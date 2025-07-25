شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول البطاطس المسلوقة صحي لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

يكثر الحديث عن البطاطس، وما إذا كانت ضارة أم مفيدة لإنقاص الوزن، يعتقد البعض أنها مصدر لزيادة الوزن، بينما يعتقد آخرون أنها أساس الأنظمة الغذائية الصحية، ولكن هل سألت نفسك يومًا هذه الأسئلة: هل من المقبول تناول البطاطس المسلوقة ومراقبة وزنك؟ وهل تُعزز البطاطس المسلوقة زيادة الوزن؟

ماذا يقول أخصائيو التغذية عن البطاطس المسلوقة وفقدان الوزن

وفقا لخبراء التغذية حسب موقع " onlymyhealth" يُمكن للبطاطس المسلوقة أن تكون جزءًا لا يتجزأ من رحلة فقدان الوزن، يكمن السر في طريقة طهيها، وحسب رأيهم، فإن البطاطس بحد ذاتها ليست ضارة أو مُسببة للسمنة، تبدأ المشكلة عند طهيها بطرق غير صحية.

لماذا يُنظر إلى البطاطس في كثير من الأحيان على أنها غير صحية

تشتهر البطاطس بأنها غذاء سيئ لفقدان الوزن بسبب الأنظمة الغذائية السائدة مثل:

البطاطس المقلية، ورقائق البطاطس: تحتوي هذه المستحضرات على الكثير من السعرات الحرارية الإضافية، الدهون وحتى الملح، هذا يُسبب لها وزنًا ثقيلًا، وهي ليست مفيدة لإنقاص الوزن، لكن عند سلق البطاطس، تختلف القصة.

البطاطس المسلوقة مغذية ومشبعة، إليك بعض الطرق الصحية لإدراج البطاطس في نظامك الغذائي:

بطاطس مسلوقة مهروسة (بدون إضافة زبدة أو كريمة)

سلطة البطاطس المسلوقة مع الخضار الطازج والأعشاب

بطاطس مسلوقة متبلة قليلاً مع كمية قليلة من الزيت

طرق صحية لتناول البطاطس لإنقاص الوزن

هذه الخيارات منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على دهون غير صحية، كما أنها تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم وفيتامين ج، من المهم الاستمتاع بالبطاطس كجزء من وجبات متوازنة، لا تجعل البطاطس الخضار الوحيد في كل طبق، لأن ذلك يحد من تناولك للعناصر الغذائية".

فوائد إضافة البطاطس المسلوقة إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن

الشبع: البطاطس تساعد على الشعور بالشبع، لذا فهي تساعد على تقليل الجوع والإفراط في تناول الطعام.

منخفضة السعرات الحرارية عند الغليان: الغليان لا يضيف دهونًا إضافية، مما يحافظ على انخفاض السعرات الحرارية.

غنية بالفيتامينات والمعادن: البطاطس المسلوقة توفر البوتاسيوم، فيتامين سي وبعض فيتامينات ب.

مصدر جيد للألياف: يساعد على الهضم ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

نصائح مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند تناول البطاطس

تجنب إضافة كميات كبيرة من الزبدة، أو الجبن، أو الكريمة، أو الزيت إلى البطاطس المهروسة أو المسلوقة.

تناول البطاطس مع البروتينات والخضراوات الطازجة للحصول على وجبات متوازنة.

لا تعتمد على البطاطس كخضراوات يومية وحيدة، بل امزجها مع الخضراوات الورقية والجزر، فول، والخضراوات الملونة الأخرى.

تناول كميات كبيرة من البطاطس بشكل متكرر قد يزيد من السعرات الحرارية، التحكم في الكمية هو الأساس.

