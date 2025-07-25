شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بهذه المشروبات الصحية للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

لكل من يسعى لإنقاص وزنه، هناك العديد من الطرق التي يُزعم أنها تُساعده، حسب خبراء اللياقة البدنية والتغذية فأن الاعتماد على نظام غذائي مُحدد أو مجرد ممارسة الرياضة لن يُحقق الهدف.

فما تحتاجه لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن هو الموازنة بين النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة، لذا، لا يوجد مشروب سحري يُساعدك على إنقاص وزنك، ولكن هناك مشروبات مُعينة يُمكن أن تُساعدك في رحلة إنقاص وزنك.

غالبًا ما يُنصح بإضافة مشروبات لإنقاص الوزن إلى نظامنا الغذائي، ولكن مع كثرة الخيارات المتاحة عبر الإنترنت، يصعب اختيار الأنسب، ووفقا لموقع " healthshots"، نستعرض فيما يلى أبرز المشروبات التي تساعد على انقاص الوزن.

أبرز 5 مشروبات لانقاص الوزن: الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وأبرزها الكاتيكين، التي تزيد من حرق الدهون ومعدل الأيض، كما أنه مصدر خفيف للكافيين ليمنحك نشاطًا وحيوية طوال اليوم دون الشعور بالتوتر.

خل التفاح

خل التفاح مُكوّن شائع لإنقاص الوزن، إذ يُساعد على كبح الشهية وتعزيز عملية الأيض، شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون صباحًا يُساعد على قلوية الجسم وتقليل الانتفاخ، حمض الأسيتيك الموجود فيه يُساعد على تكسير الدهون وإنقاص الوزن، كما يُساعد على خفض مستويات السكر في الدم، مما يُقلل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

ماء النعناع والخيار للتخلص من السموم

ماء النعناع والخيارهذا المشروب المنعش يُرطب جسمك، ويُزيل السموم، وهو منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة، بينما يُحسّن النعناع الهضم.

شاي الزنجبيل

يُحسّن الزنجبيل عملية الهضم، ويُقلل الالتهابات، وقد يُساعد على حرق الدهون. كما أنه مُفيد للمعدة ويُساعد على سد الشهية صباحًا.

ماء الليمون الدافئ

يُنقّي ماء الليمون جسمك، ويُحسّن الهضم، ويُنشّط عملية الأيض، ماء الليمون طريقة منعشة وصحية لبدء يومك. الليمون غني بفيتامين ج، الذي يُعزز عملية الأيض، كما يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف يُساعد على كبح الشهية، شرب ماء الليمون صباحًا يُساعد على طرد السموم ويُخفف عسر الهضم. كما تُساعد حموضة الليمون على رفع مستوى قلوية الجسم، مما يُقلل الانتفاخ والالتهابات.