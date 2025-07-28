شكرا لقرائتكم خبر عن قد يسبب إتلافها.. 6 أسباب لصرير الأسنان وكيفية إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

صرير الأسنان أو (الضغط بشدة عليها أثناء الليل أو النهار) هي حالة مرضية قد يصاب بها أي شخص نتيجة لعدة عوامل مختلفة، من بينها عوامل نفسية أو مرضية، واستمرار تلك الحالة دون علاج قد يؤدى إلى مضاعفات صحية، على رأسها تلف الأسنان، بجانب المعاناة من الصداع أو آلامًا في عضلات الرقبة والكتفين.

وبحسب موقع "Very well health" يوجد عدة طرق يمكن بها علاج تلك المشكلة، والوقاية من مضاعفاتها المحتملة.

أسباب الإصابة بصرير الأسنان1.الأسباب النفسية

يمكن لبعض أنواع الشخصيات والحالات النفسية أن تترجم إلى أنشطة بدنية، بما في ذلك صرير الأسنان، مثل ما يلي:

التوتر والقلق

اكتئاب

توتر

الغضب

شخصية تنافسية أو متسرعة

2. اضطرابات النوم

يُعتبر صرير الأسنان أحيانًا اضطرابًا في النوم، حيث يميل الناس إلى صرير أسنانهم عند النوم الخفيف أو عند الانتقال من مرحلة نوم إلى أخرى.

ويرتبط صرير الأسنان أيضًا بانقطاع النفس أثناء النوم ، والذي يتميز بالتنفس الضحل أو التوقفات القصيرة المتكررة في التنفس أثناء النوم.

3. التاريخ العائلي

في دراسة أجريت على أكثر من 6000 شخص، كان لدى 37% ممن أفادوا بصرير أسنانهم أثناء نومهم، شخص مقرب مصابق بنفس الحالة، بغض النظر عن شدة صرير الأسنان أو تكرار حدوثه.

4. عوامل نمط الحياة

يمكن أن تؤدي بعض الأنشطة والعادات إلى صرير الأسنان، لأنها قد تؤثر على جهازك العصبي وتشجع الاستجابة، وتشمل المنبهات والمثبطات التي يمكن أن تؤدي إلى صرير الأسنان ما يلي:

الكافيين

الكحول

التبغ

5. الأدوية

قد تُسبب بعض الأدوية الموصوفة صرير الأسنان كأثر جانبي، وغالبًا ما تُعطى هذه الأدوية لعلاج اضطرابات نفسية أو عقلية، أو حالات عصبية، مثل:

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للصرع

أدوية اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)

6. الحالات الطبية والصحية

قد ترتبط بعض الحالات الصحية والأمراض بصرير الأسنان. وتشمل هذه:

التهاب الدماغ

نزيف في المخ

إصابة الدماغ الرضحية

مرض باركنسون

السكتة الدماغية

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) 11

أعراض صرير الأسنان

لا يدرك معظم الناس إصابتهم بصرير الأسنان، ولكن هناك أعراض قد تشير إلى ذلك. وتشمل هذه الأعراض:

طحن الأسنان أو شدها أو صريرها

دفع الفك إلى الأمام

الأسنان المهترئة أو المتشققة أو التالفة

الصداع

ألم الفك أو الرقبة أو الكتف

حساسية الأسنان

علاج صرير الأسنان

يمكن أن تساعد طرق مختلفة في إيقاف صرير الأسنان أو تقليل الضرر الذي يمكن أن يسببه، بما في ذلك:

واقيات الفم أو الجبائر التي يتم ارتداؤها في الليل لتقليل تأثير الطحن

تحسين "نظافة النوم" لمعالجة اضطرابات النوم

حقن البوتوكس لإرخاء الفك

استخدام تقنيات الاسترخاء لتقليل التوتر والقلق

علاج الحالات الصحية الأساسية المتسببة في تلك الحالة

