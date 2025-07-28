شكرا لقرائتكم خبر عن وسادتك تضر صحة رقبتك وعمودك الفقرى.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هل تستيقظ وأنت تعاني من ألم في رقبتك أو كتفك، أو ظهرك بالكامل؟.. إذا كانت إجابتك بنعم، فقد أكد الأطباء إن ذلك قد يكون بسبب وضعية نوم خاطئة أو الوسادة التي تستخدمها، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الأطباء، إن ضعف دعم الوسادة يُجهد عضلات الرقبة، ويُعيق تدفق الدم، ويُسبب سلسلة من التوتر، وجميعها أعراض ألم ظهر شديد.

تشير الدراسات إلى أن عدم محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح أثناء النوم يرتبط بصداع شديد ومُزعج، وإرهاق، وقلة النوم العميق، وكلها عوامل قد تُدمر صحتك على المدى الطويل.

كيف تُدمر الوسادة صحة رقبتك وعمودك الفقري؟

يُشير الأطباء إلى أن النوم على وسادة غير مُناسبة يُمكن أن يُؤثر على العضلة التي تربط رقبتك وكتفيك وأعلى ظهرك، وتلعب دورًا رئيسيًا في وضعية الجسم والحركة.

بينما تُشغل هذه العضلة باستمرار خلال النهار بسبب الحركة المُستمرة، فإن استخدام وسادة غير مُناسبة في الليل، عندما يكون جسمك مُسترخيًا، لا يُوفر الدعم اللازم. يؤدي ذلك إلى توتر العضلات بشكل طفيف طوال الليل، مُسببًا ألمًا ووجعًا في اليوم التالي.

وأكد الأطباء إنه عندما تُصاب مجموعة عضلية واحدة بالتوتر، فإن باقي الجسم يحاول التعويض، مما يؤدي إلى سلسلة من الألم، حيث ينتشر التوتر من الرقبة ببطء إلى الكتفين والظهر وحتى الذراعين، مع مرور الوقت، يصعب على الجسم الاسترخاء، مما يسبب انزعاجًا مزمنًا، ووفقًا للخبراء، فإن هذا التوتر يضغط أيضًا على الأعصاب ويقلل من تدفق الدم إلى المناطق المصابة.

العلاجات المنزلية للوقاية من آلام الرقبة

إذا استيقظت وأنت تعاني من ألم في الرقبة، فهناك العديد من العلاجات التي يمكنك تجربتها لتخفيف الألم بالإضافة إلى تغيير وسادتك، يمكنك تجربة:

-ضع الثلج أو كمادة باردة على المنطقة المؤلمة من رقبتك لمدة 20 دقيقة في كل مرة للمساعدة في تقليل الألم والالتهاب.

-إذا استمر الألم لأكثر من يوم، فتأكد من وضع كمادة دافئة على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة لتهدئة العضلات.

-جرب الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات.

-مارس بعض التمارين الخفيفة، مثل المشي أو اليوجا، للحفاظ على تدفق الدم إلى رقبتك.

-إذا استمر ألم رقبتك ولم يتحسن بعد استخدام العلاجات المنزلية، فحدد موعدًا مع الطبيب.

كيف تجد وسادة تُخفف الألم؟

للوقاية من آلام النوم أو تخفيفها، اختر وسادة تُلبي المعايير التالية:

-تدعم محاذاة العمود الفقري لوضعية النوم المُفضلة لديك.

-تُساعدك المواد المُستجيبة، مثل الإسفنج الذكي أو اللاتكس، على تحديد شكل جسمك.

-تُوزع الضغط بالتساوي على رأسك ورقبتك وكتفيك.

-تُحافظ على دعمها مع مرور الوقت، دون أن تُصبح مُسطحة بعد فترة.

-استبدل وسادتك كل ١٢-٢٤ شهرًا.