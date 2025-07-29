شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ضربة الشمس خلال إجازة المصيف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الذهاب إلى المصيف في الطقس الحار، قد يعرضك للإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، ولا بد من معرفة الفرق بين الاجهاد الحرارى وضربة الشمس لتعلم كيفية التعامل معها وحماية نفسك وأسرتك أثناء قضاء الوقت بالمصيف.

وبحسب موقع "BBC" لا يُعد الإجهاد الحراري خطيرًا عادةً طالما يمكنك تبريد نفسك - لكن ضربة الشمس حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا.

بعض الفئات، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، قد يكونون أكثر عرضة للخطر بشكل خاص.لا تكتمل قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة لدى صغار السن، ويمكن أن تضعف بسبب المرض وبعض الأدوية، كما أن زيادة الوزن أو السمنة قد تزيد من صعوبة تبريد الجسم.

ما الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

يحدث الإجهاد الحراري عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط ويجد صعوبة في تنظيم درجة حرارته.

من العلامات الواضحة التعرق المفرط، بالإضافة إلى الشعور بالحرارة الشديدة والإعياء - وهي طريقة جسمك لتحذيرك من تبريد جسمك بسرعة.

تشمل الأعراض الأخرى:

الصداع

الدوخة والارتباك

فقدان الشهية والشعور بالغثيان

تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة

سرعة التنفس أو النبض

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر

العطش الشديد

قد يُصاب الأطفال الصغار، الذين قد لا يتمكنون من التعبير عن شعورهم، بالضعف والنعاس.

يمكن أن يُصيب الإجهاد الحراري أي شخص، بما في ذلك الأشخاص الأصحاء - خاصةً إذا مارسوا تمارين شاقة في درجات حرارة عالية.

قد يحدث بسرعة، خلال دقائق، أو تدريجيًا، على مدار ساعات.



أعراض الإجهاد الحراري هي الشعور بالإغماء أو الدوار؛ التعرق المفرط؛ رطوبة الجلد؛ الغثيان أو القيء؛ وتشنجات العضلات.

أما أعراض ضربة الشمس فهي: الشعور بالارتباك؛ عدم التعرق؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية مع حرارة وجفاف الجلد؛ الغثيان أو القيء؛ قد يفقد الوعي أو يعاني من تشنجات أو نوبات.

يمكن أن يتحول الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة، هذا يعني أن جسمك لم يعد قادرًا على التحكم في الحرارة وأن درجة حرارتك الداخلية ترتفع بشكل كبير، يجب عليك طلب المساعدة الطبية العاجلة.

العلامات التي يجب الانتباه إليها والتعامل معها بسرعة:

-الشعور بالإعياء بعد 30 دقيقة من الراحة في مكان بارد وشرب الكثير من الماء

-عدم التعرق حتى مع الشعور بالحر الشديد

-ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر

-سرعة التنفس أو ضيق التنفس

-الشعور بالارتباك

-فقدان الوعي

-عدم الاستجابة

ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس؟

-اجعله يستريح في مكان بارد - مثل غرفة مكيفة أو مكان مظلل.

-اخلع أي ملابس غير ضرورية، لتعريض أكبر قدر ممكن من الجلد.

- برّد جلده - استخدم أي شيء متاح لديك، مثل إسفنجة أو قطعة قماش باردة ومبللة، أو رشّ الماء، أو كمادات باردة حول الرقبة والإبطين، أو لفّه بملاءة باردة ومبللة.

--اجعله يشرب الماء - المشروبات الرياضية أو مشروبات إعادة الترطيب مناسبة أيضًا.

-ابقَ معه حتى يتحسن.

-يجب أن يبدأ في الشعور بالبرودة والتحسن خلال 30 دقيقة.

-إذا لم يتحسن بعد 30 دقيقة من الراحة، وكنت تعتقد أنه قد يكون مصابًا بضربة شمس، فيجب عليك طلب مساعدة طبية عاجلة أو اتصل بالإسعاف.