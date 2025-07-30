شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شوربة السبانخ فى إنقاص وزنك.. 5 خطوات صحية لإعدادها والان مع تفاصيل الخبر

شوربة السبانخ المسلوقة من أحدث الاتجاهات التي تساعد متبعى الحميات الغذائية على إنقاص وزنهم بجانب اتباع نظام غذائى صحى، وفقاً لموقع "NDTV".

فوائد شوربة السبانخ لإنقاص الوزن

وهناك أسباب عديدة تجعل شوربة السبانخ خيارًا شائعًا بين متبعي الحميات الغذائية، فهى تساعد على الشبع والامتلاء، حيث إن محتوى الحساء العالي من السوائل يُضفي شعورًا بالشبع، فإذا شعرتَ بالشبع، فلن تستسلم للرغبة الشديدة في تناول الطعام، وستتجنب كل ما هو مقلي ومُسبب للسمنة.



كما يمكنكَ أن تُبدع في تحضير الحساء وجعله صحيًا أكثر فكّر في الأعشاب والتوابل والخضراوات الطازجة والفطر والخضراوات الورقية.

على عكس العصائر، لا تفقد الكثير من الألياف عند تحضير الحساء، والألياف عنصر أساسي في نظام غذائي لإنقاص الوزن.

وتعد السبانخ من أكثر المكونات المفضلة في الحساء. فهى غنية بالألياف؛ وهى نموذج مثالي على "الكربوهيدرات الجيدة"، حيث إنها لا تهضم بسرعة، بل تبقى في جسمك لفترة، مما يمنحك شعورًا بالشبع. كما أن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، فهي مصدر غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين أ.

ما يُميز حساء السبانخ هذا هو سهولة تحضيره، فهو لا يتطلب سوى مكونات قليلة ووقتاً طويلاً، تأكد من غسل السبانخ جيداً مسبقاً.

طريقة تحضير شوربة السبانخ في المنزل: مكونات شوربة السبانخ

كوب واحد من السبانخ، فصان من الثوم، ربع بصلة مقطعة إلى شرائح، كوب واحد من شوربة الخضار، ملح وفلفل حسب الرغبة، نصف ملعقة صغيرة من الزبدة.

١. في مقلاة، قلّب الثوم والبصل قليلاً في الزبدة.

٢. أضف السبانخ وقلّب لمدة دقيقة.

٣. أضف السبانخ مع كوب واحد من شوربة الخضار، والكريمة، والملح والفلفل، واخلط على سرعة عالية.

٤. اخلط لمدة دقيقة حتى تحصل على القوام المطلوب. إذا كان كثيفاً جداً، أضف المزيد من شوربة الخضار في الخلاط واخلط المكونات مرة أخرى.

٥. أخرج الشوربة من الخلاط، وتناولها مع عصرة ليمون.