل مع ضرورة ارتداء القبعة عند الخروج

طفل يرتدي ملابسه

احملي معك قبعة مخصصة للرضع عند الخروج من المنزل، وفي حال خروجك بالطفل المولود خلال الصيف؛ يجب أن يكون مكان جلوسك بالطفل في درجة حرارة 22 درجة، وألا تزيد على ذلك.

اختاري ملابس مناسبة لخروج الطفل من البيت؛ مثل الشورت والفانيلة، ويجب أن تكون الفانيلة التي تختارينها نصف كم، وابتعدي عن الفانيلة عديمة الأكمام؛ لأنها تزيد من ارتفاع حرارة جسم الطفل.

لا تكثري من عدد قطع ملابس الخروج، بحجة الخوف على صحة الطفل من تغيرات الطقس، ويمكن أن تحملي معك بطانية خفيفة، في حال حدوث تغيرات في الطقس.

ابتعدي عن خيار بنطلونات الجينز للرضع، وكذلك للأطفال الذين يكونون في مرحلة المشي؛ لأن قماش الجينز يسبب تسلخات في الجلد، بالإضافة إلى أنه يكون قاسياً، ويؤثر على عظام الساقين والركبتين.

طبّقي واقي الشمس المناسب لسن الطفل على بشرته، وما يظهر من جلده، ويجب إعادة تطبيقه كل ساعتين، طالما ظل الطفل خارج المنزل.

نصائح لحماية الأطفال الأكبر سناً من حرارة الصيف

ترطيب بشرة الطفل

احرصي على أن يشرب الطفل الماء بكميات مناسبة، وعلى مدار اليوم، لكي يقي الماء طفلك من خطر الجفاف، ويجب أن تلاحظي أعراض الجفاف عند الأطفال، مع ضرورة البعد عن المشروبات الغازية؛ بسبب أضرارها على صحة الأطفال، كما يجب أن تتوقفي عن تقديم النسكافيه والشوكولا كمشروبات للطفل؛ لأنها تزيد من شعوره بالجفاف.

امتنعي عن تقديم الحلويات والنشويات بكثرة للأطفال؛ لأنها مفيدة في فصل الشتاء، حيث تمنحهم المزيد من السعرات الحرارية، أما في فصل الصيف؛ فهي ترفع حرارة الجسم، وتعرضهم للشعور الدائم بالجفاف، وكذلك يجب البعد عن تقديم الموالح والمخللات لطفلك؛ لأنها تزيد من جفاف الجسم.

قدمي المثلجات مثل الجيلاتي والآيس كريم بحرص للطفل؛ لأنها تعطي إحساساً وهمياً ومؤقتاً بالترطيب، ولكنها تعمل على زيادة الوزن، وتسبب العطش والشعور الدائم بالجفاف.

احرصي على تقديم الفواكه الطازجة التي تحتوي على السوائل، مثل الخيار والبطيخ، للطفل، كما أن تقديم الخضروات التي تحتوي على السوائل يكون مفيداً أيضاً في ترطيب الجسم، خاصة منطقة الفم؛ مثل تقديم البندورة والخس والخيار.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 07:02 صباحاً - ​يحذر الأطباء من أمراض الصيف، فهي تمثل خطورة على صحة الأطفال، خاصة المواليد، مع ارتفاع درجة الحرارة، وانتشار الملوثات بمصادرها المختلفة، مع تكاثر الحشرات التي تنشط صيفاً، ولذلك يجب على الأم، وحسب توصيات أطباء الأطفال، توخي الحذر في التعامل مع الطفل الصغير، واتباع طرق وسبل مهمة من أجل الوقاية من تأثير درجة الحرارة العالية في الأجواء.من الطبيعي أن الجو الحار في هذه الأيام قد يصيب الطفل، خاصة المولود حديث الولادة، بأعراض جلدية؛ بسبب حساسية ورقّة بشرته، مما يؤثر على نشاطه العام وإقباله على الرضاعة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، بتجربة إحدى الأمهات التي تحدثت عن تجربتها الخاصة؛ من خلال تواصلها مع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أحمد جاد الحق، حيث أشار إلى تجربة تلك الأم فيمن خلال عدة احتياطات، مثل الحمام المناسب، واختيار الملابس المناسبة، وغيرهما من التدابير، في الآتي:قد يهمك أيضاً: 7 أطعمة تُبقي أطفالك منتعشين في الصيف.. تعرفي إلى فوائدها وطريقة تحضيرها* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.